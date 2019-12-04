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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. "отката", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух руководителей среднего звена Национальной академии аграрных наук Украины, которые требовали от бизнесмена деньги за поставки сельхозпродукции в ходе проведения госзакупок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и ГБР установили, что двое чиновников НААН требовали от коммерсанта более $50 тыс. "отката" за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения одной из частей неправомерной выгоды.

По оперативной информации, чиновники также предлагали бизнесмену за $1 млн должность руководителя одного из подконтрольных академии предприятий.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

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Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 01
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 02
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 03
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 04
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 05
Двое руководителей НААН задержаны за злоупотребление на госзакупках, требовали более $50 тыс. отката, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3163283
 
 
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Випустять. Але життя зіпсувалось у хабарників. І подарунка на Миколая не буде.
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Схоже на ...жарт з двома філіжанками кави... (с)
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Гребуть і гребуть. На застави нагребли ще раніше, тому нічого їм нес рашно. Треба відміняти застави.
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