 Черновицкая таможня обнаружила 200 тыс. пачек сигарет на 5,5 млн грн в рулонах бумаги, которые везли из РФ в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что табачные изделия были скрыты в рулонах из бумаги, которые перемещались из России в Румынию.

Таможенному контролю были поданы документы, согласно которым в транспортном средстве перемещается товар "Бумага для гофрирования немелованная в рулонах". По результатам идентификационного досмотра груза было принято решение о проведении совместного углубленного осмотра, в ходе которого установлен факт сокрытия подакцизного товара.

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В общем обнаружено подакцизного товара марок "NZ" и "ROTHMANS" в количестве 197 620 пачек общей стоимостью почти 5,5 млн.грн.











По данному факту в отношении водителя, представителя фирмы-перевозчика таможенники инициировали дело о нарушении таможенных правил согласно части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.