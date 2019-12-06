 Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила журналистка Натали Ищенко.
"...Артемий Лебедев приехал в Приднестровье. Он и его команда будут заниматься разработкой бренда для нашей республики, что наряду с другими мерами поможет успешнее развивать туризм. Процесс стартовал ещё в ноябре, когда запустили первые бренд-сессии", - приводит цитату из статьи местного издания Ищенко.
По словам, Липтуги уже проведены несколько бренд-сессий.
"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", - рассказал Липтуга.
более удобный случай ждут? или переживают что мы орков через свою территорию пропустим
куле там той 14-ой армии? или у них там как у нас до 14-го года, русня гэбнявая везде, от президента до безопасности и обороны?
иначе бы мы уже в малоросии жили
ты же не думаешь шо орков Пэця остановил?
може ему и минские не нужны были
просто на пинках туда отправили чтобы сдача Украины прекратилась наконец то
И это достоверно подтержденный факт))))
Могут из ПМР сразу рисовать столицу гей туризма...))))
И да...коньяк в ПМС редкое говно))) но для совко дрочеров саме то шо надо!)))
+ сигареты Космос...
чел ******* зелёнкой наш или молдаванин?
на весь мир всю вселеннуюв узких кругах долбодятел Артемий.
PS Опять же, волосы зеленые...
Президенту наврено стоит подумать о более подходящей кандидатуре.
"Артемий Лебедев приехал в Приднестровье", а виноват " Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга"???
Ничего тебя не смущает в выделенном болдом?