 Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
Правоохранители установили, что газовые баллончики "Терен-4" пронесли в школу и распылили ученики 9-го класса. Между ними возникла словесная перепалка и они не придумали ничего лучше, как распылить едкий газ в помещении школы.
В результате один этаж учебного заведения эвакуировали, а в ходе необдуманного поступка подростков пострадали 15 детей. Их доставили в больницу и диагностировали ожоги глаз. К счастью, не серьезные.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Епічно було б.
совок он такой - если человек не дурак - это всегда подозрительно.
В Европе в 1920-х были стиральные машины, а в совке даже туалетную бумагу выпустили только в 60-х, да и то на закупленном оборудовании..... убожество совка это просто мазохизм какой-то, в ужас бросает от этого кошмарного недоимперского недообразования.
А в целом нормальный бескровный поединок, прочихаются, зенки вымоют и все в порядке...
Куда лучше, чем на кулаках или ножах, не говоря уже о стрелковке...
В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи, а сейчас сраные балончики с газом, даже не боевым.
А где они их носили... в боку или может в спине?
лучше б на сраных вениках))))
Оце воно і є - те, що зветься ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ