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 Политика Украины
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Все про:ВР (24084) кнопкодавство (46) Кальцев (3) Оппозиционная платформа - За життя (19)

 Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги. ФОТО

3 декабря народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Владимир Кальцев не менее 9 раз голосовал за своего соседа по парламенту.

Об этом сообщает "Честно", информирует Цензор.НЕТ.

По наблюдениям журналистов, Кальцев восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем пленарном заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

Журналисты показывают скриншот видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой. Соседом является Александр Пономарев, который 14 ноября, по утверждению активистов, голосовал за Кальцева.

Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 01
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 02

Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 03
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 04
Нардеп от ОПЗЖ Кальцев пойман на многократном кнопкодавстве под прикрытием листа бумаги 05

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Отмечается, это уже шестой депутат от ОПЗЖ, пойманный на кнопкодавстве в этом созыве парламента.

Кроме того, 9 случаев кнопкодавства за день - это рекорд нынешнего созыва ВР.

Источник: https://censor.net.ua/p3163318
 
 
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тут уж незнаешь какое зло меньшее. Свежая новость : ""Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", написала София Федина
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недоМэр ШаКальцев которого Запорожье прокатило несколько раз на выборах всё таки пролез в Раду.
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І все-таки встиг в центрі міста вирубати парк перед цирком всупереч людям,що протестували.
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их нужно как нашкодивших котов мордой в кнопки потыкать, может поможет Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу - Цензор.НЕТ 980
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Закаляний зашкварився, а ще пнувся в мери. Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу - Цензор.НЕТ 1289
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Интересно, а сколько сегодня за это платят или эта обязанность уже была прописана при проталкивании этих кадров в депутаты? Но Слуги обещали с самого начала отбирать за это мандаты и что мешает?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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