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 Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников. ФОТО

В одной из школ Бучи на Киевщине между двумя учениками произошел конфликт, который они пытались решить с помощью газовых баллончиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

Правоохранители установили, что газовые баллончики "Терен-4" пронесли в школу и распылили ученики 9-го класса. Между ними возникла словесная перепалка и они не придумали ничего лучше, как распылить едкий газ в помещении школы.

В результате один этаж учебного заведения эвакуировали, а в ходе необдуманного поступка подростков пострадали 15 детей. Их доставили в больницу и диагностировали ожоги глаз. К счастью, не серьезные.

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Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников 01
Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников 02
Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3163148
 
 
 Топ комментарии
 
Эх молодёжь, мы прутьями от кроватей и вело-цепями дрались, а эти-баллончиками. Скоро губной помадой драться будут.
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Краще б написали - "Школьники в Буче устроили бучу".

Епічно було б.
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круче было бы с мамкиными фалоимитаторами...
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Краще б написали - "Школьники в Буче устроили бучу".

Епічно було б.
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школярі міста Бучі почубилися у влаштованій гучній бучі Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7290
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Эх молодёжь, мы прутьями от кроватей и вело-цепями дрались, а эти-баллончиками. Скоро губной помадой драться будут.
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и много инвалидов получилось? а то чет все целехонькие, а на словах так чуть не на гранатах "дрались" Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников - Цензор.НЕТ 4857
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Сынок, ты не жил в 60-70-е, трупы даже были, ходили село на город, район на район, школа на школу. Не оправдывай свой никнейм.
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вот и говорю, дед, что крайне мало быдла подыхало и становилось калеками, ибо если башка дурная, то хотя бы перегной получается нормальным.
совок он такой - если человек не дурак - это всегда подозрительно.
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Дедом как-то внезапно становишься...Время такое было, + рабочие районы.
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Мужчины и должны драться, так нам завещал тестостерон. Уберите эту штуку, будет общество всеобщей унисексуализации.
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Ну так вы же не виноват что в концлагере родили((
В Европе в 1920-х были стиральные машины, а в совке даже туалетную бумагу выпустили только в 60-х, да и то на закупленном оборудовании..... убожество совка это просто мазохизм какой-то, в ужас бросает от этого кошмарного недоимперского недообразования.
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Это да, но мы были счастливы. И трава была зеленее, и деревья выше, и *** стоял. Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 8208
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скорее это был фактор сдерживания), струны, армейские ремни), хотя с фанами спартака была бойяня не на жизнь - это правда....)
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Вообще-то "Терен" цивильным не продают, только перцовку...
А в целом нормальный бескровный поединок, прочихаются, зенки вымоют и все в порядке...
Куда лучше, чем на кулаках или ножах, не говоря уже о стрелковке...
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Терен 4 продають. Це цивільний варіант. А от терен 4М умовно не продають, проте купити можна де завгодно.
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так на фотке как раз терен 4 и при это 15 человек глазиками застрадали страдают. и это не прямая струйка в рыльце.
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Всім по кайфу було в швидкій проїхатися замість уроків.
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круче было бы с мамкиными фалоимитаторами...
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Или, как в данном случае, папинькиными )))
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светящимися и в полной темноте, стенка на стенку. снять на видео и назвать "ху..вая битва" Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416
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О времена, о нравы! Измельчали то как.
В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи, а сейчас сраные балончики с газом, даже не боевым.
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"В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи.."
А где они их носили... в боку или может в спине?
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90е вернулись с приходом молодой и прогрессивной ЗЕ-команды...
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ожоги глаз у 15 человек? это что реклама Терен-4? Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7979
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Вище запропонували на фаллоімітаторах.
Оце воно і є - те, що зветься ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7550
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молодцы...век технологий. Можно еще на приставке погонять.
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