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Все про:Госпогранслужба (3549) охота (119) Россия (74440) Харьковщина (1430)

 Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи. ФОТО

Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области, пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы. Мужчин сразу задержали. Оказалось, что это двое россиян, 1982 и 1985 рождения, которые решили тайно пересечь границу с РФ, чтобы устроить незаконную охоту на территории Украины. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи 01
Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи 02

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Оружие и боеприпасы правоохранители изъяли. За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Источник: https://censor.net.ua/p3163344
 
 
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а где стена что сенька зайчик построил ???
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Авжеж, блазень вже вказівку отримав/дав.
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хорошо поохотились!.. Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи - Цензор.НЕТ 985 будет что вспомнить!

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Делать, как раша - объявить террористами и сделать обмен на наших.
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Перед войной , количество охотников возле границы резко возрастает.
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Война уже идёт 6-й год и ведёт ее росия в Украине и информационную тоже. Ты не заметил этого "диванный" воин?
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а поохотиться на кого..?
ну мало ли...время не спокойное теперь...
дааа! а стена конечно мифическая...в смысле виртуальная
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Авжеж, полювальники Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі - Цензор.НЕТ 9272
таких полювальникив он повне ордло.
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50 км до Харькова.Нельзя спешить.Надо пробивать по всем базам.Возможно в Донбассе отметилисьОпубликовать фотки,может кто опознает.Если ничего на них нет .Может они из ГРУ?.Хорошо пробить ив обменный фонд.С оружием скорее всего пробивались на Киев.Короче помурыжить как Панова и Сенцова,Сущенко.
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