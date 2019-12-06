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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли. ФОТОрепортаж

В Николаеве эвакуировали детей из всех школ из-за анонимного сообщения о заминировании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформ" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Да, утром 6 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ города Николаева. Детей эвакуировали, оперативные службы все проверили, никаких угроз не обнаружено. Сейчас учебный процесс понемногу восстанавливается", - сказали в полиции.

Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 01

Как сообщалось, 5 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех детсадов Николаева. Из них пришлось эвакуировать детей. Во время проверки в этих учреждениях взрывчатка не обнаружена.

Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 02
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 03
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 04
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 05
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 06
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 07
Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о минировании, взрывчатку не нашли 08
Фото: сайт Преступности.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3163787
 
 
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Школота еще скинется какому-то нигеру из Нигера шоб регулярно вот так звонил и делал школоте лишний выходной)))

А шо если позвонит кто-то и пьяным голосом скажет:
- Ээээ, мусора, я заминировал здание в городе, но, ык, забыл, ык, какое, ищите, искать, Бобик, ык.
------------ эвакуируют ваще весь Николаев? Со всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли - Цензор.НЕТ 3910
сколько же бабла списать то мона - так копы и сами "минировать" не против. Потом повесят на какого-то наркомана-вора за пару доз(отсидит и так за кражу, а не за звонок)
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Вчера детские сады, сегодня школы и рынок.
За что СБУ зарплату получает?
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Ничего... Пусть тренируются... В Японии, при таком количестве землетрясений и цунами, должна быть многотысячная гибель людей, при толчках и наводнениях... А её нет... А почему? Потому что японцы проводят частые тренировки - как действовать при стихийных бедствиях... И люди реагируют адекватно, по определённому алгоритму... Сейчас и американцы за это взялись, в связи с участившимися терактами... И Европа начала "репу чесать"... "Если тебя угораздило жить по соседству с упырём - держи при себе осиновый кол...".
Если не можешь победить зло, постарайся к нему приспособиться, чтобы уменьшить его влияние до минимума...".
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Хорошие фото, сразу видно какой ******** прекрасный город Николаев.
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