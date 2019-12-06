EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  3198  21
Все про:ограбление (1241) Одесса (5783) пожар (3800) патрульная полиция (1355)

 Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция. ФОТОрепортаж

Возле одесского колледжа, где накануне произошел смертельный пожар, ограбили автомобиль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Одесской области.

По информации от свидетелей, двое мужчин, не обращая внимание на большое количество людей, которые находились на улице Троицкой рядом с местом ликвидации пожара, разбили окно автомобиля и украли из него сумку с вещами.

"Неравнодушные граждане не теряли времени и сразу сообщили о преступлении на горячую линию 102, указав детальное описание нарушителей и автомобиля, на котором они скрылись. Именно это дало возможность стражам порядка оперативно отреагировать", - сообщили в полиции.

Патрульные полицейские, которые регулировали движение транспорта неподалеку от места происшествия, приняли решение создать искусственную пробку. Автомобиль с двумя злоумышленниками удалось задержать. Обследовав салон автомобиля, стражи порядка обнаружили сумку с вещами, происхождение которой нарушители объяснить не смогли.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: 2 погибших, 26 человек в больницах, судьба 14 - неизвестна. Поисковые работы продолжаются, - ГСЧС

Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 01
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 02
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 03
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 04
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 05
Возле одесского колледжа, где произошел пожар, ограбили автомобиль, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3163772
 
 
 Топ комментарии
 
Ну накуя лица скрывать? Это фигнёй в Одессе занимаются чурки,это знают все.Вопрос кто и крышует?
 показать весь комментарий
 
куле там скрывать)
такой габитус нмкаким фотошопом не сотрёшь)
дети гор мля(
 показать весь комментарий
 
аваков армянин а это грузины
армяне по конвертам специализируются а грузины по барсеткам
разницу ощущаешь?)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну накуя лица скрывать? Это фигнёй в Одессе занимаются чурки,это знают все.Вопрос кто и крышует?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков? Хотя нет, он же российскоязыкий патриот Украины, как он сам высрал, а никакая не чурка)
Правда мог бы фамилию взять - Авакенко, или Авакчук, раз настолько любит Украину шо ах шашлык не лезет в глотку и коньяк не льется в рот)
 показать весь комментарий
 
аваков армянин а это грузины
армяне по конвертам специализируются а грузины по барсеткам
разницу ощущаешь?)
 показать весь комментарий
 
 
Аваков армянин-слесарь, или армянин - министр? вроде базар шел за "крышевание", т.е. он можид хоть израильтян "крышевать", не?
разницу ощущаешь?(
 показать весь комментарий
 
куле там скрывать)
такой габитус нмкаким фотошопом не сотрёшь)
дети гор мля(
 показать весь комментарий
 
 
а мусоров крышует прокуратура и сбу да здравствует украинский суд, самый продажный в мире
хорошую страну Леонид Данилыч создал Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 4587
 показать весь комментарий
 
Вах слюшяй, мимо ехаль, вышель бэздомный собачка покормить, скользко, упаль башка в стекло арба, взяль сумка с этой арба, смотреть цифры номера хозяин, хатель кампенсаций плятить за стекло, мамой клинус, вот визитка - Ахмэд, ракэтный строитель с Южмащ.
 показать весь комментарий
 
 
земляки орахамии?))
их у нас уже больше чем тараканов(
судя потому шо на родине получилось от них избавиться
и даже в рашке
подозреваю что руководство МВД Украины в теме
 показать весь комментарий
 
 
Арахамию, маленьким ребенком вывезли с Абхазии, когда семья спасалась от беспредела который устроили мокшане, беспредела который и сейчас происходит в Абхазии и хотели устроить в Украине. Если б уровень твоего интеллекта был в принципе хоть каким то минимальным, то ты чушь бы не писал
 показать весь комментарий
 
Абхазия - часть Грузии
грузины - земляки Арахамии
шо не так Мухайло?)
 показать весь комментарий
 
Видимо, это студенты колледжа.
Припарковали свою развалюху и ушли на занятия.
Шутка...
Колымага оказалась в нужном месте в нужное время.
Это - Одесса-мама, не забывайте.
 показать весь комментарий
 
Причем тут Одесса-мама. Гастролеры безнаказанно бомбят по крупным городам. Никто с ними не борется, только крышуют.
 показать весь комментарий
 
А шо такое ? У них тоже налог и план по валу.
 показать весь комментарий
 
А що треба вчинити, щоб стати ймовірним грабіжником? Ці, ймовірні, ймовірно відбрешуться завдяки діаспорі! Моя твоя нє понімай!
 показать весь комментарий
 
Саме цікаво що поліція приписує собі...по суті затримали громадяне які побачили і швидко прослідкували, а поліція вже зняли слівки..не пешайтесь висерами патрульної поліції...вони брешуть. мені повідомили люди які там були)))))
 показать весь комментарий
 
Над одесским над вокзалом
пролетал аЕроплан
все ипальники раскрыли ,
а я скиздел чИмодан.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх