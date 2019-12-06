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Все про:дети (3778) Нацполиция (10511) Херсонщина (843)

 Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция. ФОТО

Вечером 5 декабря в г. Голая Пристань на Херсонщине мать забыла на улице 6-месячную дочь. У ребенка незначительное переохлаждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Внимание неравнодушных прохожих привлекла коляска, в которой плакала девочка возрастом около 6 месяцев. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию.

Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой было все хорошо. Прохожие и полицейские успели вовремя забрать ребенка с улицы.

За это время в полицию никто не обращался по поводу исчезновения ребенка, поэтому правоохранители начали поиски ее родных. Одна из врачей узнала девочку и предоставила данные ее матери. Женщине 34 года и семья состоит на учете, как неблагонадежная. Кроме 6-месячной девочки, у женщины еще двое детей 11 и 12 лет, проживающие с родным отцом.

Работники полиции разыскали горе-мать, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Она объяснила, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, с которым поссорилась и подралась. Во время конфликта она оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и пошла по делам.

Сейчас ребенок находится в больнице, где будет еще несколько дней под наблюдением.

После проведения проверок будет решаться вопрос о лишении родительских прав женщины на дочь.

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Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция 01
Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163876
 
 
 Топ комментарии
 
Её судить надо и стерилизовать принудительно.
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мамаша - порохоботка, 100%! нажралась и строчила матюки в инет.
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Читаю бігцем: "Вечером 5 декабря ... Голая..."

І уявляю собі картину! Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3881
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Угадайте с одного раза за кого она голосовала!
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за мародера ничегонепомнящего Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6336
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судя по агрессивному поведению 100% порохосранка Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9537
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Не мели дурниць, все бидло віддало свої голоси за Зе. Бидло обирає бидло,нічого не поробиш- закон життя. Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2518
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Тут и гадать нечего.Хто у нас из Янеолигархов со змием друже?Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2557
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На вопрос Станислава Боклана, который спросил у Владимира Зеленского напивался ли он после своего избрания, президент Украины ответил пусть после некоторой паузы, но откровенно: "Было, но на ногах стоял!". (c)
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На вопрос к свыногетьману,был ли он когда-нибудь трезв,он ответил чесно"Не помню,но на ногах стоял"
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Баламут в тебе ще й манія величі, аж до свиногетьмана себе возвеличив П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2769заминай з ширкою П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6664
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Её судить надо и стерилизовать принудительно.
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мамаша - порохоботка, 100%! нажралась и строчила матюки в инет.
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Мозгов как у Дибинского, так что сектантка 73%
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а нафига девочке лицо заретушировали?
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Як так можна забути, я дивуюсь... Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4862
Колись Кім Кардашьян забула дитину в номері готелю.
Вмйшла, сіла в автівку, аж потім згадала і повернулась.
А ця не згадала навіть.
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Попробую угадать на фото:справа-полицейский,а слева-милиционер П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8044.То вчера не было мороза,а так бы было дело"швах".Считай ребёнок родился второй раз.
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Где марш защитников православных семейных ценностей против массового семейного алкоголизма?
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Самый основополагающий раздел конституции должен быть о НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ /правах и обязаностях людей разной степени дееспособности, в том числе права на продление рода/, а за ним уже раздел О ГРАЖДАНСТВЕ, естественно, что у безответсвенных НЕДЕЕСПОСОБНЫХ не может быть гражданства и политических прав, а так же у лиц, КТО НЕ В СОСТОЯНИИ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ тоже не может быть ни ГРАЖДАНСТВА /политических и избирательных прав/!
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