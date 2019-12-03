 Автобус с украинцами перевернулся в России, пострадали 17 человек. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД региона.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сообщили в управлении.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

Медики сообщили, что пострадали 17 человек, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины.

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