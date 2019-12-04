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 Общество, Фоторепортаж
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 Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Для мобильного госпиталя в прифронтовом Покровске необходим ВАК аппарат, чтобы откачивать гной у бойцов с тяжелыми ранениями и ампутациями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"За последний месяц мы собрали на ВАК аппараты для гнойного отделения, а в предстоящий понедельник надо выкупить ещё один ВАК и отправить в прифронтовой мобильный госпиталь в г. Покровск, куда сразу же после полученных ранений везут наших бойцов. ВАК ставят на самые тяжёлые раны и на ампутированные конечности. Аппарат очень дорогой и жизненно важен для спасения человека! Прайс аппарата - 100 тыс., мне отдают за 70 тыс. с большой скидкой, расходники к нему очень дорогие и стоят 1178 грн каждый. Я в который раз прошу Вас помочь - за последние 3 месяца раненых много с пулевыми, осколочными и с ампутациями. Все отчеты, фото я публикую у себя на странице. Карта 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - написала она опубликовав фото уже купленных аппаратов.

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Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 01
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 02
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 03
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 04
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 05
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 06
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 07
Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 08

Прифронтовому госпиталю в Покровске, куда в первую очередь везут раненых, необходим аппарат для откачки гноя, - волонтер Юсупова 09

Источник: https://censor.net.ua/p3163441
 
 
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Банда Зеленского все больничные выгребла, теперь и медицину денег лишают.
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Сьогодні, один Слуга Юлі, вже доповів в Раді , як сказочно обогатівшаяся на українцях Уляна Супрун укатіла жировать в США.
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Чому важкопоранені і з такими ускладненнями тривалий час перебувають в прифронтовому госпіталі???!!!

- Що ж ти говнокамандующій **** робиш?!
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