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 Общество
  2024  56
Все про:Аваков (2918) Национальная гвардия (1290)

 Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине, - Аваков. ФОТО

Приоритеты развития Нацгвардии Украины на 2020 год - мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, во время расширенного заседания Военного совета НГУ.

Аваков отметил, что одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

"Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариев развития ситуации", - говорится в сообщении.

Также за добросовестное отношение по выполнению служебных обязанностей, личное мужество, самоотверженность и отвагу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности В страны Арсен Аваков отметил гвардейцев ведомственными наградами МВД "Огнестрельное оружие", нагрудными знаками "За безопасность народа", "За отвагу в службе", "За отличие в службе".

Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине, - Аваков 01
Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163730
 
 
 Топ комментарии
 
Что беркутня нацгвардия, будет разгонять ветеранов и патритов, которые против капитяции от нелоха, ну ну...
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Якщо російська армія полізе в Україну, то де буде той Аваков відомо тільки йому😏
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Та й намєкалі ж «Марш протів провокаторов»...
Типу 30.11.2013 студенти зпровокували органи правопорядку.
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Как клован сольет Украину, то аваков с сотрудниками грозит об недовольных натереть с помощью ********** палочек кучю возобновляемой энергии💥
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Что беркутня нацгвардия, будет разгонять ветеранов и патритов, которые против капитяции от нелоха, ну ну...
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Якщо російська армія полізе в Україну, то де буде той Аваков відомо тільки йому😏
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Встретит цветами.
Они ведь бизнес-партнёры по наркотраффику.
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Так она еще в 2014 полезла, протри зенки.
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І бубочка там багатокімнатну "сараюшку" з басейном має. Мабуть сусіди
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да что там говорить, сразу же дриснет с Украины.
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А капитуляция и признание лугандонии это ведь тоже путь к миру? И если украинцы встанут на этом пути тогда как?
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пироги за утюгами, утюги за пирогами, рюкзаки за сапогами
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Понятно-понятно. Полицаи не допустят военного переворота, который мог бы помешать "мирному плану" по сливу Украины.
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Вот как раз военный переворот слил бы еще 4-5 областей кацапам.
К счастью, порохоботы могут перевернуть только галушки в тарелке с дешевой сметаной.
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Лахтіскіє, число 2 ето то шо ваше мишлєніє двумєрноє.
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Как это "переворот слил бы" ? Будь у них силы занять пять областей сейчас - они бы давно это сделали.
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Так сольем всю Украину как батька Лукашенка.
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О. А потім екзиля в Італії, а ми тут будемо вигрібати ....
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Авакян уже имеет частную армию-с вертолетами, танками, самолетами...Сейчас еще и катера у жабоедов закупил-в комплекте с вертолетами...
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голубани колорадські ганчірки вже причепили?
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Що це значить? Поясняю: патріоти, не вздумайте рипатись.
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зе-миротворці хренови, а з ****** хто буде боротись, Порошенко?
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Потом вони будуть вищати у катівнях МГБ і ФСБ: «Я нє бєндєровєц ! Ето Порошенко во всьом віноват !»
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так шо там хєз рюкзаками, що авакян говоре?? чи то трубадур!!??
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серьезная заява от серьезного министра
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Кацапчику, ти не соромся, пеши німецькою. Нема куди роги сховати? то вже твої проблеми.
СПАМ!
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Не надо искать никаких подводных камней в этой новости. Пресс-служба Нацгвардии обязана добиваться чтобы такой формат новостей "достиженческий" периодически выходил в СМИ, вот они и работают. Аваков сейчас нужен Слугам Скота как воздух, он керует Азовом и и Билецким, и его люди лезут во все щели чтобы возглавить народный протест, обидно но пока у них это получается.
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так ...головне КАЗЛОВ у "стойлі" втримати коли з під них ЗЕМЛЮ продавати почнуть ...
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·6 ч

Знаете как говорят Луганске про мост в Станице Луганской ? Спасибо Леонид Ивановичу Пасечнику , за мост . Скажите что мол мост делали украинские рабочие за Украинские деньги , это верно , но делали то они это потому что Украина осознала вину перед ЛНР и теперь возмещает ущерб
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Вот и отличненько! Мир это сейчас главное для Украины.
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А якщо не впорається, то російську Нацгвардію покличе, так, Рюкзакян?
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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