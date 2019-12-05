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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) Путин (25210) журнал (27) Трамп (2673)

 Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Авторитетный американский журнал Time посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому главную статью номера и вынес на обложку его фото.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Статья The Man in the Middle (дословно - Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

"Украинский президент Владимир Зеленский о том, как очутился между Путиным и Трампом", - сказано в анонсе материала Саймона Шустера.

Президент Украины на обложке журнала Time 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3163689
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть гонит всю свою команду туда, откуда повылазили!!) Всех, до единого...
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Чувак по середине.
Между двух половинок?
Могли бы просто написать в "жопе"
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Україна підтримує президента Володимира Зеленського !
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Любопытный какой. Поедь сам посмотри. Чего у меня спрашиваешь.

А как там в Раю? Ты когда туда попадешь, тебе сколько лет будет. Наверное 18. А зачем тебе там нужны будут половые органы, ну те, что между ногами?
А то встречал я любопытных верующих. Одна бабка мне про Рай все пела. Я ее спрашиваю, ты когда там будешь, то будешь выглядеть такой же старой? Нет говорит, мне будет столько, сколько захочу, 18. А я спрашиваю, а чего не 4-ре года? Она точно как ты, сменила быстро тему и только и смогла ответить, - тю дурак. И тут же испарилась.
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Кстати. Это было во Львове лет 25 назад.
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Ты как всегда: сам с собой поговорил, сам себя удовлетворил.
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Тогда не вмешивайся в мой разговор. Я твоему дружку про петю и его дела, а он мне про ягель. Ну я ему про Рай, тогда. Что тебе не так, а?
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Чукча, ти часом не заблукав в своїх галюцінаціях? 😕
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Почитай выше, мелкота. Я тут на цензоре чукча уже более 10 лет. And i am a citizen of Ukraine. Тут родился, работаю, имею паспорт, никуда не выезжал. Живу в стране, где по Конституции граждане всех национальностей имеют равные права, в том числе и чукчи. Так что типовой нацик, не лезь ко мне со своей дуростью. Бог есть у всех, а не только у тебя.
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Если бы сейчас президентом был Порошенко, он делал бы то же самое, что и Зеленский: продавливал бы капитуляцию, и формулу Порошенко-Путлера, Уже бы продлили Особый статус ОРДЛО, некоторые тайные агенты, такие как пушилин уже сидели бы в ВР, продавал бы землю своим корешам-олигархам по 210 000 га, везде бы были его люди, процветал бы бизнес в Крыму и в России. Но в нынешнем положении ( т.е. в оппозиции)он поёт другие песни.
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Напомнить, сколько "умных" людей привели к власти гитлера и сколько "умных" проголосовали на последних выборах за путлера ? Если ты любитель отождествлять количество голосов с уровнем интеллекта голосующих (хотя по мне это полный зебелизм), то вспомни, что в первом туре в 2014-м при разваленной экономике и горячей фазе войны Порох набрал более 50% в первом же туре, тогда как уже после восстановления и начала роста экономики и относительной заморозки орков на Донбассе, Зеленский смог набрать лишь 30%. Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м. А сравнивать второй тур Порошенко нужно со вторым туром Зеленского когда он закончит свою первую каденцию. Уверен, что рейтинг Зеленского на тот момент не наберет и 15%.
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Зеленский не закончит свою каденцию, у него всё отвалится раньше.
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Andy/ Ты же как завзятый порохобот, но несколько туповатый, как и все твои собратья, утверждал, что согласно научныхм исследованиям большинство в обществе это дебилы. А умников намного меньше. Ваше кодло выкладывало такие утверждения, чтобы обосновать, что зебилы это дебилы, а вы умники.
Ну так давай применим вот эту тупорылую логику к выборам пети в 2014, используя твою информацию. Как ты тут пишешь. "Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м."
И как мы с тобой в этом случае будем характеризовать большинство, выбравшее тогда петю? Наверное дебилами, которые выбрали не просто дебила, а какую-то, как выяснилось позже, гниду.
А свои цифры 30% и т.д. можешь повесить на потолок, чтобы забыть. Оно и видно по работе рады малочисленность и никчемность петиного пса. Вот это факты, а твои 30% это только желаемое за действительное, не имеющее отражения в жизни.
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Хрінові видно справи у Вофкі Сцикуна раз вже всю лахтинську ботоферму підняли з болота 🐸🐸🐸🐸🐸 😁
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После выступления Порошенко в конгрессе США, конгрессмены аплодировали ему стоя. В это время Украину рвали на куски и Порох поехал в США за помощью. И в это же время зелебобики ухахатывались от шоу "рассмеши комика" и дебильных шуток 95 квартала.
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И скулили, что им запретили одноглазников и вконтактики.
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Конгресмени тоді ще не знали, який Пєця - сукин син. А вже в Мюнхені в 2018му Пєця робив свою доповідь порожньому залу.
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Medice, cura te ipsum ( Лікарю, зціли самого себе - лат.) 😃
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Слушай, а ты случайно не сын Анатолия Засухи, который был губернатором киевской области до Помаранчевой Революции ?
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У перший же візит до Америки президент України Зеленський зустрівся з мафіозі
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в США зустрічався з Семом Кисліним, якого ЗМІ пов'язують з українською та російською організованою злочинністю
Зустріч відбулася в ресторані "Російська чайна". Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
В інтерв'ю НТВ 1 вересня Кислін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.

У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.

Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кисліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду.

Кислін не міг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом.
Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.

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Сем Кіслін в США відомий як касир російської мафії.
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Зюзя на растяжке промежду Путиным и Трампом, как бы его не порвало
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На поперечном шпагате точно порвётся.
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Ну как же вы можете так? Аккуратнее нужно быть в высказываниях, а то Альфа с обыском прийдет. Да и свободы прессы, по словам одной очень мудрой депутутки о том, что у нас свободы прессы «многовато», да и уважения к президенту надо побольше..... Правда не объясняет, как это уважение заслужить......А-а-а, я точно знаю - надо еще разок боевому комбату заявить, «Я тоже военный, у нас в институте военная кафедра была», после этого еще разок уволить В НИКУДА заслуженного офицера, Зам. РНБО С. Кривоноса, отстоявшего для Украинского народа Краматорск, а на его место назначить конченого идиота Сивоху, потом окончательно запретить ФОПы ( с укрупнённых компаний гораздо проще сдирать деньги), полностью уничтожить средний бизнес и продать Землю Ненькi Украини здоровенным агрохолдингам . И начнется у нас в Украине райская жизнь.....Вот почему-то у меня странное предчувствие, что движемся мы именно в эту сторону...
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недавно в посольстве Эмиратов его фотку выставили в черной рамке.
Все решили, что он умер. Оказалось, у арабов тонкий черный юмор Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2908

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2609870539050556&id=100000829056947&__tn__=-R
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Обложку одного из выпусков известного американского журнала Time украсило фото президента Украины Владимира Зеленского.
В статье говорится о том, что украинский лидер оказался в ловушке между Трампом и Путиным.

Выпуск вышел под символическим заголовком "The Man in the Middle" или же "Человек посередине". Такой метафорой украинского лидера описывают как заложника обстоятельств, который пойман в, своего рода, ловушку между гораздо более значимыми политическими игроками- Трампом и Путиным.


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Но это же круто!!! Про нашего дурачка в самой Америке написали. Что написали не важно.
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Тот, кто решится по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать,
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ану столько раз петю нагибать - любой устанет!)))
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Клоуна в США знают только по скандалу связанному с импичментом Трампу. Такая "слава" даром не нужна - это дурная слава. Клоун опозорил Украину как нитко раньше. Самый позорный президент за всю историю. В США над ним все ржут, а месные комики с него потешаюца как могут..
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Как специалист по информационной безопасности, хочу сообщить тем, кто не сильно в теме: термином "The man in the middle" в криптоаналитике именуется некий субьект, который способен перехватывать и/или менять сообщения между отправителем и получателем, то есть термин несет четко выраженную негативную коннотацию.
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он и так несет четко выраженную негативную коннотацию
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Как хорошо,что моника сделал эпиляцию. Вся свора зебилов облизала со всех сторон его компактное тельце так,что не побрейся он ,весь форум бы был заглушен отхаркиванием и рвотными позывами нализавшихся шерсти шефа зебуинов.
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Зеля топи обоих,получишь премию Мира Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2534
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Короче когда ты посредине чуваков со стволами,яки в тебя целятся...Главное в момент выстрела упасть на землю.И стрелявшие,целясь в тебя убьют друг друга Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2333
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Вофка хоч і сцикун, але навряд чи в нього така реакція щоб зреагувати на постріли в притул. Так що таки доведеться саме йому приймати з усіх сторін і у всі дирки 😕
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Не факт.На чаше весов грехов,Зелин грех и рядом не лежит с грехами таких мастадонтов як Пуйло та Трамп.Тому всегда есть место,для Божественного юмора Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2407
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Такое себе «между здесь» получилось.
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