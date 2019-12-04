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Все про:Грузия (3644) Киевская область (1817) Нацполиция (10501) прокуратура (3769) убийство (5408)

 Бизнесмен из Грузии найден мертвым в заброшенном колодце под Киевом: задержаны двое вероятных пособников убийства. ФОТО

В Киевской области в заброшенном колодце обнаружили тело бизнесмена из Грузии, который незадолго до исчезновения прибыл в Киев по делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как известно, иностранец вечером 26 ноября 2019 года сел в автомобиль в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходить на связь.

По подозрению в пособничестве в умышленном убийстве грузинского бизнесмена задержали двух жителей Киевской области. По версии следствия, они помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.

Бизнесмен из Грузии найден мертвым в заброшенном колодце под Киевом: задержаны двое вероятных пособников убийства 01

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Известно, что гражданин Грузии был застрелен. Мотивы и обстоятельства убийства пока неизвестны.

Задержанных взяли под стражу на два месяца без права на залог.

Сейчас принимаются меры для установления других лиц, причастных к преступлению, а также мотивы и обстоятельства его совершения.

Источник: https://censor.net.ua/p3163309
 
 
 Топ комментарии
 
Бизнесмен из Грузии не успел приехать, как тут же убили.
Вы серьёзно??? Бизнесмен, да?
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Откуда инфа, что это не очередной грузинский вор в законе?
Они здесь чувствуют себя как дома.
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Закинута криниця у забутому богом селі, на вашу думку, оснащена відеокамерами, свідками та герметичними пакетами для зберігання зразків ДНК? ))) Щоразу після турбо-розкриття поліцією чергового злочину, мене шматують каламутні сумніви.
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Откуда инфа, что это не очередной грузинский вор в законе?
Они здесь чувствуют себя как дома.
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А эти двое, конечно, местные Робин-Гуды?
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Эти двое жителей - те неудачники, которым не повезло оказаться ближе всего к канализационному люку?
И на каком основании их задержали, если вещдоки уничтожены?
Хотя признания - царицы доказательств от них всегда смогут добиться...))
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Записи видеокамер, показания свидетелей, анализы ДНК - не основание?
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Закинута криниця у забутому богом селі, на вашу думку, оснащена відеокамерами, свідками та герметичними пакетами для зберігання зразків ДНК? ))) Щоразу після турбо-розкриття поліцією чергового злочину, мене шматують каламутні сумніви.
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Открою страшную тайну, большинство убийств только так и раскрываются по горячим следам, если в течении недели не раскрыли, то всё считайте "висяк". Значит улик мало, свидетелей нет и дело труба (не при Трубе будет сказано)
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Бизнесмен из Грузии не успел приехать, как тут же убили.
Вы серьёзно??? Бизнесмен, да?
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Наверное двух бомжей с соседней свалки взяли...что бы отчетность и показатели улучшить...
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В смысле уничтожить пистолет? Они его переплавили на костре? Орудие убийства не нашли, за что задержали, если нет мотива и вы сами не можете объяснить обстоятельства? Хрень. Лучше бы наши аваковские собаки так украинцев от грузин и прочих цыган защищали, но те дань платят, а хохлу роднее тот, кто даёт больше.
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Перечитал еще раз - не увидел ни "уничтоженного пистолета", ни того, что он был застрелен, а не задушен или зарезан, например.
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Известно, что гражданин Грузии был застреленИсточник: https://censor.net.ua/p3163309
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По версии следствия, они помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.Источник: https://censor.net.ua/p3163309

Главное вещественное доказательство - орудие убийства. Как его можно уничтожить? Или его с рогатки стреляли?
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Бы бы человек, а признание завсегда добудется...))
Скорее всего, задержали бомжей, которые и обнаружили труп, кто ещё будет по коллекторам лазить..
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А по каким делам приехал грузинский бизнесмен? Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства - Цензор.НЕТ 9591
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