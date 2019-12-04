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 Политика Украины, Общество
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 Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны. ФОТОрепортаж

3 декабря, в городе Новый Калинов на Львовщине, состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго - 18-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Полковник Мухаммад Буланбаев подчеркнул, что каждый, кто преодолел этапы отбора и своим умением и добросовестностью завоевал представлять украинское государство в далекой африканской стране достойны ее сыновьями.

"Убежден, что наша ротация продолжит традиции сотен наших собратьев, которые выполняли задания на далеком континенте. Своим упорством в службе они получили заслуженное уважение среди контингентов Миссии ООН, а неутомимой работой - у гражданского населения. Верю, что все поставленные перед нами задачи будут выполнены безупречно, ведь для этого у нас есть все - профессионализм, психологическая устойчивость и физическую закалку", - отметил полковник.

После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт "Львов" им.Данилы Галицкого.

"Стоит добавить, что всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки", - сообщили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков. ФОТО

Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 01
Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 02
Началась 11 ротация украинского национального контингента Миссии ООН в Республику Конго, - Минобороны 03

Источник: https://censor.net.ua/p3163352
 
 
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В Конгі зараз тепло, десь і Андрюха там недалеко.
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Не розумію я цього. Чого нашим робити у тих алмазних ніщебродів.
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Там крутятся серьезные деньги! Я хотел попасть в такую миссию, но мне заказали 5 штук зелени!
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Зарплаты или по черному как то зарабатывают?
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Про начальство не скажу, но рядовому там рай, и зарплата большая, и обеспечение как положено, еще и корочку дадут.
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И правда. Сейчас посмотрел зарплаты. Не плохо совсем, стоило дать 5 штук баксов.
А я еще думал, чего эти "миротворцы" ООН сидят в Ливане как приклееные, а там оказывается у начальников зарплата до 300.000 баксов в год доходить ))
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буквально днями общался с одним из таких пацанчиков. сказал, что будет там пока не выгонят, деньги не плохие--работа не пыльная ( больше ничего не умеет).
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