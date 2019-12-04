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 Киевские новости, Общество
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Все про:беспредел (140) дороги (1868) Киевская область (1817) лес (443) мажоры (510)

 Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

В Киево-Святошинском районе неизвестные при помощи титушек перекрыли дорогу, соединяющую поселки Новоселки и Хотив. Скорая помощь и пожарные теперь не могут проехать в поселок Хотив. В данном районе расположены элитные имения и местные жители обвиняют их владельцев в перекрытии данной дороги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, пулеметчик Максим Кривцов, передает Цензор.НЕТ.

"Самовольно, самоуправно перекрыта дорога, которая соединяет поселки Новоселки и Хотив Киево-Святошинского района. Собственно, это один путь, которым зимой сможет добраться машина скорой помощи до Хотива. Ведь с другого направления спуск / подъем под невероятно острым углом, и по заснеженной леденистой дороге просто невозможно проехать. Второе, единственный путь, которым в лес, в случае возникновения лесного пожара, могут добраться пожарные", - рассказал он.

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Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов 01

"Рядом с дорогой, имения, огромные и роскошные, построенные на участке, где еще 5 лет назад от высокого ветра гнулись сосны, забавляя своим жалостным скрипом. Теперь, или хотят срезать другую часть леса, или, по версии местных, владельцы имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают на обычных машинах обычные люди. Все - только для своих. 21 ноября, в День Достоинства, среди ночи, как раз и перекрыли эту дорогу, посередине вырыли яму, а из всех направлений въезда / выезда возвели шлагбаумы, будки, разместив камеры наблюдения, выставив охрану из нескольких десятков молодых и плюс две машины полиции охраны. Я домой возвращался через три блок-поста, через баррикаду из полицейских щитов, из молодых людей в черных софт-шелах, которые грелись рядом с бочкой горящих дров. Через 10 дней, ориентировочно, титушки остались дежурить, ночуя только рядом с первым въездом с улицы Озерной. А прямо посреди дороги, которую жители Хотива называют дорогой жизни, построили огромную баррикаду из бетонных блоков, с залитым цементом между ними, похожую реально на мавзолей", разъяснил Кривцов.

"Пишу обращение в полицию Киево-Святошинского района, сейчас попробую сформулировать обращение к депутату, избранному по этому округу. Хочу, чтобы в этом "мавзолее" похоронили самоуправство, бесчинство и безнаказанность", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеметник Максим Кривцов: "Я прокинувся від крику. Палач вдивлявся в небо, наче капітан корабля, який щойно помітив довгоочікувану землю, і кричав, радісний-радісний: "Далі, наші "Градами" #башать!"

Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163277
 
   
 Топ комментарии
 
Звиздець...Охрініли князькі місцеві, відчувають слабкість влади.
Саме час владі продемонструвати силу, якщо вона є.
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Это они землю еще не начали продавать. То ли еще будет. Выйдешь в поле к ветру с машины, так пристрелят.
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да, было бы красиво - приехали "хозяева жизни" домой, а к дому хрен вам, а не дорога
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Звиздець...Охрініли князькі місцеві, відчувають слабкість влади.
Саме час владі продемонструвати силу, якщо вона є.
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яка сила у клоунів може бути? сильно насмішити хіба що! Всі іде до чергового Майдану і дай боже чим швидш тим краще!
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і дай боже чим швидш тим краще!\\\\\\\\\

можеш не сумніватись що "дасть"..... правда так що не унісьош. а потім ще раз дасть і завдасть.
потім апять25 - боооошееее, за шоооооо????7777
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То зробіть таке ж їм на вїзді до них Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 5858
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А перекрыть теперь бетоном все дороги имеено к этим имениям слабо? Местные холуи могут только ныть и строчить писульки
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да, было бы красиво - приехали "хозяева жизни" домой, а к дому хрен вам, а не дорога
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шумовыми и фейерверками...нехай радуются жизни)))))
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Не цікаво. Ліпше такими, щоб вони, після закладок спрацювання, лускали як мильні бульбашки разом з машинами Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 3989
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И опять служат-дружат два тезки,
И обоих Максимами звать.
Снова точно наводит наводчик,
С максимальною силою бьет.
"Так, так, так!" - говорит пулеметчик,
"Так, так, так!" - говорит пулемет!
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Это они землю еще не начали продавать. То ли еще будет. Выйдешь в поле к ветру с машины, так пристрелят.
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Да уж ! А при Бандюковиче ,лучше было ?А при Кучмо ?
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блаЗЄнський, що ти патякаєш?
Перекрили дорогу зараз. І Порошенко вже не президент. Нехай блаЗЄнь пошле туди бульдозери та розчистить, що заважає? Порошенко?
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Пора пересматривать фильмы про Колиевщину.
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нехер дивитись, це має бути в памяті і генах. Просто там кріпаки живуть і в генах їхніх сидить рабська покора Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 6154
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Дорогу на танкодром там сделать, чтобы колонны боевой техники, круглосуточно...
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а еще лучше - артсклады...
(те же титушки их еще и охранять станут...чтоб никакой лосик...или молокососик не пробежал мимо...чтоб не полыхнуло и не бабахнуло)))))
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Схоже що в Україні скоро відкриється "другий фронт", народний! Верхівка не може(не хоче працювати), люди не хочуть терпіти...
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Надо разбрасывать гвозди 100-ку по дорогам где ездят эти феодалы.Пока не разблокируют дорогу.
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Гвозди 100-ка не работают, зато саморезы с широкой шляпкой 16 мм самое оно.
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Не мешайте ворам и корупционерам наслаждаться жизнью.
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Как это посмели обычные крестьяне решили проезжать мимо "слуг народа"? Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 9772
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А что это за такой непреодолимый острый угол?
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Почему закончились традиции как раньше к Пшонке Захарченко экс минстр МВД приезжать автомайданом и напоминать чтоб от земли сильно не отрывались,та даже при порох власти к самому Порошенко приезжали обклеивпли заборы,почему правый сектор которое осталось только название не поедет к Портнову,Мертветчуку? Ганятся за геями больших яиц не надо,заведомо зная что те сдачу не дадут
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Гарна там місцина . Ліс гарний . Але сук...*пальци веєром * земельку захопили ! Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 4553
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В киевской области есть власть?Некому проверить законность выделения земли в лесном фонде и обложить достойным налогом каждый кв метр земли и элитной площади.Можно за счёт элитного налога на элитные квадратные метрвы поднять Украину очень быстро.
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Пора народу брать справедливость и наказание в свои руки! ПРОЩЕ ГОВОРЯ ДАЕШЬ СУДЫ ЛИНЧА! вот тогда власти перестанут борзеть!
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леса, наоборот, пропахивать надо...чтоб низовой пожар сдержать...и дорога для пожарки должна быть свободна... блокам бетонным не место в лесу (опять же... забрасывайте жалобами и фото... всех, кого найдете при власти в этом районе.... вызывайте пожарную инспекцию, экоинспекцию, полицию и пр.... и так каждый день... пока это не надоест местной ылите...и она зачешет я**о)
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НУ во первых в данной ситуации виноваты местные власти и работники силовых структур. И СЕЙЧАС для генеральной прокуратуры как раз имеется повод для проверки законности выделения земельных участков под постройки. ТАК же пора сносить все "вилы С граблями" которые построены с нарушением с выходом до берега всех водоёмов, И начать нужно с "честного" и "справедливого" В. Кличка У которого имеется такой особняк с выходом на само Киевское море.
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Власть ЗЕ слабая, они пришли к кормушке, в стране начался полный беспредел.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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