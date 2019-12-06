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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3865) студенты (488) евромайдан (6810) преступления против Майдана (54)

 Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были организаторами евромайдана, и пострадавшими в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 01

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать их видение развития Украинского государства и узнать о сферах, в которых они могли бы или хотели сотрудничать.

Читайте: Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский

"Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы - общественность. Вам мы можем доверять", - сказал Глава государства.

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 02

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 03

Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства. Обсуждали, как события конца 2013 - начала 2014 года изменили Украину.

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников евромайдана.

"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели", - подчеркнул Президент.

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 04

Также читайте: Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 05
Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 06

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. "Мы хотим поставить точку в этом деле", - сказал Зеленский.

"Присутствующие призвали Президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы на Донбассе "под дулами автоматов" и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственного суверенитета. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы", - говорится в сообщении.

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 07

Читайте: "Мы обязательно вернем наших людей и наши территории", - Зеленский

Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан 08

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже при жизни. И наши ребята на фронте это показали", - сказали молодые активисты. Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины

Источник: https://censor.net.ua/p3163745
 
   
 Топ комментарии
 
Нелепая попытка клоуна заигрывать с некоторыми активистами Майдана. Не поможет.
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Надеюсь студенты подарили президенту карманное пианино, а президент студентам - эбонитовые палочки.
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не, ну училок в Золотом набрали по чётким признакам ненависти к Украине. свои к своему, так сказать
Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан - Цензор.НЕТ 9660
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Відібрали тих, які погодились його не 3,14здити???
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Всеодно тре їм було взяти з собою ********** палочки...
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"Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований"
А зачем его перезагружать? Богдан распоряжался, Труба радостно подчинялся, так хорошо всё работало... Спалилась контора?
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надеюсь он им рассказал чем занимался пока они на майдане получали свои "эбонитовые палочки"?
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..нужно было эту бл.ь Ленку Пукаш пригласить, шоб начистили ей "чистилище" после встречи..... Зеленский встретился со студентами, с которых в 2013 году начался Евромайдан - Цензор.НЕТ 8891...
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Не розумію.Така жирна новина,і пройшла поза Цензором .Там же Ахмєт є !!!! Одну з 15 неофіційних груп у "Слузі народу" розпустили через Ахметова - джерела

«Вони спочатку ходили по залу і під'юджували всіх. Мовляв, а що це за закони? Чого ми їх голосуємо? Може там є чийсь інтерес? А якщо є, то чому з нами не діляться?» - розповідає один з депутатів Слуги народу.
Один з лідерів фракції розповів, що деякі депутати з групи Павлюка зізналися, що працювали на інтерес Ахметова.
«Ми підозрюємо, що "Павлюки" продалися Ахметову. Вони проявилися, коли бігали по залу і наших депутатів переконували, що закони Геруса працюють на інтерес Коломойського. Вони пробували збити закон № 2233 (законопроєкт про ринок електроенергії, який може послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку). Також по голосуваннях було видно, що вони не додають голосів», - зазначив співрозмовник УП.
Одразу п'ять джерел розповіли УП, що депутатів з орбіти Павлюка викликали на килим до Зеленського.
«Володя кричав на них, що не допустить, щоб в його фракції були якісь паралельні групи впливу», - говорить джерело, близьке до Офісу президента."
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ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь аккуратненько попросил не начинать Майдан ещё раз.
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Точно так. Потихоньку окучивает разные "взрывоопасные категории". С ветеранами встретился, с вдовами поручкался, теперь со студентами... Это к 8 декабря готовится, когда объявлен сход "Ни капитуляции!"... Никак Ермак с Коломойшей разработали сценарий
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Будет выяснять кто из них первый начал стрелять
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И сообщит им, что хотел еще в 2013 попросить их прекратить стрелять, но внезапно отбыл со срочным корпоративом заграницу.
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У мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту президента України Володимира Зеленського в Міноборони і Генштаб. Він прибув туди на урочисті заходи з нагоди Дня Збройних сил України. Главу держави супроводжували два автобуси охорони, стверджує на своїй сторінці у Facebook Олександр Грамарчук (Гром)
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!"
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/boitsya-svoei-armii-ukraintsiv-rozlila-vitivka-zelenskogo-iz-zsu.htm
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