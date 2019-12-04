EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  1037  7
Все про:марш (546) Николаев (1221) 36 отдельная бригада морской пехоты (58)

 Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева. ФОТОрепортаж

Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны Операции объединенных сил прошли маршем по улицам Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Большой штормовой волной прошлись по улицам Николаева. Спасибо всем неравнодушным, пришедшие встретить тех, кто вернулся из боя .... и почтить светлую память тех, кто погиб в бою ..."

Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 01

Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 02
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 03
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 04
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 05
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 06
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 07
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 08
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 09
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 10
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 11
Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева 12

Источник: https://censor.net.ua/p3163476
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Смотрите , сосуны карлика за пайку на украинских воинов , на мацковии такого не может быть априори
 показать весь комментарий
 
"Турбоатом" -
единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163465
Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин считает, что требование Кабинета министров выплатить не 50%, а 90% полученной заводом прибыли в качестве дивидендов на долю государства в пакете акций предприятия
может привести к остановке предприятия !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх