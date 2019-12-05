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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (2093) сайт (251) Супрун Ульяна (605)

 Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде. ФОТО

На сайте Минздрава больше нет информации о бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и членах ее команды.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только узнали, что с сайта Министерства здравоохранения Украины исчезли все упоминания о нашей команде - мне и моих заместителях - Павле Ковтонюке, Александре Линчевском, Ольге Стефанишиной и Романе Илыке. Политическое руководство Минздрава приказало удалить все соответствующие материалы", - написала она.

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По мнению Супрун, сайт "почистили" после того, как она написала пост с критикой действий и бездеятельности команды Министерства здравоохранения.

"Это действительно очень зрелая реакция взрослых людей, которые взяли на себя обязательства развивать и изменять страну. Похоже, политическое руководство пытается не только остановить трансформацию системы здравоохранения, но и стереть воспоминания о работе сотен людей, которые три года работали над созданием новой системы с прозрачными правилами и пациентом в центре внимания", - подчеркнула она.

Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде 01

Супрун: С сайта Минздрава в ответ на критику удалили все упоминания обо мне и моей команде 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163682
 
   
 Топ комментарии
 
а что еще ждать от зеленой пэтэушницы.
мелкие мстительные неудачники
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А вже скоро і їхні сторінки почнуть видаляти🐸
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не придется.
то что информацию резко восстановили не отменяет факта того что министерка охраны здоровья тупая зеленая пэтэушница
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а что еще ждать от зеленой пэтэушницы.
мелкие мстительные неудачники
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проверил - она брешет
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як завжди ...
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теперь Стрелку надо коммент менять, - на Супрун, - мелкую мстительную неудачницу
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не придется.
то что информацию резко восстановили не отменяет факта того что министерка охраны здоровья тупая зеленая пэтэушница
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резко восстановили...
Она хоть в суд иск резко подать не успела?
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Зато порохоботы как всегда резко обосрались.
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соєвим головне нагавкати на нову владу - і нічого , якщо це брехня - їм так навіть краще .
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они ещё спамить любят)
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И главное, всё не успокоится - опнутая .
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вже зелену ящву пуче, скрін своїх перевірок їм слабо викласти, тільки мекають
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Рома, у тебя интернет ограничен? Сайт МОЗ под родительским контролем оказался?
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У него только 4 клавиши работают - Н, П, Р, О. Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду - Цензор.НЕТ 3114
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почему за время твоего привления не появилось в стране НИ ОДНОГО современного аппарата химиотерапии для онкобольных, которые во всем мире сегодня лечат очень эффективно! такие апараты из СССР - это вск равно что каменные топоры. В Польше таких аппаратов-160! А вот вакцины закупались просто в охерительных размерах, особенно корь - детская болезнь, которой от природы КАЖДЫЙ ребенок ДОЛЖЕН переболеть!!
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Эти "неудачники" прорвались к верховному корыту и сейчас налаживают схемы по воровству десятков миллионов баксов. Ты термины неправильно подбираешь.
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ты ошибаешься - супруниха не птушница, она закончила аж колледж! (среднее образование).
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ты итальянская подстилка. читай!

Ульяна Юркив родилась в Детройте (США) в семье украинского происхождения. Посещала украинскую грекокатолическую церковь, состояла в украинской скаутской организации «Пласт». Первый раз побывала на Украине с родителями, когда ей было 11 лет[2].
Получила медицинское образование в Университете штата Мичиган[3].
С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии[3]. В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач)[3]. В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд (англ.)русск.» (Oakwood)[3].
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Колледж - при университете. В Европе фельдшерский факультет (3 года обучения) так же - при университете. Но супруниха не училась в Мед. Университете, срок обучения 6 лет(во всём мире) + 5 лет специализации (в т.ч.радиография нуклеарная / не нуклеарная). Т.е. чтоб стать врачом, в мире учатся 11 лет, нейрохирурги имеют специализацию 6 лет, а значит, в итоге - 12 лет.
Подподстилочный, чтоб иметь конкретное суждение, необходимо образование по предмету. Которого ты не имеешь, потому что не специалист в медицине. Дилетант в вопросе.
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ага особенно ты специалист - санитарка по вызову

С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[3].
Ульяна Супрун - младший клинический профессор[3]. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 238 дней] С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года
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Явно был сбой на сайте, т.к. если ничего не найдено то так и пишет - Нічого не знайдено
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Сотни людей реформировали все эти годы здравоохранение. За бюджетные деньги. Вопрос: выхлоп где?
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зелене бидло бояться розголосу правди!!!!
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Знаете ли, все из дому периодически выбрасывают ненужные предметы. Так было и с супрун.
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"Если во времена Супрун парковка возле здания министерства была пустой - не было лоббистов, то после первых дней работы новой команды вы видите тех же самых парней, которые входят и выходят из министерства. Мы были очень впечатлены успехом этой реформы и сейчас боимся, что созданная Супрун прозрачная система оказалась в опасности, потому что старые элиты пытаются опять вернуться в министерство. И это вызывает обеспокоенность. Что касается реформы здравоохранения, то мне интересно, не слишком ли доверяет президент Зеленский председателю комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Михаилу Радуцкому?"- добавила евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель.
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html

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Ну да, видно было по ценам в аптеках. И в больницах нормально, после открытого перелома дают на прокат аппарат илизарова за 6000 гривен, плюс операция 5000, ну и там разное по мелочам и не квитанций тебе никаких, просто взяли в карман, это реформы? А как в суде представлять свой ущерб?
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Розумієте... Для чого вся ця демократична процедура з виборами відбувається? Щоб наприклад наступного разу, замість припустимо БАРИГИ, вибрати когось кращого!!!!! Тому й люди критикують владу, виявляють її негативні сторони, щоб на наступних виборах обирати кращих людей за попередників...... В тому вся суть процедури виборів....

У нас же навпаки..... З кожним президентом, з кожною Радою все гірше і гірше.... Рівень політиків страшно деградує..... Подивіться на цього ЮЗІКА, Яремечнко, Ківі?.... Це ******* сором...
Вот і думаєш, може москалі справді праві, коли того Путіна по 30 років тримають при владі....
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А вже скоро і їхні сторінки почнуть видаляти🐸
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Ане, бедняжки, ранимые и обидчивые, переживают из-за критики...
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Зеленский и его мальчики-невежи в коротких штанишках должны зарубить себе на носу: клеветать на Супрун -себе дороже выйдет.США Супрун в обиду не дадут,а ВАЗ шалабана американского заработает.Это позволительно,только оппозиции критиковать Супрун.
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Пока она сама неплохо старается в том числе и подобным бредом.
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Не ссы - скоро на здании Минздрава табличку повесят: "Здесь было Супрун!", ещё и экскурсии водить будут...как в Замок Дракулы в Трансильвании! Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду - Цензор.НЕТ 8112
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Неужели доктор-смерть и есть та самая легендарная чупакабра, о которой все слышали, но никто не видел?
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Забыть Супрун вместе с Порошенко как кошмарный сон, именно они немало внесли в пресловутые 73%.
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Ну шо це таке! Супрун! Годі! Ви вже не міністр! Можна подумати, що ви зберігали на сайті інформу про вашу попередницю - хто там був? От вже ж незамінні!
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А я считаю, что ей пора собирать чемоданы домой в США. Хватит "реформ" от miss Suprun.
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Не надо было быть покорной овцой и якобы реформатором.
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Не плачь, мы тебя не забудем, даже во сне. Свят, свят, свят, ой, хотя бы не приснилась.
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Сама йди.
Дуринда італійська.
Де ти, а де ВОНА... Мовчи вже.
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И где вона??? а опе! А я на моём месте. Ежедневно иду на работу, да, врачом.
По сайтам днями не шляюсь и баклуши не бью!
Мовчать не збираюсь.
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вона мільйонер
і мала статок до посади в уряді.
так що отползай.
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Нарцицизма - супрунизма немеряно, а пользы в медицине --ноль! Зато проблем и горя принесла , что на пять стран хватит! Вакцинаторша --супрунаторша...
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Характерная черта всех соевых недобитков - все они, де-факто находясь в выгребной яме украинской политики, по-прежнему считают себя очень важными персонами. Соевый мародер гастролирует по заграницам, воображая себя президентом, американская фельдшерица на полном серьезе считает себя министром, яйценюк - премьер-министром, танька черновил - депутатом, и т.д. На самом деле вся эта шобла ряженых ничего, кроме смеха, не вызывает, как и шобла местных соевых дурачков-порохососов, искренне надеящихся на реанимацию этих полуразложившихся политических трупов
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У тебя явно ностальгия по прежней власти. Ведь тут речь о реформе медицины, чтобы её не свернули бизнесмены от койки.
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Выживший в уме‏ @Hlopak_

Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду - Цензор.НЕТ 9908Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду - Цензор.НЕТ 9908 Поздоровляю усіх діабетиків зелебоб. Мій батько-діабетик ходив у поліклініку за інсуліном до свого ендокрінолога. З нового року більше не буде безкоштовної видачі інсуліну, амарилу та ручок-шприців. Лікар сказала "програму закривають й фінансування припиняють". Хавай те.
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я папугу не викликала.
не нав'язуйся.
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Ну, так із взаємності не згадувала б вже про той Мінбудьздоров. Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду - Цензор.НЕТ 7986
А то таке враження, що переживає, як би там чого не нарили...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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