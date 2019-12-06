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 Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец. ФОТО

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк получил премию имени Василия Сергиенко за расследование его дочери по вырубке и поджогам Олешковского леса.

Об этом информирует сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований "Последняя капля. Повод для убийства".

"И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью", - говрится в комментарии.

Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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Гандзюк за расследование по уничтожению Олешковского леса присудили премию (посмертно): награду получал отец 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163810
 
 
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цю людину вбили в українському Бахмуті за українську мову...

Показательно,ни одна псевдопатриотичная мразь не вскукарекнул про;Хто заказал Артема.

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько - Цензор.НЕТ 2375
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Кроме Олешковского леса есть еще самая большая в Европе Олешковская песчаная пустыня. Теперь, кода лес вырезают, останется одна пустыня, я так понимаю?
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Бо на ній можна попіаритись або прибрати неугодних, а на ному ні. І таке питання, а що з тим лісом, бо боролась, постраждала, а з лісом що? вирубали, у власність віддали комусь чи забудували?
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