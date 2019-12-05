 Президент Украины на обложке журнала Time. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Статья The Man in the Middle (дословно - Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
"Украинский президент Владимир Зеленский о том, как очутился между Путиным и Трампом", - сказано в анонсе материала Саймона Шустера.
А как там в Раю? Ты когда туда попадешь, тебе сколько лет будет. Наверное 18. А зачем тебе там нужны будут половые органы, ну те, что между ногами?
А то встречал я любопытных верующих. Одна бабка мне про Рай все пела. Я ее спрашиваю, ты когда там будешь, то будешь выглядеть такой же старой? Нет говорит, мне будет столько, сколько захочу, 18. А я спрашиваю, а чего не 4-ре года? Она точно как ты, сменила быстро тему и только и смогла ответить, - тю дурак. И тут же испарилась.
Ну так давай применим вот эту тупорылую логику к выборам пети в 2014, используя твою информацию. Как ты тут пишешь. "Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м."
И как мы с тобой в этом случае будем характеризовать большинство, выбравшее тогда петю? Наверное дебилами, которые выбрали не просто дебила, а какую-то, как выяснилось позже, гниду.
А свои цифры 30% и т.д. можешь повесить на потолок, чтобы забыть. Оно и видно по работе рады малочисленность и никчемность петиного пса. Вот это факты, а твои 30% это только желаемое за действительное, не имеющее отражения в жизни.
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в США зустрічався з Семом Кисліним, якого ЗМІ пов'язують з українською та російською організованою злочинністю
Зустріч відбулася в ресторані "Російська чайна". Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
В інтерв'ю НТВ 1 вересня Кислін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.
У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.
Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кисліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду.
Кислін не міг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом.
Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.
Все решили, что он умер. Оказалось, у арабов тонкий черный юмор
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2609870539050556&id=100000829056947&__tn__=-R
В статье говорится о том, что украинский лидер оказался в ловушке между Трампом и Путиным.
Выпуск вышел под символическим заголовком "The Man in the Middle" или же "Человек посередине". Такой метафорой украинского лидера описывают как заложника обстоятельств, который пойман в, своего рода, ловушку между гораздо более значимыми политическими игроками- Трампом и Путиным.
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать,