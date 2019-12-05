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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (366) контрабанда (1882) сигареты (685) таможня (1548)

 Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию. ФОТОрепортаж

Почти 200 000 пачек сигарет обнаружили сотрудники Черновицкой таможни во время осмотра транспортного средства в пункте пропуска "Порубное-Сирет" таможенного поста "Вадул-Сирет".

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что табачные изделия были скрыты в рулонах из бумаги, которые перемещались из России в Румынию.

Таможенному контролю были поданы документы, согласно которым в транспортном средстве перемещается товар "Бумага для гофрирования немелованная в рулонах". По результатам идентификационного досмотра груза было принято решение о проведении совместного углубленного осмотра, в ходе которого установлен факт сокрытия подакцизного товара.

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В общем обнаружено подакцизного товара марок "NZ" и "ROTHMANS" в количестве 197 620 пачек общей стоимостью почти 5,5 млн.грн.

Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 01
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 02
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 03
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 04
Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 05

По данному факту в отношении водителя, представителя фирмы-перевозчика таможенники инициировали дело о нарушении таможенных правил согласно части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию 06

Источник: https://censor.net.ua/p3163616
 
   
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Блин. Да сделайте вы уже цену на сигареты в Украине на 5% дороже чем в ЕС и закройте этот вопрос.
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Это из Раши везли в Румынию. Зеля и без этого табачную промышленность уничтожает. Скоро из ЕС завозить будем. На радость Бене, который мечтает о дефолте в Украине.
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Не надо на 5% дороже, можно на 10% дешевле чем в Польше - и уже не будет смысла таскать сигареты.
Внутри ЕС тоже цена на сиги разная, в Польше пачка 16 злотых (4 евро), а во Франции под восемь евро.
Разница почти 100%.
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даже по фото видно с далека что намотаны рулоны коряво .....слои разные)))) кацапы нифига не умеют ахахах )))
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Т.е получается, что как-то это все свободно заехало в Украину на другой таможне.
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Сигареты надо запихивать в задницу слону - никто не унюхает.
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У нас арабы пытаются табак-сырец провозить.Возле грузовика с контрабасом всегда такая вонища-и до вскрытия всё ясно.
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Надо просто перестать делать и продавать сигареты в Украине. Кому надо, пусть в Боливию едут.
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