EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  11074  276
Все про:Зеленский (3865) Путин (25207) журнал (27) Трамп (2673)

 Между двух огней: Зеленский попал на обложку Time. ФОТО ДНЯ

Авторитетный американский журнал Time посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому главную статью номера и вынес на обложку его фото.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Статья The Man in the Middle (дословно - Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря.

"Украинский президент Владимир Зеленский о том, как очутился между Путиным и Трампом", - сказано в анонсе материала Саймона Шустера.

Между двух огней: Зеленский попал на обложку Time 01

Читайте также: Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/p3163689
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть гонит всю свою команду туда, откуда повылазили!!) Всех, до единого...
 показать весь комментарий
 
Україна підтримує президента Володимира Зеленського !
 показать весь комментарий
 
Чувак по середине.
Между двух половинок?
Могли бы просто написать в "жопе"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
[Mutko school mode on] Threesome = "трісам" = "дерево якесь" [Mutko school mode off]
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хоть не скажут, что в Украине антисемитизм 🙂
Лучше бы статью напечатали
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Первый президент Украины на обложке Time. Не смотря на всю хрень связанную с импичментом, это большое достижение для Украины в мировой политике. Порошенко за все его президенство удалось отличится в мировых СМИ только в связи "Панамским скандалом".
 показать весь комментарий
 
 
оно, зедебильное, перестанет позорить Украину...
 показать весь комментарий
 
 
Між трьох вогнів..... Думаю Зебіли (особливо центру і заходу) потроху також будуть прозрівати і розуміти, в яку неприємну історію вони вляпали країну....

Он... вже один зебіл, Степан Хмара, також прозрів... шо то за ЗООПАРК Коломойського в Раді?.... хоча сам недавно топив за цього беніного скамароха Зелінського.....

Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про ЗЕвладу та її майбутнє / Палка промова у Верховній Раді
 показать весь комментарий
 
 
Моника, Моника... Обернись к Трампу передом, а к ***** задом . И немного нагнись ...😕
 показать весь комментарий
 
 
Пане екстермінаторе!
Бавовну АШ ТРИСЕТ!
Терміново припиніть борошна тварини!
 показать весь комментарий
 
Радіо Свобода прочитала інакше.








Радіо Свобода

@radiosvoboda





Зеленський потрапив на міжнародну обкладинку
@TIME

: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".
 показать весь комментарий
 
На обкладинці цього видання побували дуже різні персонажі.
Навіть Гітлер колись був на місці Зеленського.
Але у Гітлера пика була трохи більш самовпевнена.
Бо за йогспиною тоді стояв Вермахт, а не Коломойський.
 показать весь комментарий
 
 
никогда не думал, что может быть стыднее чем за Януковича.


Я ошибался.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это серьезно. Поздравляю украинцев, такая честь не каждому выпадает.
 показать весь комментарий
 
 
Й шо? Тут краще досягнення:
***
Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
 показать весь комментарий
 
 
интересно, понимают ли все те недоумки, "лайкающие" всякое дерьмо, которое распространяют сербские подху@ловники из федерации Боснии и Герцеговины, что де-факто они "лайкают" за федерализацию Украины по Боснийскому сценарию, о котором так мечтает кремлевское ху@ло? И именно этот сценарий сейчас разыгрывают в нашей Украине зеленые "новые лица" в угоду ху@ла ...
 показать весь комментарий
 
 
Так порохнявые квакеры и хотят жить в клоаке или мутном болоте, там же удобнее воровать.
 показать весь комментарий
 
Человек посередине - как яйцо в корзине.....
 показать весь комментарий
 
 
А клоун что уже корупцию победил или возглавил
 показать весь комментарий
 
 
Зеля в этом журнале представен в виде "одноразового" и не больше😄
 показать весь комментарий
 
 
а ты можешь попасть на обложку максимум журнала "Свиноводство"
 показать весь комментарий
 
 
Клоуна знают как Монику а теперь еще и говно между двумя булками
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
моника это та которую Зе на стадионе поимел !))) Вот это размах а не какой то таам кабинетик ! ))))
 показать весь комментарий
 
 
А я не пойму, почему столько веселья и злорадства. Президент - олицетворение страны.
Это не про зеленского, это про Украину .
Украина меж двух огней
 показать весь комментарий
 
 
Пете нужно было башлять Джулиани за одно фото с Трампом.
 показать весь комментарий
 
 
Зебіки, тримайте отвєтку і не скигліть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего не понятно: кто? Кому? И за что?
 показать весь комментарий
 
Так всегда было - 8 % визжали и визжат - путаночки всегда визжат на трассе ! )))
 показать весь комментарий
 
 
Никто никого не обсирал. Скорее сочувствие и понимание сложности всей ситуации.
Интересно было бы почитать статью
 показать весь комментарий
 
ЭЭхх а петя даже на обложку плейбоя не попал ! )
 показать весь комментарий
 
 
"Между двух огней"!!! Зебіли, чому ви радієте?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
между двух огней и тупыми порохоботами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вонь только от твоего хозяина который за вонь платит таким как ты тупым ботам
 показать весь комментарий
 
 
Вже й сюди приповзло. Не відволікайся. Продовжуй облизувати велічайшего, у вас же за поребриком так прийнято?
 показать весь комментарий
 
 
рейтинг зебобы падает с такой скоростью, что даже гаде не снилось))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
антиукраинские боты сидеть,служить,а теперь фас Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2606

Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 853
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хахахха касапчик у тебя истерика !)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а теперь фу,фу,сидеть Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 215
 показать весь комментарий
 
 
Смотрит проникновенно: "Как же вы все меня за******* "
Даже веришь немножко.
 показать весь комментарий
 
Этой страной руководит дракон. Это такое очень умное волшебное животное. А президент - просто пешка в его игре. Понять, какую игру ведет эта скотина - вообще не возможно. Придет время и люди просто офигеют от тех тайн, которые были скрыты от них...
 показать весь комментарий
 
 
Это "Жу-Жу" не спроста (с)


Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума, до 302 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные на сайте Укртрансгаза.
 показать весь комментарий
 
 
Бггг))) а свинособака истерит... неужели врубаешься, что зебубочку амеры мочат...
 показать весь комментарий
 
https://www.facebook.com/eugene.sereda/posts/2536372023085169

"Что мы видим?

Видим то, что Зеленский вскрыл всю гниль сидящую во власти более четверти века. Видим что порошенко, тимошенко, медведчук, бойко, рабинович, и др, это одна банда разыгрывающая десятилетиями театр нелюбви друг ко другу, к путину, россии.. Но делающие бизнес именно с РФ, потому что в Европе они уголовники. Сегодня уже никто ничего не скрывает, тимошенко защищающая монополию ахметова и выступающая против владельцев земли, вчера некоторые ещё верили что эта женщина за народ..
Их воровской мир, любящий безнаказанно жрать в три горла, рушится с каждым днем все больше и больше.. Они вливают миллиарды на обрушение рейтинга Зеленского, на фейки и грязь, на акции протеста.. Они делают всё чтобы запустить гражданскую войну и уйти от ответственности. Но они обречены."

Ботики, там и про вас есть. И про рояль. Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 6449
 показать весь комментарий
 
 
панове! братва! мужики! если Зеленский привезет мир на наших условиях как мы будем смотреть друг другу в глаза? и дальше будем исполнять роль нев.******** патриота или поставим крест и зароем топор войны?
 показать весь комментарий
 
 
И какой же оно нам мир привезет?) за то что оно может привезти, и привезет его повесят...
 показать весь комментарий
 
 
Здравая мысль нынче на Цензоре очень большая редкость, к сожалению...
 показать весь комментарий
 
 
И, что, кому-то его жалко? Вот спрашивается, чего ему, 42-х летнему полудурку не хватало в жизни? Папанька пристроил недоумка на заочку, и сдавал за него сессии, не учился, а занимался в самодеятельности и зарабатывал бабло на КВН-х маслюкова. затем нашёл свою нищу на подмостках в виде люмпена и откровенно убогих на разум людях и косил на них бабло выводя его в офшор и не платя налоги в Украине, ну и помогал одному бородатому поцу по которому скучают и ФБР и суд штата Делавер США, тырить денежку вкладчиков ПриватБанка, поедал любимую шаурму и отдыхал на своей вилле в Италии. Нееет, ему показалось, что он схватил Бога за бороду и по своей врождённой тупости поддался на лесть бородатого поца и решил, что уж он то точно богоизбранный и сможет руководить страной да ещё в состоянии войны и полез в президенты. На срок по ст 111 ККУ он уже себе наработал за 6 месяцев, может наработать и на ЙОЛКУ. И тогда, то, что он между Трампом и Х..лом, ему покажется детским садом.
 показать весь комментарий
 
Та Ви що, а до цього там Порошенко був (посада мається на увазі), але якось не так трагічно, як Зеленський виглядав
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх