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Все про:ВР (24112) депутат (2785) Яременко Богдан (86) Елизавета Ясько (10)

 Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря. ФОТОрепортаж

5 декабря на пленарном заседании ВР нардепы выясняли между собой отношения, провалили отставку главы международного комитета Яременко и приняли ряд законов.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 01

Начало работы пленарного заседания ВР 5 декабря 


Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 02

Совещание фракции СН

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 03

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 04

В президиуме ВР - спикер Разумков консультируется с коллегами 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 05

Депутатское приветствие

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 06

Вид на депутатов сверху

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 07

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 08
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 09

В форме - нардеп от СН Николай Галушко

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 10
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 11
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 12

Депутатское общение

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 13

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 14

Богдан Яременко остался на посту главы комитета по иностранным делам - за его отставку проголосовало 186 нардепов

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 15
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 16

Несостоявший глава комитета по иностранным делам Елизавета Ясько 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 17

Руководство фракции СН - Арахамия и Корниенко

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 18

Драка между членами СН Бужанским и Леросом

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 19
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 20

Фракция "Евросолидарности" указывает СН что дерутся депутаты их фракции

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 21
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 22

Депутаты СН обступили участника драки Бужанского

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 23

Фракция СН

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 24

Ирина Венедиктова и Сергей Бабак 

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 25
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 26
Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 27

К руководству СН пришла Инна Совсун из "Голоса"

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 28

Юрия Корявченков в ложе Кабмина

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 29

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 30

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 31

Депутатские секреты

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 32

Жестикуляция нардепов

Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря 33

Сектор "Евросолидарности"

Источник: https://censor.net.ua/p3163698
 
 
 Топ комментарии
 
Перефразовуючи актуальну останнім часом "Автобіографію" Аркадія Аверченка: "Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, в "Слугах Народа" и "Оппоблоке" собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, наркоманов, бандитов, сексуальных извращенцев и маньяков всех сортов, отбросов и обгрызков брезгливого белого света".
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Ну і чим ця ВР краща за попередню ?
Менш патріотична ?
Більш простакувата ?
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Тепер вони не хочуть цього визнавати.
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Многие Слуги достойны расстрела. Надеюсь это не за горами.
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Зебилы, сумели насрать, сумейте прибрать за собой.
Только не надо тут про петю, прокатили и слава богу.
Теперь новый тренд - убрать дерьмо за зебилятами.
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Перефразовуючи актуальну останнім часом "Автобіографію" Аркадія Аверченка: "Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, в "Слугах Народа" и "Оппоблоке" собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, наркоманов, бандитов, сексуальных извращенцев и маньяков всех сортов, отбросов и обгрызков брезгливого белого света".
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Тяперича Лысая гора переименована в Горбато-зельоную!
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Маньке ц..очку порвали,
Ваньку в опу о....бли!
Опосля в рояль насрали,
Время классно провели!
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офф топ

Российская разведка, по данным западных спецслужб, в течение 4-ех лет использовала французские Альпы как опорную базу
Речь идет о как минимум 15 офицерах ГРУ, - пишет газета Mond со ссылкой на источники. Десять из них связывают с отравлением Сергея Скрипаля, попыткой переворота в Черногории и покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Имена остальных в прессе публикуются впервые. По данным французской контрразведки, офицеры использовали предполагаемую базу с 2014 по 2018 год и добирались туда на арендованных автомобилях. Выбор места, возможно, был связан с желанием не привлекать внимание местных властей.
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Проскочила ИНФА ..
сейчас в Киеве присутствуют люди ***** и ведут переговоры с вовой.
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Ця ВР має монобільшість, яка контролюється бєнєю. Нагадую зебілам їхні обіцянки, що у разі поганої роботи СН ви їх будете переобирати.
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а где рабочая атмосфера? выступление с трибуны, внимательно-вдумчивое изучение документов-законов? почему во время сессии занимаются чем угодно ))))), но только не работают, сидя на своих местах, у своих "тревожных" кнопок ? за что они получают зарплату?
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За часів ВК, пам'ятаю, багато лулзів надавав додаток "генератор постов" (що ліпив рандом зі сторінки юзера) - а особливо паблік, де викладалися найшедевральніші рандоми. Деякі з них зберіг собі.

Сьогодні вже дещо згадував... а ось зараз в папці знайшов ще ось таке... здавалося, до чого б тут Верховна Рада?
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 8502
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ну от, кофе на клаву разлил, опять менять....
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P.S.: а згадував сьогодні оце - здавалося б, до чого тут Яременко?

(який потужний давньоримсько-єврейський порно-епос... Калігула відпочиває...)
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 990
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Йому з цього опису підходить (умовно) лише "Исаакович"
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Драки и не видно - стояли себе в углу.
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Напевно в Раді багато клієнтів Яременка. От і не проголосували за його відставку Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря - Цензор.НЕТ 7043
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Ой, а что там за негроид сидит, я чего-то пропустил.
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слуга урода високоморальна фрікція ...
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"Вид на депутатов сверху"
и если на них взлянуть с высоты Лаврской Колокольни?
то ето же очень и очень...
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Так, Яременко - актиний. Мабуть серед є також пасивні🐸
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активные, пассивные, гомофилы ,гомофобы, а нет батенька, всеравно народ их называет пи тарасы! это единственно правильное определение характеризующее эту шоблу!
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офф топ

США ввели санкции против хакеров из россии
Минфин считает, что группировка Evil Corp причастна к хищению более 100 миллионов долларов в различных странах. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал ее одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
Среди 17 человек, попавших в санкционный список, фигурирует Максим Якубец, которого называют руководителем группировки. За информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp, Госдеп объявил награду в 5 миллионов долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории вознаграждение за сведения о киберпреступнике.
Под санкции также попали семь компаний, зарегистрированных в россии.
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а почему им ножи не выдают ??? пусть чуваки там дерутся по взрослому ... украинскому народу от этого только легче будит .
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Партия политических проституток оставила главой комитета по иностранным делам любителя обычных проституток.Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 275
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