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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5757) пожар (3775) ГСЧС (2354)

 6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого в настоящее время составляет около 700 м кв.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация", - говорится в обнародованном 10.49 среды сообщении.

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В ГСЧС отметили, что информация о пострадавших в результате ЧП уточняется.

"По состоянию на 11:20, площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв.м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - добавили позже в ГСЧС.

Прямо сейчас горит дом-памятник архитектуры на Троицкой, 25, пишет Думская. Как сообщают очевидцы, в окне третьего этажа видно пламя. На месте ЧП много дыма. Шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На месте очень много скорых. Пострадали не менее 10 человек. Официально в пресс-службе горсовета на данный момент подтверждают госпитализацию двух пострадавших в результате пожара. В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.

Горят помещения колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Внутри еще остаются студенты. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

В огне и кабинеты института морской биологии. Сотрудники говорят, что внутри могут оставаться их коллеги. "Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым, еле выбрались из здания", — рассказал нам один из биологов.

6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 01

6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 02
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 03
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 04
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 05
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 06

6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 07
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 08
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 09
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 10
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 11
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 12
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 13
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 14
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 15
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 16
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 17
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 18
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 19
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 20
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 21
6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса горит в Одессе: есть пострадавшие 22

Источник: https://censor.net.ua/v3163321
 
 
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куча дебилов стоят и снимают на телефоны, мешают пожарникам и врачам, твари!!!
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В Україні катастрофа у сфері безпеки громадян. Пожежі, дороги, неякісна медицина, водойми і т.п. забирають у десятки раз більше життів ніж війна.
Здавалось би, чому цим не зайнятись? Чому нашу економіку на це не орієнтувати? Одних пожежних машин ******** потрібні тисячі...
а ні, держава буде витрачати мільярди на субсидії, щоби побільше населення спалювало газу...
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