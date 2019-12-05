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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины продолжает системно противодействовать коррупции в органах правопорядка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно материалам Главного управления и региональных подразделений по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в течение 2019 было:

- начато 95 уголовных производств в отношении сотрудников Нацполиции за совершение преступлений коррупционного характера;
- сообщено о подозрении в коррупционных правонарушениях 112 полицейским;
- уволены с занимаемых должностей 48 сотрудников полиции;
- приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский.

Отмечается, что среди уличенных в злоупотреблениях сотрудников полиции - 18 руководителей различных уровней: начиная от заместителя начальника отдела. В целом они требовали от граждан 2,5 миллиона в гривневом эквиваленте.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 01

Так начальник одного из территориальных отделов Главного управления Нацполиции столицы за регистрацию заявления о преступлении получил от потерпевшего $15 тыс.

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Взятку в $ 30 тыс. требовал советник на общественных началах министра внутренних дел за прекращение досудебного расследования в отношении собственника сети столичных ломбардов.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 02

Начальник одного из межрайонных отделов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области хотел получить от жителя областного центра $ 20 тыс. за непривлечение его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Недавно, руководитель одного из подразделений уголовного розыска Одессы вместе с двумя подчиненными требовали у фигурантов производств разные суммы неправомерной выгоды за избежание ответственности перед законом. Расценки зависели от квалификации преступлений и стартовали от $1 до $10 тыс.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 03

Среди уличенных в злоупотреблениях следователей наибольшие взятки хотели старший лейтенант отделения Главного управления Нацполиции Львовщины и следователь Подольского управления Нацполиции столицы. За "крышевание" наркоторговли они требовали по $ 12 и $ 50 тыс. соответственно.

За последние недели СБУ разоблачила на получении неправомерной выгоды также нескольких следователей в Киеве и в Харьковской области.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 04

В столице Служба задержала старшего следователя Оболонского управления полиции. Злоумышленник требовал деньги за возвращение гражданам автомобилей, изъятых в рамках уголовных производств.

На коррупции также "погорел" и следователь одного из райотделов Нацполиции Харьковщины. За вознаграждение он обещал прекратить производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности за мошенничество.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 05

Действия следователей квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК. Злоумышленникам осуществлено сообщение о подозрениях.

В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 06
В этом году СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских, среди них 18 руководителей. Максимальная сумма взятки - $50 тысяч 07
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3163657
 
 
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не слышал шобы кого то уволили из 18 руководителей полиции
кто то слышал? один ушел по собственному желанию, который конверты крышевал
и то недалеко ушол, советником министра мвд, по мутным вопросам)
походу благое дело делал))
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так Моника ж вроде уже давно победила коррупцию и олигархов. не?
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суды уже были? срок хоть кто-то получил?
(или "спортивная рыбалка")
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Кто-то получил, бо в статье написано "- приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский".
Значит как минимум один из них получил срок, и как максимум 40 - получили строгий выговор с занесением в трудовую книжку.
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Ні, ще чоловік 500 вони обібрали на місці під нуль. Особисто знаю справу, де під час обшуку вдома у мусора, що зливав інформацію наркомафії про обшука, забрали налом 100 к зелені, і оформили пустий протокол, а через тиждень, керівництво цього мусора дало йому наградний пістолет, за те що промовчав, під час експропріації....
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приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский. Хотелось бы точности. Сколько человек получили общественное порицание, сколько выговор и сколько рядовых и капралов полиции и на какие сроки посадили? Я думаю, на этом список 41 исчерпается.
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думаю 99% там общественное порицание и поставить на вид)
сатрапы(с) Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 5880
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Туфта!Сколько из них ушло на повышение? Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 2391
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Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 1372
цепура поверх свитерка
возможно пацан из обнона под прикрытием работал)
бл и где они такого лОха нашли?))
кстати от сбушника хер отличишь)
один дружинник красава) с повязкой мля))
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Лапша для тупых Зэдебилов! Воруют миллиарды гривен, и никто за это не отвечает!!! А ловят полицейских, которых начальство заставляет драть деньги с людей за пополнение наверху ментовского общака!!?? Кто возразит?? Что это не делается???
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