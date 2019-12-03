EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  408  7
Материалы по теме:
Все про:Николаевская область (913) учения (2216) 57 отдельная мотопехотная бригада (51)

 На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения. ФОТОрепортаж

В Николаевской области, на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко принимает участие в двусторонних командно-штабных учениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 01
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 02

Учения позволяют наладить взаимодействие между всеми подразделениями бригады, привлечь командиров всех уровней к отработке тактических навыков с учетом всех возможных действий противника, критически оценить уровень готовности принимать решения с учетом имеющихся ресурсов.

На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 04
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 05

Смотрите: Учения танковых подразделений резерва прошли на Донбассе. ВИДЕО

На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 06
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 07
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 08
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 09
На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Учения для общевойскового резерва ОМБ прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения 11

Источник: https://censor.net.ua/p3163260
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где-то новость была про 10% нового вооружения в ВСУ. На фотках из "нового", только петина санитарка. Хаммеры не берём в расчёт - это подарок от амеров. Ну и где эти несчастные 10%?
 показать весь комментарий
 
 
Новое это хорошо перекрашенное старое!!! Пора было это давно выучить!!!
 показать весь комментарий
 
Капец. На улице 21 век а у нас еще ездят на МТЛБ-50-х годов и танки в ряд по полю идут в атаку. Представьте за сколько минут ета вся группировка уничтожается врагом из беспилотников и наводящихся ракет.
 показать весь комментарий
 
 
Притом санитарка не подготовленная к боевым действиям, даже фары гражданские и не закамуфлировали. Наверное поетому у нас такие потери медиков на фронте.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх