 Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря. ФОТОрепортаж

С утра в Раде Вятрович (ЕС) принес присягу нардепа, а нардепов Полякова, Скороход, а также Иванисова исключили из фракции "Слуги народа".
Затем Рада приняла поправки в закон о ГБР.
Тем временем, активисты пикетировали Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов: "ФОП тоже человек".
Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.
Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.
Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Спикер Дмитрий Разумков и Михаил Радуцкий (СН).
Глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН, сидит, вторая слева) что-то объясняет Юрию Камельчуку (СН). Тем временем Павел Халимон (СН, сидит в полоборота) общается с Юлией Гришиной (СН, стоит).
Сопредседатель ЕС Артур Герасимов и София Федына.
Утренние приветствия нардепов: "фермер с Коломойского района" Владимир Тимофийчук (СН, крайний слева в верхнем ряду, в курточке), Александр Ткаченко (СН, по центру в очках), первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Ткаченко здоровается с Разумковым.
Петр Порошенко общается с Софией Федыной, пока Иванна Климпуш-Цинцадзе что-то рассказывает коллеге.
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой.
Разумков продолжил утренний обход сессионного зала. К нему подошел пообщаться Герасимов.
Нардепы сходятся на заседание Рады.
Беседа первого вице-спикера Руслана Стефанчука и главы фракции СН Давида Арахамии.
Владимир Вятрович принимает присягу нардепа.
Вятровича встретили во фракции ЕС с распростертыми объятиями, в частности София Федына.
Вадим Новинский (внефракционный, крайний справа), Дмитрий Шпенов (внефракционный, по центру) и Дмитрий Шенцев (внефракционный, крайний слева).
Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко о чем-то призадумалась в окружении своих коллег по фракции.
Тимошенко выступает с трибуны Рады.
Порошенко выступает с трибуны Рады.
Александр Дубинский (СН) наблюдает за коллегами.
Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрей Парубий (СН) и Петр Порошенко (ЕС).
Тем временем под Радой проходит митинг.
Активисты требуют отменить законы о детенизации расчетов.
Фото: Цензор.НЕТ
оце так новина))
.."При цьому геть не важливо, як сам Зеленський поводитиметься на зустрічі. Переговори з ним - всього лише можливість для легітимізації подальшої агресії. На "зустрічі чотирьох" Путін демонструватиме західним партнерам непоступливість Зеленського - навіть якщо Зеленський максимально поступатиметься. А на зустрічі вдвох пригрозить колезі фізичною ліквідацією (!!!) , якщо Зеленський надумає перешкодити окупації Сходу. Ну а потім готуватиметься до здійснення рішень свого Радбезу."..
СМС ****** строчить тем, кому облом дрочить
Кто то с кем то где то дрался, кто то просто где то шлялся
Кто то что то обсуждал, чем нибудь в других кидал...
Новый каждый день зашквар, треш, позорище, угар-
Все как будто так и надо, ну а что- Верховна ж Рада!
Развлекаются ребята, все пучком, идет зарплата
А народ... Народ- дурак, проковтнет любой косяк
Все поймет, залижет, даже- всех заранее отмажет
Положила им природа быть прислугой "слуг народа"
И плевать что президент как политик- импотент
Даже хуже чем вредитель из него руководитель
Ладно хоть, была б не банда а путевая команда
Но, "команда" подкачала. Почему?
Читай сначала...
С.Б. (личное) 2019
Вот не похоже что Порошенко в тюрьму собирается.....
Почему?
Что вы имеете на это сказать...?
И партизанов (страну) сдали проходимцам и зайцев не спасли (с), да?
Тесть Владимира Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от «Слуги народа» Олега Бондаренко..
«Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он, в первую очередь, специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник», - отметил Бондаренко.