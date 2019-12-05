 Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Начало работы пленарного заседания ВР 5 декабря





Совещание фракции СН

В президиуме ВР - спикер Разумков консультируется с коллегами

Депутатское приветствие

Вид на депутатов сверху









В форме - нардеп от СН Николай Галушко







Депутатское общение

Богдан Яременко остался на посту главы комитета по иностранным делам - за его отставку проголосовало 186 нардепов





Несостоявший глава комитета по иностранным делам Елизавета Ясько

Руководство фракции СН - Арахамия и Корниенко

Драка между членами СН Бужанским и Леросом





Фракция "Евросолидарности" указывает СН что дерутся депутаты их фракции





Депутаты СН обступили участника драки Бужанского

Фракция СН

Ирина Венедиктова и Сергей Бабак







К руководству СН пришла Инна Совсун из "Голоса"





Юрия Корявченков в ложе Кабмина

Депутатские секреты

Жестикуляция нардепов







Сектор "Евросолидарности"