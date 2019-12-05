 Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине, - Аваков. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время расширенного заседания Военного совета НГУ.

Аваков отметил, что одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

"Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариев развития ситуации", - говорится в сообщении.

Также за добросовестное отношение по выполнению служебных обязанностей, личное мужество, самоотверженность и отвагу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности В страны Арсен Аваков отметил гвардейцев ведомственными наградами МВД "Огнестрельное оружие", нагрудными знаками "За безопасность народа", "За отвагу в службе", "За отличие в службе".



