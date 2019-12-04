 Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Полковник Мухаммад Буланбаев подчеркнул, что каждый, кто преодолел этапы отбора и своим умением и добросовестностью завоевал представлять украинское государство в далекой африканской стране достойны ее сыновьями.
"Убежден, что наша ротация продолжит традиции сотен наших собратьев, которые выполняли задания на далеком континенте. Своим упорством в службе они получили заслуженное уважение среди контингентов Миссии ООН, а неутомимой работой - у гражданского населения. Верю, что все поставленные перед нами задачи будут выполнены безупречно, ведь для этого у нас есть все - профессионализм, психологическая устойчивость и физическую закалку", - отметил полковник.
После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт "Львов" им.Данилы Галицкого.
"Стоит добавить, что всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки", - сообщили в Минобороны.
А я еще думал, чего эти "миротворцы" ООН сидят в Ливане как приклееные, а там оказывается у начальников зарплата до 300.000 баксов в год доходить ))