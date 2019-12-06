 Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.
По информации от свидетелей, двое мужчин, не обращая внимание на большое количество людей, которые находились на улице Троицкой рядом с местом ликвидации пожара, разбили окно автомобиля и украли из него сумку с вещами.
"Неравнодушные граждане не теряли времени и сразу сообщили о преступлении на горячую линию 102, указав детальное описание нарушителей и автомобиля, на котором они скрылись. Именно это дало возможность стражам порядка оперативно отреагировать", - сообщили в полиции.
Патрульные полицейские, которые регулировали движение транспорта неподалеку от места происшествия, приняли решение создать искусственную пробку. Автомобиль с двумя злоумышленниками удалось задержать. Обследовав салон автомобиля, стражи порядка обнаружили сумку с вещами, происхождение которой нарушители объяснить не смогли.
На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.
Правда мог бы фамилию взять - Авакенко, или Авакчук, раз настолько любит Украину шо ах шашлык не лезет в глотку и коньяк не льется в рот)
армяне по конвертам специализируются а грузины по барсеткам
разницу ощущаешь?)
разницу ощущаешь?(
такой габитус нмкаким фотошопом не сотрёшь)
дети гор мля(
хорошую страну Леонид Данилыч создал
их у нас уже больше чем тараканов(
судя потому шо на родине получилось от них избавиться
и даже в рашке
подозреваю что руководство МВД Украины в теме
грузины - земляки Арахамии
шо не так Мухайло?)
Припарковали свою развалюху и ушли на занятия.
Шутка...
Колымага оказалась в нужном месте в нужное время.
Это - Одесса-мама, не забывайте.
пролетал аЕроплан
все ипальники раскрыли ,
а я скиздел чИмодан.