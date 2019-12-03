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 Автобус с украинцами перевернулся в России, пострадали 17 человек. ФОТО

В Воронежской области перевернулся автобус рейса "Запорожье-Ростов". Пострадали 17 человек, из них трое в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД региона.

"В 12:30 на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", - сообщили в управлении.

В автобусе находились 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних в автобусе не было.

Медики сообщили, что пострадали 17 человек, из них трое тяжелых, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в результате ДТП пострадали 14 граждан Украины.

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Автобус с украинцами перевернулся в России, пострадали 17 человек 01

Источник: https://censor.net.ua/p3163142
 
   
 Топ комментарии
 
не с украинцами, а лицами с гражданством Украины.
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хіба це українці? це смердючі малороси...
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не с украинцами, а лицами с гражданством Украины.
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вечная проблема залетных водителей катался я в Икарусе в далеком 1990 году и 1991 году в Воронеж самолетом, а потом город Павловск по трассе Москва -Ростов--3 часа по закатаному снегу со льдом Икарус летел с ветерком км. 70-80 шли точно.. в Павловске суд был у меня как адвоката .... что поразило... узкая по одной полосе дорога в каждую сторону и ЭТО ТРАССА СОЮЗНО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.... и все летят там аварии лоб в лоб часто встречались... а перевороты... вылеты на снегу и льду для залетных не новость...а что вы хотите... лечу из Одессы типа зима -4 + 4 прилетаю в Воронеж снегопад по колено мороз минус 23...даже слегка отморозил себе уши...
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Настоящі українці розбиваються в автобусах на дорогах Польщі!
А дурні - сидять собі в окопах на Донбасі...
Погляд розумного i успiшного на життя дебилiв...
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А ще українці водять трамваї, печуть хліб, вчать дітей, приймають пологи, готують піцци, шліфують діаманти, вирощують картоплю...
Бачиш, скількох ворогів ти забув.
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Дорога не чищена.В Белгородской тоже автобус перевернулся.
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Не манипулируйте то хохлы,украинцы в Мордоре жить не будут и находиться тоже
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Пока украинци воюют с кацапами, хохлы на них батрачат и барыжничают. Тфу, яка гидота
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Ну и ***** с ними. Да нет украинцев на Рашке.
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з малоросами-запроданцями! хіба українці їздять під час війни до окупантів ?
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у вас в хермании или даунбасе...?\просьба уточнить - а то не всё так однозначно...)\
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Зеленский же сказал: кого не устраивает Украина можете валить в рашу. И они поехали.
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Ну и приехали, да. Был бы это автобус Киев Варшава, было бы о чём говорить.
А так...
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Тех кто едет на расию,можно сравнить с людьми,привыкшими считать на счетах. Вместо простых калькуляторов.
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Это так жумают ограниченные люди - а вдруг в этом автобусе ехал украинский разведчик Штирлiченко!
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Водила неопытный,такие вещи на мостах надо делать.
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как не любила московия вольный дух козаков запорожских...
так не любит и рабскую душу некоторых неудачных внуков прадедов великих
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Воно,звісно,якшо по людські,то треба було б поспівчувати.А от бажання чомусь нема...
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какие у кацапсин смешные убогие полицейские машины, как будто из 90х годов. и это вЯликая держава! а ведь и у нас до барыги-мародера такие были, даже хуже. и скоро опять будут...
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Нет, этого мародёра уже не будет, не переживай. На нём уже крест. Перевёрнутый.
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Для дебилов, которые нашли утешение в новости - скользкая дорога под Тернополем убивает так же беспощадно!
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В россию Украинцы не едут. В кацапию едут только подкацапники.
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95% шо всі хто в автобусі голосували за зелену макаку і за "мір любой ценой"
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кажуть порохоботи понесли втрати. мєлочь, но приятно!
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Потрохобецилы ехали к своему вождю за советом.
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каккие украинцы это кацапское биомуссарье подстилки
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"Автобус с ХАХЛАМИ перевернулся в России" - українців там не має.
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