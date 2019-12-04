 Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, пулеметчик Максим Кривцов, передает Цензор.НЕТ.

"Самовольно, самоуправно перекрыта дорога, которая соединяет поселки Новоселки и Хотив Киево-Святошинского района. Собственно, это один путь, которым зимой сможет добраться машина скорой помощи до Хотива. Ведь с другого направления спуск / подъем под невероятно острым углом, и по заснеженной леденистой дороге просто невозможно проехать. Второе, единственный путь, которым в лес, в случае возникновения лесного пожара, могут добраться пожарные", - рассказал он.

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"Рядом с дорогой, имения, огромные и роскошные, построенные на участке, где еще 5 лет назад от высокого ветра гнулись сосны, забавляя своим жалостным скрипом. Теперь, или хотят срезать другую часть леса, или, по версии местных, владельцы имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают на обычных машинах обычные люди. Все - только для своих. 21 ноября, в День Достоинства, среди ночи, как раз и перекрыли эту дорогу, посередине вырыли яму, а из всех направлений въезда / выезда возвели шлагбаумы, будки, разместив камеры наблюдения, выставив охрану из нескольких десятков молодых и плюс две машины полиции охраны. Я домой возвращался через три блок-поста, через баррикаду из полицейских щитов, из молодых людей в черных софт-шелах, которые грелись рядом с бочкой горящих дров. Через 10 дней, ориентировочно, титушки остались дежурить, ночуя только рядом с первым въездом с улицы Озерной. А прямо посреди дороги, которую жители Хотива называют дорогой жизни, построили огромную баррикаду из бетонных блоков, с залитым цементом между ними, похожую реально на мавзолей", разъяснил Кривцов.

"Пишу обращение в полицию Киево-Святошинского района, сейчас попробую сформулировать обращение к депутату, избранному по этому округу. Хочу, чтобы в этом "мавзолее" похоронили самоуправство, бесчинство и безнаказанность", - резюмировал он.

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