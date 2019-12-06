 Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать их видение развития Украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли бы или хотели сотрудничать.

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"Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы - общественность. Вам мы можем доверять", - сказал Глава государства.







Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013 - начала 2014 года изменили Украину.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников евромайдана.

"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели", - подчеркнул Президент.

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Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. "Мы хотим поставить точку в этом деле", - сказал Зеленский.

"Присутствующие призвали Президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов" и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственного суверенитета. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы", - говорится в сообщении.

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"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже при жизни. И наши ребята на фронте это показали", - сказали молодые активисты. Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины