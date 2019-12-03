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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:нефть (1466) Укртранснафта (78) нефтепровод (63) Транснефть (2)

 "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти. ФОТО

АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" (РФ) заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины, продлив таким образом срок действия договора на 10 лет – до 1 января 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртранснафты" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее дополнительное соглашение было подписано 3 декабря.

"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает срок его действие на 10 лет – с 1 января 2020 до 1 января 2030 года", – отмечено в сообщении украинской компании.

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Укртранснафта продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти 01

Документ подписан генеральным директором "Укртранснафты" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в ходе проходящей в Хорватии международной конференции "Энергетика в 21 столетии".

Помимо пролонгации договора подписанное допсоглашение актуализирует ряд положений действующего контракта с учетом изменений на рынке услуг по транспортировке нефти. При этом базовые принципы сотрудничества между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" – порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб нефтетранспортных операторов, – остаются без изменений, подчеркнули в УТН.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочный стабильный источник доходов Укртранснафты", – подытожили в компании.

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Во время встречи операторы нефтетранспортных систем также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Укртранснафта продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163170
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Лише який обьєм прокачуваного газу не повідомили.
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Это все свинарчуки! Бубочка к этому не имеет никакого отношения! Он в это время грудь выбривал!
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не выбривал, а рвал! и не волосы, а просто...
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"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти. ФОТО
готують підгрунтя для злиття інтересів україни за транзит газу?
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Почему все эти годы не было такого хайпа на транзите кацапской нефти через Украина как это было с транзитом газа-вот вопрос.
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Давайте уже на 30 лет и поставки газа от московии стойло так в стойло зебилам "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти - Цензор.НЕТ 2682
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Для справки - Украина транзитирует 14-15 млн тонн российской нефти в год, получая 8,6 евро за прокачку одной тонны.... Транзитные сборы составляют, порядка 130-150 млн евро в год.... Все довольны. И ахрессор и страна, подвергшаяся ахрессии!"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти - Цензор.НЕТ 4967
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вдвойне приятно что ахрессор в том числе платит за разработки крылатых ракет нептун и проч.которые способны расфуярить любое ржавое росийское корыто в Черном море
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Да и правда ОЧЕНЬ странно... Почему без шума и криков про агрессивную агрессорскую, пахнущую кровью нефть? Скучно- встретились, подписали допсоглашение на 10 лет и разошлись работать... Неинтересно, короче
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Они что - придурки??? Нужен контракт на НОВЫХ, Европейских условиях, а не на прежних!!!
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Знав. Але сподівався на їх інстинкт самозбереження.
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какая то буча в ВР по теме встречи в нормандии.
совместное заявление ЕС, Голоса и БЮТ
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одни воюют и умеряют за свою страну - а другие торгуют
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а как же торговля на крови?все?или только Пороху нельзя была?
а зеЛен и бене уже можно?!а где семенченко и прочие упыри?уже блокады не будут делать?!лицемерные выродки
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После таких новостей не поймешь - плакать или смеяться! "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти - Цензор.НЕТ 854
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Зрада-а-а-а-а!!! Стоп. Это что получается? Пять лет президенства Порошенко мы кацапскую нефть перекачивали и это была перемога, а сейчас напрямую кацапский газ покупать - это уже зрада. Я правильно вас понял порохоботы?
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