 Бойцы Операции Объединенных сил тренировали навыки маскировки, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, после непродолжительного повторения теоретических основ и принципов, участники занятия выдвинулись на учебные места.
"Люди и оборудование, тяжелая боевая техника и машины обеспечения, места для проживания и посты для наблюдения. Все было спрятано настолько хорошо, что съемочная группа без помощи инструкторов не смогла найти ряд замаскированных объектов, даже заранее зная, где они", - говорится в сообщении.
В ход шли как штатные средства, так и подручные предметы, все, что можно найти на местности. При этом, замаскированная техника работала должным образом.
"Отдельным, не менее интересным вопросом стало создание военных ложных объектов, которые должны вводить в заблуждение врага. Ни ветер, ни первый снег не стали препятствием для тренировки. Воины справились со всеми задачами", - сообщают в пресс-центре.