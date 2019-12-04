 Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Большой штормовой волной прошлись по улицам Николаева. Спасибо всем неравнодушным, пришедшие встретить тех, кто вернулся из боя .... и почтить светлую память тех, кто погиб в бою ..."
нет слов.....
на Киев !
единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163465
Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин считает, что требование Кабинета министров выплатить не 50%, а 90% полученной заводом прибыли в качестве дивидендов на долю государства в пакете акций предприятия
может привести к остановке предприятия !