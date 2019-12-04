 ФСБ РФ пыталась завербовать жителя Мариуполя, - контрразведка СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что украинец был завербован во время пребывания в России на заработках. "Беседу" с нашим соотечественником проводил сотрудник ФСБ РФ Петр Горохов. Через психологическое давление, запугивание, шантаж эфэсбэшник заставил украинца согласиться на преступное сотрудничество.

"Российский "куратор" поставил гастарбайтеру задачу по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ", - говорится в сообщении.

После возвращения домой мужчина осознал противоправность и негативные последствия такого сотрудничества. Он обратился к СБ Украины и подробно рассказал об обстоятельствах своей вербовки и поставленых разведывательных задачах.

Поскольку мужчина добровольно сообщил органам безопасности Украины о вовлечении в конфиденциальное сотрудничество с ФСБ РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, то Шевченковский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, полковнику Управления Федеральной службы безопасности РФ по Свердловской области Гороховую Петру Владимировичу.

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