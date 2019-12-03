 Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря. ФОТОрепортаж

С утра в Раде Вятрович (ЕС) принес присягу нардепа, а нардепов Полякова, Скороход, а также Иванисова исключили из фракции "Слуги народа".

Затем Рада приняла поправки в закон о ГБР.

Тем временем, активисты пикетировали Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов: "ФОП тоже человек".

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Спикер Дмитрий Разумков и Михаил Радуцкий (СН).

Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН, сидит, вторая слева) что-то объясняет Юрию Камельчуку (СН). Тем временем Павел Халимон (СН, сидит в полоборота) общается с Юлией Гришиной (СН, стоит).

Сопредседатель ЕС Артур Герасимов и София Федына.





Утренние приветствия нардепов: "фермер с Коломойского района" Владимир Тимофийчук (СН, крайний слева в верхнем ряду, в курточке), Александр Ткаченко (СН, по центру в очках), первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Ткаченко здоровается с Разумковым.

Петр Порошенко общается с Софией Федыной, пока Иванна Климпуш-Цинцадзе что-то рассказывает коллеге.

Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой.

Разумков продолжил утренний обход сессионного зала. К нему подошел пообщаться Герасимов.





Нардепы сходятся на заседание Рады.

Беседа первого вице-спикера Руслана Стефанчука и главы фракции СН Давида Арахамии.

Владимир Вятрович принимает присягу нардепа.

Вятровича встретили во фракции ЕС с распростертыми объятиями, в частности София Федына.

Вадим Новинский (внефракционный, крайний справа), Дмитрий Шпенов (внефракционный, по центру) и Дмитрий Шенцев (внефракционный, крайний слева).

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко о чем-то призадумалась в окружении своих коллег по фракции.

Тимошенко выступает с трибуны Рады.

Порошенко выступает с трибуны Рады.

Александр Дубинский (СН) наблюдает за коллегами.

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрей Парубий (СН) и Петр Порошенко (ЕС).

Тем временем под Радой проходит митинг.

Активисты требуют отменить законы о детенизации расчетов.













Фото: Цензор.НЕТ