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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18281) убийство (5415)

 Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове

В ночь на 6 ноября в полицию обратилась женщина и заявила о жутком происшествии. Она утверждала, что в квартире по адресу улица Зодчих, 68 она видела труп женщины. На место направили правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Сообщение в полицию поступило около 03:40. 

Когда прибыли правоохранители, то информация подтвердилась. В одной из квартир на 14 этаже в кладовке находился труп с пакетом на голове, а шея была замотана шарфом. Тело было запрятано среди вещей. При осмотре выяснилось, что это 82-летняя хозяйка квартиры.

Как рассказала заявительница копам, она познакомилась через сайт знакомств с мужчиной. Он привел ее в эту квартиру, после чего начал ей угрожать и показал труп в кладовке. К счастью, ей удалось убежать и добраться домой. Уже после этого она сообщила про увиденное в полицию.

Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 01

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. Он находился в квартире по адресу улица Якуба Коласа, 17. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

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Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 02

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления, кинологи и эксперты.

Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове 03
Фото: Информатор

Ранее в Подольском районе Киева по адресу улица Введенская, 15 прохожий нашел окровавленный труп мужчины со следами насильственной смерти. Полицейским удалось задержать подозреваемого в Винницкой области.

Источник: https://censor.net.ua/p3163762
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё одно дитя шоколада ...dd - это дважды дебил или дважды долбо..б ?
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Бєспрєдєл почався раніше - коли пустили до влади донецьку бидло-гопоту...
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Креативний спосіб добитися дівчини,цікаво як би він освідчувався)))
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Не менее креативная бабенка, поперлась неизвестно с кем на квартиру...
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видимо, ей не понравился секс в кладовке с бабушкой
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їй срочно треба було знайти приключєній на одно мєсто.
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певно уявив себе фредді крюгером.
все одно воно хворе..
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Зодчих, Якуба Колоса - Борщага...
ну и шо вам, родные, не хватает шо вы уже бабок душите?
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Кажуть, за останній рік в Києві значно посилився кримінал.
Ввечері небезпечно самому ходити.
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К сожалению Борщаговка и раньше был не самый спокойный раион в Киеве.. босяцкий
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дочка говорит много доунбасян в Киеве, шо криминальную картину никак не скрасит..
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Печерск - ето уже ближе к слуговне народной, а народ все по Борщагам...
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а в обл і райцентрах криміналу нема, бабушки і дєдушки самі повзком на кладовище лізуть, бо знають, що пакетом на голові не обійдеться
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серьезное СМИ не использует такие заголовки
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Вы думаете любой другой заголовок сделал бы новость менее мрачной?
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таких "новостей" ежесуточно сотнями и сотнями
а заголовок типично желтопресный кацапский
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Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове - Цензор.НЕТ 9174

по Борщаговке? новости других регионов тут никому не интересны?
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але, новость за Киев-Борщаговку, я примерно так на ето реaгирую.
если вам хочется в галактическом масштабе и даже с деревней *********,
шо под Малонедосранцем, то може вы ошиблись новостью?
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хороший заголовок, відразу гарний настрій на цілий день
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или хотя бы не называет фото дверей подьезда "фоторепортажем"
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а хотели бабушку увидеть на репортаже?
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Нет, но судя по названию с пометкой фоторепортаж, можно было подумать, что нам предлагают на это еще и посмотреть
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После прихода к власти ЗЕ в стране начался беспредел.....
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Не называй потужного папередника "ЗЕ".
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Ещё одно дитя шоколада ...dd - это дважды дебил или дважды долбо..б ?
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Сетевые эксперты убоги как стадо озабоченных тараканов -)
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Проснулся, беспределу уже больше пяти лет.
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Бєспрєдєл почався раніше - коли пустили до влади донецьку бидло-гопоту...
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Почався, у тебя в голове.
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Подобається зек Яник? То у спам іди, кацапе...
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Спили рога, бгг...
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Українці такі фрази не говорять... Кацапчику, а шо це ти свого триколора встидаєшся? Чо під чужим прапором пишеш?
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лечащий врач с дурдома его почему то отпустил в социум , а нужно было закрыть в дурку . тому больному мужику ничего не будет , так как у него по любому группа по голове.
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Дике суспільство, необтесані люмпени з рагулями. Вважають скільки кому можна мати грошей і скільки жити
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Ну фото репортаж это жесть. Теперь всегда с разными страшилками буду постить эти двери
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тоже бабушку хочецца? без пакетика или как есть?секс - он такой загадочній
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О, цей новітній романтизм.... Куди там банальним ,остогидлим свічкам і шампаньйолі.. Запрошуєш даму на мертву бабку по-борщаговські чи розчленовану асистентку по-пітерські --- і ти в тренді, мачо.
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А звідки приїхав цей "фанат Достоєвського"?
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Женщина тоже хороша. Познакомилась на сайте и сразу в гости на квартиру. Неизвестно кто больше извращенец.
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опытный без пакета на голове не выпустил бы
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Во всем мире полно таких уродов, серийных убийц. Женщины исчезают десятками. Что у них должно быть в голове, что бы встречаться через сайт. Раньше было не принято знакомиться в общественном транспорте, так это намного безопасней.
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Человек всегда надеется на лучшее.Просто надо включать геолокацию.
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знакомиться по надписями в туалете, чем являются сегодня социальные сети, даже противно, не то что опасно.
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На танцах , в школе.
Танцев, как раньше, сейчас нет. Бывшие Одноклассники не нравятся .
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В кафе, метро, автобусе... где угодно будет безопасней. Потому что сразу видишь человека и можешь его оценить.
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На самом деле никто ни от чего не застрахован. Сколько раньше было случаев, когда мужчин травили клофелином. И соц сетей тогда не было.
Случайные знакомства - всегда риск
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Сайт знакомств - очень хороший способ. Люди находят друга за общностью целей, переписываются, созваниваются (в т.ч., по скайпу) и встречаются. И таки да, идти на первом свидании на квартиру заниматься секасом это сейчас в порядке вещей не только среди молодежи.
А транспорт, улица, кафе? Может, человеку нафиг-нафиг новые знакомства не не нужны, а к нему тупо лезут. На Западе такое справедливо считается домогательством...
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Может это была прелюдия к интиму и он этим хотел возбудить возлюбленную? Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові - Цензор.НЕТ 2110
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Вчера по Investigation Discovery показывали реконструкцию, как одна мамаша с тремя детьми познакомилась с якобы парнем с другого города и поехала к нему на свидание вместе с детьми, потому что сильно влюбилась. Которых потом украла больная на голову женщина прикидывающаяся парнем.
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На першу здибанку преться на якусь хату невідомо з ким ..??От вже зачесалось у тьотки..
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Креативный способ пикапа...)
Интересно, он часто срабатывал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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