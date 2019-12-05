 Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Начало работы пленарного заседания ВР 5 декабря
Совещание фракции СН
В президиуме ВР - спикер Разумков консультируется с коллегами
Депутатское приветствие
Вид на депутатов сверху
В форме - нардеп от СН Николай Галушко
Депутатское общение
Богдан Яременко остался на посту главы комитета по иностранным делам - за его отставку проголосовало 186 нардепов
Несостоявший глава комитета по иностранным делам Елизавета Ясько
Руководство фракции СН - Арахамия и Корниенко
Драка между членами СН Бужанским и Леросом
Фракция "Евросолидарности" указывает СН что дерутся депутаты их фракции
Депутаты СН обступили участника драки Бужанского
Фракция СН
Ирина Венедиктова и Сергей Бабак
К руководству СН пришла Инна Совсун из "Голоса"
Юрия Корявченков в ложе Кабмина
Депутатские секреты
Жестикуляция нардепов
Сектор "Евросолидарности"
Менш патріотична ?
Більш простакувата ?
Однислугисменилидругих
Только не надо тут про петю, прокатили и слава богу.
Теперь новый тренд - убрать дерьмо за зебилятами.
Ваньку в опу о....бли!
Опосля в рояль насрали,
Время классно провели!
Российская разведка, по данным западных спецслужб, в течение 4-ех лет использовала французские Альпы как опорную базу
Речь идет о как минимум 15 офицерах ГРУ, - пишет газета Mond со ссылкой на источники. Десять из них связывают с отравлением Сергея Скрипаля, попыткой переворота в Черногории и покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Имена остальных в прессе публикуются впервые. По данным французской контрразведки, офицеры использовали предполагаемую базу с 2014 по 2018 год и добирались туда на арендованных автомобилях. Выбор места, возможно, был связан с желанием не привлекать внимание местных властей.
сейчас в Киеве присутствуют люди ***** и ведут переговоры с вовой.
Сьогодні вже дещо згадував... а ось зараз в папці знайшов ще ось таке... здавалося, до чого б тут Верховна Рада?
(який потужний давньоримсько-єврейський порно-епос... Калігула відпочиває...)
и если на них взлянуть с высоты Лаврской Колокольни?
то ето же очень и очень...
США ввели санкции против хакеров из россии
Минфин считает, что группировка Evil Corp причастна к хищению более 100 миллионов долларов в различных странах. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал ее одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
Среди 17 человек, попавших в санкционный список, фигурирует Максим Якубец, которого называют руководителем группировки. За информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp, Госдеп объявил награду в 5 миллионов долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории вознаграждение за сведения о киберпреступнике.
Под санкции также попали семь компаний, зарегистрированных в россии.
tZE inform
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Партия политических проституток оставила главой комитета по иностранным делам любителя обычных проституток.