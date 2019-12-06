 Из всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформ" сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
"Да, утром 6 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ города Николаева. Детей эвакуировали, оперативные службы все проверили, никаких угроз не обнаружено. Сейчас учебный процесс понемногу восстанавливается", - сказали в полиции.
Как сообщалось, 5 декабря поступило анонимное сообщение о заминировании всех детсадов Николаева. Из них пришлось эвакуировать детей. Во время проверки в этих учреждениях взрывчатка не обнаружена.
А шо если позвонит кто-то и пьяным голосом скажет:
- Ээээ, мусора, я заминировал здание в городе, но, ык, забыл, ык, какое, ищите, искать, Бобик, ык.
------------ эвакуируют ваще весь Николаев?
сколько же бабла списать то мона - так копы и сами "минировать" не против. Потом повесят на какого-то наркомана-вора за пару доз(отсидит и так за кражу, а не за звонок)
За что СБУ зарплату получает?
Если не можешь победить зло, постарайся к нему приспособиться, чтобы уменьшить его влияние до минимума...".
********прекрасный город Николаев.