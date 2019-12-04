 Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги. ФОТО

Об этом сообщает "Честно", информирует Цензор.НЕТ.

По наблюдениям журналистов, Кальцев восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

Журналисты показывают скриншот видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой. Соседом является Александр Пономарев, который 14 ноября, по утверждению активистов, голосовал за Кальцева.











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Отмечается, это уже шестой депутат от ОПЗЖ, пойманный на кнопкодавстве в этом созыве парламента.



Кроме того, 9 случаев кнопкодавства за день - это рекорд нынешнего созыва ВР.