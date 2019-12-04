 Воины 36-й ОБМП после возвращения из зоны ООС прошли маршем улицами Николаева. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Большой штормовой волной прошлись по улицам Николаева. Спасибо всем неравнодушным, пришедшие встретить тех, кто вернулся из боя .... и почтить светлую память тех, кто погиб в бою ..."

























