 Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных. Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.
Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти на 5,5 млн грн.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.
Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.
10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Лесники просто дрова эшелонами в ЕС гнали!
А при Зеле совсем булки расслабили!