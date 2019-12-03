 Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Видеообращение к народу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Как же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

Анонс следующего видеообращения

Будущее России

Единственная скидка...

Опять Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

"План Б"?

Россия без ГУЛАГа, как США без Macdonald’s

Больше фотошопов смотрите здесь