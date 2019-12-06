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 Происшествия, Общество
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 Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал. ФОТО

Вчера вечером в г. Фастове водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на обочину, где сбил насмерть пешехода и въехал на территорию частного домовладения. После этого он скрылся с места происшествия, бросив машину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Погибшим оказался 57-летний местный житель.

Правоохранители начали неотложные розыскные мероприятия, и вскоре злоумышленника задержали сотрудники Управления полиции охраны. Им оказался пьяный 54-летний фастовчанин - алкотестер зафиксировал 0,8 промилле. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 01
Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 02
Полиция Фастова задержала водителя, который пьяным сбил насмерть прохожего и сбежал 03

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Дальнейшую судьбу водителя-нарушителя решит суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3163833
 
 
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Да здесь ещё нормально отработали... А так бы убежал, потом написал заявление об угоне авто и усё...((
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Давно пора за такие побеги с места ДТП судить как за умышленное убийство...
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Кумарят ежедневные новости,подобно этим. задолбали уже. Десяток в день. Ну сколько можно.
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Тупой пристарелый рагулина, туповатый хитрован, напилось, рулило, зарулило, и смылось.
такого надо пищздить до его всырачки. Но кто ж его будет *******, в стране терпил?
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