 "Народ постит фотографии со снегом": бойцы 3-го полка ССО присоединились к "вирусному флешмобу". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полка в Facebook.

"Народ постит фотографии со снегом. Мы решили, что не имеем права пройти мимо этого вирусного флешмоба", - отметили бойцы.

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