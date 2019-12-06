EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1203  19
Все про:Молдова (1054) Приднестровье (440)

 Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья. ФОТО

Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга активно работает над созданием туристического бренда непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила журналистка Натали Ищенко.

"...Артемий Лебедев приехал в Приднестровье. Он и его команда будут заниматься разработкой бренда для нашей республики, что наряду с другими мерами поможет успешнее развивать туризм. Процесс стартовал ещё в ноябре, когда запустили первые бренд-сессии", - приводит цитату из статьи местного издания Ищенко.

По словам, Липтуги уже проведены несколько бренд-сессий.

"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", - рассказал Липтуга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский дембель из Приднестровья пытался ввезти в Украину радиооборудование, его не пустили. ФОТО

Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья 01Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163809
 
 
 Топ комментарии
 
Это частная контора или при Кабмине? Если ведомственная, то уволить нахрен - пусть Приднестровьем и дальше занимается.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это частная контора или при Кабмине? Если ведомственная, то уволить нахрен - пусть Приднестровьем и дальше занимается.
 показать весь комментарий
 
 
вроде как независимая в интернете очень мало о ней "Цель НТО - создать постоянно действующую сеть-платформу объединения региональных, городских и отраслевых туристических организаций для повышения качества национального туристического продукта, развития системы профессиональных знаний и подготовки специалистов, а также всего комплекса маркетинга туристического бренда Украины на внутреннем и глобальном рынке "Но сам факт, что будут популяризировать непризнаное Приднистровье т.е. признавать сепаратизм в Молдавии,вызывает вопросы
 показать весь комментарий
 
интересно чего молдавия сопли жуёт и не зачистит приднестровье от рашки
более удобный случай ждут? или переживают что мы орков через свою территорию пропустим
куле там той 14-ой армии? или у них там как у нас до 14-го года, русня гэбнявая везде, от президента до безопасности и обороны?
 показать весь комментарий
 
Не переживають, а знають, що кацапів нинішня влада через свою територію таки пустить. Якщо великий Вован малого "попросить".
 показать весь комментарий
 
штаты не дадут
иначе бы мы уже в малоросии жили
ты же не думаешь шо орков Пэця остановил?
може ему и минские не нужны были
просто на пинках туда отправили чтобы сдача Украины прекратилась наконец то
 показать весь комментарий
 
Отож-бо, й воно... Ліптуга збирається відкрить, для туристів, меморіал "СОВКА"... Бо "перемоги" Суворова "дуже блідо" вигляділи ще тоді, коли йому Наполеон "по шиї надавав...". А зараз ще поляки витягують його "подвиги" при придушенні польського повстання (особливо, звірства у Празі, передмісті Варшави...). А "коньяк" молдавський, ще при СРСР вважався "помиями"...
 показать весь комментарий
 
 
Суворов славен только своей не естественной тягой к молоденьким адьютантам!))))
И это достоверно подтержденный факт))))
Могут из ПМР сразу рисовать столицу гей туризма...))))
И да...коньяк в ПМС редкое говно))) но для совко дрочеров саме то шо надо!)))
+ сигареты Космос...
 показать весь комментарий
 
 
Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья - Цензор.НЕТ 9870
чел ******* зелёнкой наш или молдаванин?
 показать весь комментарий
 
 
******* зеленкой - это и есть знаменитый на весь мир всю вселенную в узких кругах долбодятел Артемий.
 показать весь комментарий
 
 
имхо из него получился бы неплохой начальник таможенной службы или даже премьер
 показать весь комментарий
 
Да, гонор и раздутое самомнение у него вполне годятся для работы в нашей госслужбе. А крайняя тупость и бестолковость - да, делает просто идеальным кандидатом для должности типа премьер-министра.
PS Опять же, волосы зеленые...
Президенту наврено стоит подумать о более подходящей кандидатуре.
 показать весь комментарий
 
 
Гав-пук, чик-паф!
"Артемий Лебедев приехал в Приднестровье", а виноват " Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга"???
 показать весь комментарий
 
"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", поделился впечатлениями модератор этих сессий, Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.
Ничего тебя не смущает в выделенном болдом?
 показать весь комментарий
 
Зачетный чел с таким цветом волос. Идиота и ******** видно издалека.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх