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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару в селе Андреевка Киевской области, в результате которого от тяжелых травм в больнице скончался 69-летний пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По словам главы полиции столичной области Андрея Небытова, благодаря профессионализму уголовной полиции, следователей и спецназовцев, задержаны четыре иностранца на территории пяти регионов Украины. Один из злоумышленников разыскивался Интерполом за участие в террористической организации ИГИЛ и приговорен к 12 годам лишения свободы.

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция 01

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Помогали полицейским Киевской области в задержании группы злоумышленников коллеги из Житомирщины, Николаевской, Одесской и Черниговской области.

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция 02

Во время проведения обысков по месту жительства преступников полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

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По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщено в Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства.

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция 03

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. Меру пресечения для них выберет суд.

Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция 04
Фото: Небытов/Facebook

Напомним, 21 ноября неизвестные лица в селе Андреевка Макаровского района напали на супругов. Жестоко избили пенсионеров, забрали 600 гривен, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных тяжелых травм 69-летний пострадавший скончался в больнице.

Ранее в Житомире полицией был задержан гражданин РФ-член ИГИЛ, его разыскивал Интерпол за убийство.

Источник: https://censor.net.ua/p3163778
 
 
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ИГИЛовцы грабят пенсионеров?
Совсем деградировала фсбєшная контора.
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опять черненькие?
случайно? или решили за них взяться наконец то?
... интересно проследить за дальнейшей судьбой и тех в одессе и этих
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