 Между двух огней: Зеленский попал на обложку Time. ФОТО ДНЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Статья The Man in the Middle (дословно - Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.
"Украинский президент Владимир Зеленский о том, как очутился между Путиным и Трампом", - сказано в анонсе материала Саймона Шустера.
Лучше бы статью напечатали
Он... вже один зебіл, Степан Хмара, також прозрів... шо то за ЗООПАРК Коломойського в Раді?.... хоча сам недавно топив за цього беніного скамароха Зелінського.....
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді
Бавовну АШ ТРИСЕТ!
Терміново припиніть борошна тварини!
Радіо Свобода
@radiosvoboda
Зеленський потрапив на міжнародну обкладинку
@TIME
: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".
Навіть Гітлер колись був на місці Зеленського.
Але у Гітлера пика була трохи більш самовпевнена.
Бо за йогспиною тоді стояв Вермахт, а не Коломойський.
Я ошибался.
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Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
Это не про зеленского, это про Украину .
Украина меж двух огней
Интересно было бы почитать статью
Даже веришь немножко.
Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума, до 302 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные на сайте Укртрансгаза.
"Что мы видим?
Видим то, что Зеленский вскрыл всю гниль сидящую во власти более четверти века. Видим что порошенко, тимошенко, медведчук, бойко, рабинович, и др, это одна банда разыгрывающая десятилетиями театр нелюбви друг ко другу, к путину, россии.. Но делающие бизнес именно с РФ, потому что в Европе они уголовники. Сегодня уже никто ничего не скрывает, тимошенко защищающая монополию ахметова и выступающая против владельцев земли, вчера некоторые ещё верили что эта женщина за народ..
Их воровской мир, любящий безнаказанно жрать в три горла, рушится с каждым днем все больше и больше.. Они вливают миллиарды на обрушение рейтинга Зеленского, на фейки и грязь, на акции протеста.. Они делают всё чтобы запустить гражданскую войну и уйти от ответственности. Но они обречены."
Ботики, там и про вас есть. И про рояль.