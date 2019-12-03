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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 декабря, Верховная Рада решила работать до до рассмотрения всех вопросов повестки дня.

С утра в Раде Вятрович (ЕС) принес присягу нардепа, а нардепов Полякова, Скороход, а также Иванисова исключили из фракции "Слуги народа".

Затем Рада приняла поправки в закон о ГБР.

Тем временем, активисты пикетировали Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов: "ФОП тоже человек".

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 01

Спикер Дмитрий Разумков и Михаил Радуцкий (СН).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 02

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН, сидит, вторая слева) что-то объясняет Юрию Камельчуку (СН). Тем временем Павел Халимон (СН, сидит в полоборота) общается с Юлией Гришиной (СН, стоит).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 03

Сопредседатель ЕС Артур Герасимов и София Федына.


Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 04

Утренние приветствия нардепов: "фермер с Коломойского района" Владимир Тимофийчук (СН, крайний слева в верхнем ряду, в курточке), Александр Ткаченко (СН, по центру в очках), первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 05

Ткаченко здоровается с Разумковым.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 06

Петр Порошенко общается с Софией Федыной, пока Иванна Климпуш-Цинцадзе что-то рассказывает коллеге.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 07

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 08

Разумков продолжил утренний обход сессионного зала. К нему подошел пообщаться Герасимов.


Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 09

Нардепы сходятся на заседание Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 10

Беседа первого вице-спикера Руслана Стефанчука и главы фракции СН Давида Арахамии.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 11

Владимир Вятрович принимает присягу нардепа.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 12

Вятровича встретили во фракции ЕС с распростертыми объятиями, в частности София Федына.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 13

Вадим Новинский (внефракционный, крайний справа), Дмитрий Шпенов (внефракционный, по центру) и Дмитрий Шенцев (внефракционный, крайний слева).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 14

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко о чем-то призадумалась в окружении своих коллег по фракции.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 15

Тимошенко выступает с трибуны Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 16

Порошенко выступает с трибуны Рады.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 17

Александр Дубинский (СН) наблюдает за коллегами.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 18

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрей Парубий (СН) и Петр Порошенко (ЕС).

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 19

Тем временем под Радой проходит митинг.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 20

Активисты требуют отменить законы о детенизации расчетов.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 21
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 22
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 23
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 24
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 25
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря 26

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3163159
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
тупе ментярське бидло ківа там з однією ціллю-захищати дупу мертвечука від усіляких несподіванок.
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Влада неадекватно сприйняла заяву одного з архітекторів путінської системи

.."При цьому геть не важливо, як сам Зеленський поводитиметься на зустрічі. Переговори з ним - всього лише можливість для легітимізації подальшої агресії. На "зустрічі чотирьох" Путін демонструватиме західним партнерам непоступливість Зеленського - навіть якщо Зеленський максимально поступатиметься. А на зустрічі вдвох пригрозить колезі фізичною ліквідацією (!!!) , якщо Зеленський надумає перешкодити окупації Сходу. Ну а потім готуватиметься до здійснення рішень свого Радбезу."..
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Хай з'їздить і переконається, що ***** таки *****, а козлорилія це зло.
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тимошенко задумалась...потому, что онищенко в Германии приняли...?
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Пеботи. Я не знаю чи є на записах паніЮ, але всі чули пана Пе. До того ж щоб стибзити такі гроші треба було ще й кабмін залучити. Так що трясуться УСІ мля
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Я, пебот...? Ха-ха...c 2014 года, его здесь мочу...
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Спит один, другой не хочет, и в углу тихонько дрочит
СМС ****** строчить тем, кому облом дрочить
Кто то с кем то где то дрался, кто то просто где то шлялся
Кто то что то обсуждал, чем нибудь в других кидал...
Новый каждый день зашквар, треш, позорище, угар-
Все как будто так и надо, ну а что- Верховна ж Рада!
Развлекаются ребята, все пучком, идет зарплата
А народ... Народ- дурак, проковтнет любой косяк
Все поймет, залижет, даже- всех заранее отмажет
Положила им природа быть прислугой "слуг народа"
И плевать что президент как политик- импотент
Даже хуже чем вредитель из него руководитель
Ладно хоть, была б не банда а путевая команда
Но, "команда" подкачала. Почему?
Читай сначала...
С.Б. (личное) 2019
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Жульке есть о чем подумать если Кадырова-Онищенко таки затянут в Украину....
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Ну по данному фото конечно одно можно сказать----сильный у тётки телевизор----как когда то ламповый!
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Сейчас с криком "Дави ее, ***!" эти мастодонты схлопнутся и ту тетку, что между ними, можно будет на стенку клеить в виде агитплаката об опасности ожирения.
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Зе-потерпевшие !, Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря - Цензор.НЕТ 4233
Вот не похоже что Порошенко в тюрьму собирается.....
Почему?
Что вы имеете на это сказать...?
И партизанов (страну) сдали проходимцам и зайцев не спасли (с), да?
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря - Цензор.НЕТ 387
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А что ему "собираться"? Сундуки с ворованными бабками всё равно ТУДА взять с собой не дадут. Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 5518 А Маринка, вполне вероятно, сухарики уже давно насушила..... Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 7016
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Интересно, а Вятровичу комильфо быть в одной Будке вместе с персонажами типа сепара, спонсора террористов Соболева?
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Вятрович и Фыдына упоротая прочка...
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/// Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 6412
Тесть Владимира Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от «Слуги народа» Олега Бондаренко..
«Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он, в первую очередь, специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник», - отметил Бондаренко.
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Порошенко чет подсдал, не? Хреново выглядит как то
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