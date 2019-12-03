 На Николаевщине 57-й ОМБр проводит командно-штабные учения. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Учения позволяют наладить взаимодействие между всеми подразделениями бригады, привлечь командиров всех уровней к отработке тактических навыков с учетом всех возможных действий противника, критически оценить уровень готовности принимать решения с учетом имеющихся ресурсов.
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Источник: https://censor.net.ua/p3163260