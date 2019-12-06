 Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - сказал Зеленский.
Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать их видение развития Украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли бы или хотели сотрудничать.
"Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы - общественность. Вам мы можем доверять", - сказал Глава государства.
Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013 - начала 2014 года изменили Украину.
Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников евромайдана.
"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели", - подчеркнул Президент.
Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. "Мы хотим поставить точку в этом деле", - сказал Зеленский.
"Присутствующие призвали Президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов" и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственного суверенитета. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы", - говорится в сообщении.
"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже при жизни. И наши ребята на фронте это показали", - сказали молодые активисты. Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины
А зачем его перезагружать? Богдан распоряжался, Труба радостно подчинялся, так хорошо всё работало... Спалилась контора?
«Вони спочатку ходили по залу і під'юджували всіх. Мовляв, а що це за закони? Чого ми їх голосуємо? Може там є чийсь інтерес? А якщо є, то чому з нами не діляться?» - розповідає один з депутатів Слуги народу.
Один з лідерів фракції розповів, що деякі депутати з групи Павлюка зізналися, що працювали на інтерес Ахметова.
«Ми підозрюємо, що "Павлюки" продалися Ахметову. Вони проявилися, коли бігали по залу і наших депутатів переконували, що закони Геруса працюють на інтерес Коломойського. Вони пробували збити закон № 2233 (законопроєкт про ринок електроенергії, який може послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку). Також по голосуваннях було видно, що вони не додають голосів», - зазначив співрозмовник УП.
Одразу п'ять джерел розповіли УП, що депутатів з орбіти Павлюка викликали на килим до Зеленського.
«Володя кричав на них, що не допустить, щоб в його фракції були якісь паралельні групи впливу», - говорить джерело, близьке до Офісу президента."
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!"
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/boitsya-svoei-armii-ukraintsiv-rozlila-vitivka-zelenskogo-iz-zsu.htm