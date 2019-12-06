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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:лес (444) растрата (172) СБУ (14102) Харьковщина (1432)

 Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Харьковской области. Установлено 11 должностных лиц причастных к сделке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Руководитель одного из лесхозов организовал механизм незаконной вырубки и реализации оптовых партий деревьев ценных пород. К противоправной деятельности чиновник привлек своих подчиненных. Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения о ее количестве и санитарном состоянии.

Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти на 5,5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела и в служебных помещениях государственного лесничества правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства незаконной деятельности.

Сейчас руководителю и еще десяти должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных различными частями ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям.

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Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 01
Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 02
Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3163788
 
 
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Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1963
10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж



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10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж



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При порохне ТАКОГО не было!!!!
Лесники просто дрова эшелонами в ЕС гнали!
А при Зеле совсем булки расслабили!
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Справа не в Поросі і не в Зелі, справа в тому що для Харківа лісу на 5,5 млн це як для Волині чи Прикарпаття на 55 млн.
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