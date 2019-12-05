 Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде. ФОТО

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Только узнали, что с сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания о нашей команде - мне и моих заместителях - Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке. Политическое руководство Минздрава приказало удалить все соответствующие материалы", - написала она.
По мнению Супрун, сайт "почистили" после того, как она написала пост с критикой действий и бездеятельности команды Министерства здравоохранения.
"Это действительно очень зрелая реакция взрослых людей, которые взяли на себя обязательства развивать и изменять страну. Похоже, политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть воспоминания о работе сотен людей, которые три года работали над созданием новой системы с прозрачными правилами и пациентом в центре внимания", - подчеркнула она.
мелкие мстительные неудачники
то что информацию резко восстановили не отменяет факта того что министерка охраны здоровья тупая зеленая пэтэушница
Она хоть в суд иск резко подать не успела?
Ульяна Юркив родилась в Детройте (США) в семье украинского происхождения. Посещала украинскую грекокатолическую церковь, состояла в украинской скаутской организации «Пласт». Первый раз побывала на Украине с родителями, когда ей было 11 лет[2].
Получила медицинское образование в Университете штата Мичиган[3].
С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии[3]. В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач)[3]. В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд (англ.)русск.» (Oakwood)[3].
Подподстилочный, чтоб иметь конкретное суждение, необходимо образование по предмету. Которого ты не имеешь, потому что не специалист в медицине. Дилетант в вопросе.
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[3].
Ульяна Супрун - младший клинический профессор[3]. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 238 дней] С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html
У нас же навпаки..... З кожним президентом, з кожною Радою все гірше і гірше.... Рівень політиків страшно деградує..... Подивіться на цього ЮЗІКА, Яремечнко, Ківі?.... Це ******* сором...
Вот і думаєш, може москалі справді праві, коли того Путіна по 30 років тримають при владі....
Дуринда італійська.
Де ти, а де ВОНА... Мовчи вже.
По сайтам днями не шляюсь и баклуши не бью!
Мовчать не збираюсь.
і мала статок до посади в уряді.
так що отползай.
Поздоровляю усіх діабетиків зелебоб. Мій батько-діабетик ходив у поліклініку за інсуліном до свого ендокрінолога. З нового року більше не буде безкоштовної видачі інсуліну, амарилу та ручок-шприців. Лікар сказала "програму закривають й фінансування припиняють". Хавай те.
не нав'язуйся.
А то таке враження, що переживає, як би там чого не нарили...