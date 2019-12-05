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 Cosmopolitan Ukraine уволил замглавреда Плихину после ее насмешек над похоронами Героя Украины Волочаева. ДОКУМЕНТ

Издание Cosmopolitan Ukraine разорвало контракт с замглавредом Евгенией Плихиной после ее заявлений о похоронах погибшего Героя Украины Дениса Волочаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт издания.

"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокие соболезнования семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне извиняется за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем ее мнение", - говорится в сообщении.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной - она покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan", - пишет издание.

Отмечается, что бренд Cosmopolitan на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, которые защищают Украину и уважает светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее.

Cosmopolitan Ukraine уволил замглавреда Плихину после ее насмешек над похоронами Героя Украины Волочаева 01

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Как сообщалось, замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина в своем посте в фейсбуке высмеяла похороны Героя Украины Волочаева.

Напомним, 1 декабря диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в пресс-центре ОС.

Позже в СБУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Источник: https://censor.net.ua/p3163586
 
   
 Топ комментарии
 
все случилось как предсказывал Д.Корчинский вчера.... Cosmopolitan Ukraine уволил замглавреда Плихину после ее насмешек над похоронами Героя Украины Волочаева - Цензор.НЕТ 3437

Дмитро Корчинський
17 год ·

У мене було видіння:
або редакторку «космополітен» пліхіну, яка сміялася з похорону альфівців, приберуть з «космополітен», або «космополітен» приберуть з України.
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От би ще так із уряду, ВР та ОПи оперативно виганяли всяких мендельш за "громадянський конфлікт" чи "обстріли ЗСУ мирних громадян" або че якусь пургу про "громадянський конфлікт"
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Д а это латентная сепарша из Донецкой области:
Плихина Евгения Олеговна / Пліхіна Євгенія Олегівна /
Дата рождения: 17.02.1992
Место рождения: Україна, Донецька обл., м. Селідове
Место проживания: Україна, Донецька обл., м. Селідове, ВУЛ. НАГІРНА 32
По данному адресу прописаны:
Плихина Елена Васильевна (Пліхіна Олена Василівна), 12.10.1969, ДРФО: 2548718661
Плихин Олег Владимирович (Пліхін Олег Володимирович), 09.05.1970, ДРФО: 2569611930
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Сколько вылезло убогих шариковых!!! Как они одновременно залаяли!!!
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Почему тряпки своей стесняешься?Стыдно?😂😂🌷
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Тобто ти не відповідаєш та не маєш аргументів. Тоді тебе у спам.
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Не сомневаюсь, что на твоих похоронах будут клоуны, викторины и мороженко.
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ошибаешься, ветер, в любом обществе глумиться над смертью и скорбью это за гранью.
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Така хвойда без проблем нову роботу знайде.
Зараз такі, як вона, "асобєнна вастрєбаванниє".
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Ви для початку званні Героя давайте героям...А після того,як серед Героїв України більше половини всіляких прохіндеїв,аферистів і навіть ********** то як поважати це звання?...Можна їх перерахувати,цих "героїв",від татуся Пороха,який ще за совітів сидів за крадіжки і махінаціі до відомого атошника без рук,який начебто прикрив своїм тілом міну,а насправді підірвався коли мародерствував на полі бою...Серед Героїв Небесної Сотні половина які вмерли від наркоти,в побутових поножовщинах і кримінальних розбірках далеко від Майдану і далеко після Майдану...Отака у нас дійсність - маєш бабла - купиш собі Героя...Тому розумні або сміються,або плюються,а найрозумніші просто мовчки проходять...
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"а найрозумніші просто мовчки проходять..." - ага. Твої найрозумніші, які мовчки ходили в 14-му, зараз збираються в стада і періодично роблять набіги на території зайняті бендерівцями. Гребуть з полиць все. Мовчки. Бо розумні. Знають що якщо відкриють рота - їх почнуть фарширувать снєгірями. До прикладу.
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Єта очень сільний аргумєнт...Сільнєє тока удар в морду,каторим,к сажалєнію я нє магу васпользаваці ввіду тваєй ананімнасті...Так що,друже,шукай інші аргументи,розумніші,ввічливіші і інтелігентніші...
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У салавьова скопировал и и гуглом перевел, вот вой аргумент.
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ну вот если бы она молча прошла, было бы правильно
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З переляку, чи по совісті, але видання вчинило правильно.

Цим і відрізняється робоча система від неробочої - оперативністю виправлення помилок (у даному випадку підбір кадрів).
А очікувачі халяви чекаю 5-років, аби виправити (і то не факт) помилку при рбранні собі керманичів. Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва - Цензор.НЕТ 7055
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Как сообщал "Апостроф", после скандала с редактором Cosmopolitan Украина Евгенией Плихиной стало известно, что журнал входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.
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Тупой бабе слова не давали, имеете очаг, вот и берегите если имеете. Не имеете то завалите свои тупые накрашенные морды лиц и тихо в тряпочку.
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А один чувак ржал над Голодомором и побитыми студентами. Так его не уволили, а наоборот - президентом выбрали.
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Очень хорошо. Ещё одно подтверждение того, что у нас таки существует не хилое гражданское общество, которое ЗАСТАВИЛО ватоголовое "издание" уволить проштрафившуюся ТП. А также очередной раз продемонстрировало отношение народа к своим Героям.
НО это вовсе не означает, что Космо и дальше будет преспокойно клепать "гламурные" статейки, как будто в стране нет никакой войны. Благодаря этому скандалу всплыл тот факт, что Космо входит в холдинг тестя Андрюши Малахова. Который является если не пропагандистом, то полупропагандистом уж точно. Так что вы под ПРИСТАЛЬНЫМ нашим вниманием, ватоголовое, рашистское Космо!
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Это не гражданское общество заставило, а сознательная интеллигенция, сидящая в фейсбуке. Собственно общество и состоит из таких тп и отморозков, "уставших от войны".
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Бред и маразм считать, что в ФБ сидит только "интеллигенция". Достаточно посмотреть на те же форумы Цензора, где соевая ботва лихо кроет трехэтажным матом всех с альтернативной точкой зрения. "Хороша" интеллигенция! Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва - Цензор.НЕТ 3090 И хватит уже волать про "уставших от войны"! Да, от войны устали все. НО никто не хочет "мира" путем сдачи Украины. Людям нужен мир путем победы! И за Зеленского голосовали вовсе не потому, что "устали от войны". А потому, что устали от воровства, коррупции и мародерства Потрошенки!
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Ще відправте її на рік в військовий госпіталь дошглядати поранених
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