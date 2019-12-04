 "Народ постит фотографии со снегом": бойцы 3-го полка ССО присоединились к "вирусному флешмобу". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полка в Facebook.
"Народ постит фотографии со снегом. Мы решили, что не имеем права пройти мимо этого вирусного флешмоба", - отметили бойцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полка в Facebook.
"Народ постит фотографии со снегом. Мы решили, что не имеем права пройти мимо этого вирусного флешмоба", - отметили бойцы.
И когда дождь идёт - его тоже под зонтик ховать не обязательно.
Розмовляють двоє москвичів.
- Ты слышал что сегодня обнаружили американского шпиона прямо в зале на заседании XXV-го съезда КПСС ?
- Да ты что ? И как его обнаружили ?
- Эээээ ! Враг не дремлет !
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.