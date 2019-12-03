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 Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Видеообращение к народу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Анонс следующего видеообращения

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Будущее России

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Единственная скидка...

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Опять Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

"План Б"?

Видеообращение к народу, опять Трубу прорвало, будущее России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Россия без ГУЛАГа, как США без Macdonald’s

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3163223
 
   
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Какое все же чмо у нас делает вид, что президент... ни рожи, ни кожи, еще и гнусавит по страшному
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Не переживайте зебилы, все буде добре у людей Бени и Зеленского Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 952
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Як мені подобається ця картинка... Ха ЖивЕ Україна!!!

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"Майбутнє розсосисії" - сподіваємось, так воно й буде.
"Можем повторить" - влучно немов стрілою з цибулі.
...
Хоч якось зараз не до сміху, але від Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3505 анонсу відеозвернення лілював вголос Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4675
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ЗЕбобик в крайне неудобной для себя ситуации. Оно привыкло что это именно он всех высмеивает, шутейки в своём Шапито 95 "шутит", льёт тонны грязи на всех..рожи корчит кривляеца, а теперь над ним самым ржут, шутейки уже про него самого, теперь на него тонны грязи полились...А судя по всем тщеславный, ЧСВешный сыночек мамочки Риммы этого крайне не любит.. Ну терпи шут, может Беня тебе ещё раз 41 лям переведёт на твою Кипрскую офшорку, за твои страдания.
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