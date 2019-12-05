 Бойцы Операции Объединенных сил тренировали навыки маскировки, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, после непродолжительного повторения теоретических основ и принципов, участники занятия выдвинулись на учебные места.

"Люди и оборудование, тяжелая боевая техника и машины обеспечения, места для проживания и посты для наблюдения. Все было спрятано настолько хорошо, что съемочная группа без помощи инструкторов не смогла найти ряд замаскированных объектов, даже заранее зная, где они", - говорится в сообщении.

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В ход шли как штатные средства, так и подручные предметы, все, что можно найти на местности. При этом, замаскированная техника работала должным образом.

"Отдельным, не менее интересным вопросом стало создание военных ложных объектов, которые должны вводить в заблуждение врага. Ни ветер, ни первый снег не стали препятствием для тренировки. Воины справились со всеми задачами", - сообщают в пресс-центре.

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