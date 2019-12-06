 Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.
"За несколько дней перед очень важной встречей (в Нормандском формате. - Ред.) мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации".
Как известно, 9 декабря во Франции состоится саммит глав государств "нормандской четверки".
16 hrs · 25 лет Будапештскому меморандуму. Не буду постить фотки с подписания, запощу сам меморандум. Он очень короткий.
Украина обязалась отдать единственное, что ее защищало от агрессии. Страны-гаранты - США, Великобритания и РФ - обязались ... обязались ничего не делать. А кто сделает сверх ничего, то ему ничего не будет.
Судите сами. Шесть предложений:
- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України [ничего не делать];
- утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН [ничего не делать];
- утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги [ничего не делать];
- домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї [глубоко озаботиться, если кто-то что-то сделает];
- не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників [ничего не делать];
- проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань [глубоко озаботиться, если кто-то что-то сделает].
Вот и всё. Обманули дурака на четыре кулака.
Прошло 25 лет. 8-9 декабря дурака снова разведут на четыре кулака. И дурак следующие 25 лет будет показывать фоточки, в какой компании он бумаги подписывал.
ЗЕня...мы тебе верим...верим...))))
Обещай...
Теперь держитесь ванючие российские свиньи!
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.
У коментарях під постом розгорнулася гаряча дискусія, де люди також висловили своє обурення через такий страх перед захисниками України. "Він скоро і своєї тіні боятися буде", "Як вони його терплять після таких відвертих проявів неповаги і недовіри?", "Лютий пZдець", "Щось так "приємних" новин багато!", "Сидів би у "Кварталі", писав би жарти для люмпенів і був би багатим і знаменитим. Ні, бляха, поліз державою керувати. Це не на роялі хром, тут розум треба", - вибухнули жорсткою критикою українці.
Це все що здатний наказати армії наш головнокомандувач.
... еще бы и цукерок бойцам
продалподарил?
біжиш собі і відстрілюєшся ))
у ваших вологих мріях ? тому ви обрали ЗЕ, щоб він здавав "на верняка" ?
1. чей Крым?
2. значит ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и приход боевиков "рузького мира" в Верховну Раду - и всего того, что делает зеленский??ДА или НЕТ?
(второй серый, обратите внимание .....корректировщик мабудь))))