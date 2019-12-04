EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  940  15
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5757) СБУ (14087) теракт (2026)

 8 лет тюрьмы получил один из террористов, причастных к подрыву здания УСБУ в Одессе в 2015 г., - СБУ. ФОТО

Коллегия судей Приморского районного суда Одессы вынесла обвинительный приговор еще одному участнику террористической группы, причастной к подрыву здания Управления СБ Украины в Одесской области 27 сентября 2015 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Коллегия судей Приморского районного суда Одессы вынесла обвинительный приговор еще одному участнику террористической группы, причастной к подрыву здания Управления СБ Украины в Одесской области 27 сентября 2015 г.

8 лет тюрьмы получил один из террористов, причастных к подрыву здания УСБУ в Одессе в 2015 г., - СБУ 01
Фото: СБУ

"Осужденный был водителем группировки и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и совершение теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решеткой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что СБУ установила всех причастных к этому дерзкому преступлению. Ранее к четырем с половиной годам тюрьмы был приговорен наблюдатель террористов.

"Непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. От украинского правосудия он прячется в России и на временно неподконтрольных Украине территориях", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интернет-провокатор по заданию спецслужб РФ призывал к терактам в День достоинства и свободы, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Также в ведомстве напомнили, что в сейчас идет судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

"Ни один из террористов не избежит ответственности за свое преступление. Куда бы они ни бежали, и где бы сейчас не затаились - правосудие настигнет каждого из них", - резюмировали в СБУ.

Напомним, 27 сентября 2015 г. в Одессе произошел теракт. Рано утром мощный взрыв разнес фасад областного управления СБУ и выбил почти все окна в домах в радиусе более 100 метров. 

8 лет тюрьмы получил один из террористов, причастных к подрыву здания УСБУ в Одессе в 2015 г., - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163307
 
   
 Топ комментарии
 
так то ж нєвінний адесіт, як і всі 2 травня, які стріляли з за спин мінтів.
 показать весь комментарий
 
Тільки не за дію а за просто так, бо треба було Рашці показати світу "бандерівця".
 показать весь комментарий
 
Не за таку, бо Сенцов нічого не підривав. І у нас насправді занадто гуманне правосуддя.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так то ж нєвінний адесіт, як і всі 2 травня, які стріляли з за спин мінтів.
 показать весь комментарий
 
 
А Сенцову за таку ж дію впаяли 20 років.
 показать весь комментарий
 
Тільки не за дію а за просто так, бо треба було Рашці показати світу "бандерівця".
 показать весь комментарий
 
 
Не за таку, бо Сенцов нічого не підривав. І у нас насправді занадто гуманне правосуддя.
 показать весь комментарий
 
 
Які двері? Сенцова засудили за нібито якісь плани підірвати якійсь монумент.
 показать весь комментарий
 
 
Ога, и по закону Савченко он завтра уже пиво с корешами бухает.
 показать весь комментарий
 
Не вистачає до повноти картини-парашенка ахмєтова та сабакова
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх