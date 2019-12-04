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Все про:Днепропетровщина (1432) наркотики (1631) Нацполиция (10501) метамфетамин (6)

 Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю. ФОТОрепортаж

Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разоблачили лиц, которые изготавливали и сбывали на Днепропетровщине метамфетамин в крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности НПУ.

Установлено, что организатор привлек к делу родного брата и еще нескольких человек, с которыми наладил изготовление и распространение психотропного вещества - метамфетамина. Известно, что брат лидера группировки изготавливал товар в одном из сел области.

Злоумышленники сбывали психотропное вещество в крупных размерах - 1,5 килограмма в неделю. Цена 1 грамма - 700-800 гривен. Также установлено, что 37-летний главарь наркодилеров был одним из "старших" в регионе по распределению метамфетамина.

Оперативники Нацполиции провели 10 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов наркогруппы и по адресам сбыта.

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Во время мероприятий у организатора преступного бизнеса обнаружили слип-пакеты с кристаллическим веществом и сверток с измельченным веществом, предварительно - метамфетамином и марихуаной. В его автомобиле обнаружено почти 95 000 гривен, черновые записи, мобильные телефоны и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а также несколько государственных номерных знаков. Само транспортное средство, номера на котором не совпадали с указанными в техпаспорте, доставили на штрафплощадку.

Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 01
Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 02
Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 03Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 04
Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 05
Нацполиция Днепропетровщины пресекла деятельность наркогруппировки, сбывавшей до 1,5 кг метамфетамина в неделю 06

Еще у одного активного участника группы изъято 62 000 гривен, оружие, средства, предназначенные для употребления наркотиков и удостоверение, похожее на полицейское.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины лидер наркодилеров задержан. Санкция ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3163339
 
 
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Нацполиция Днепропетровщины прекратила деятельность. Всё! Точка...
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и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а сам он случайно не похож на сотрудника.
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Похож, но не любого какого-нибудь там сотрудника, а исключительно на сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
И не просто похож, а вот прям практически одно лицо.
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