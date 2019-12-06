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 Деятельность хакерской группировки, подконтрольной ФСБ РФ, блокировали на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа местных жителей разрабатывали по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к хранящейся на них информации.

Специалисты Службы по кибербезопасности также установили, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была произведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины. Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки.

За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Материалы документирования преступления направлены в суд.

Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.

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Деятельность хакерской группировки, подконтрольной ФСБ РФ, блокировали на Днепропетровщине, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3163780
 
 
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шо то сильно сомневаюсь на счет их кураторов
такие ценные кадры уже бы в козлостане сидели и оттуда делали свои гнусные дела
хотябы из соображений безопасности
орки канечно дебилы, но не настолько))
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а пукін(шаломов) ніяк не допетрає що його тупорилі москалі та "б_гообрані" ВСЕ що не зроблять - то ДУРНЯ! Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9081
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