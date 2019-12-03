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 Политика Украины, Общество
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 СБУ объявила Цемаха в розыск. ФОТО

Служба безопасности Украины объявила в розыск фигуранта по делу о сбитом малайзийском самолете рейса МН17 Владимира Цемаха.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Датой исчезновения СБУ считает 23 сентября 2019 года.

СБУ объявила Цемаха в розыск 01

Читайте также: Россия сознательно позволила Цемаху покинуть ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос на его экстрадицию, - прокуратура Нидерландов

Цемаха подозревают в участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3163119
 
   
 Топ комментарии
 
Цирк продолжается. Отпустили и объявили в розыск.
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Надо и пособника, что Цемаха выпустил, тоже в розыск объявить.
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Цирк продолжается. Отпустили и объявили в розыск.
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ну а как бы они его объявили в розыск, если бы сначала не отпустили? СБУ объявила Цемаха в розыск - Цензор.НЕТ 6139
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Надо и пособника, что Цемаха выпустил, тоже в розыск объявить.
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Ни фига, его передал Зеленский, а не СБУ. По логике, Зе-генералиссимуса надо тоже в розыск подавать. СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 2595
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Просто ответка на то что судят моряков. Ну а так да дебильно всё как-то.
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нет.., это притча "о мудром и простом нариде, который во время войны выбрал себе главкомом глупого шута".... СБУ объявила Цемаха в розыск - Цензор.НЕТ 7757


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Совсем уже ку-ку... Это даже не смех, это издевательство.
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Украина, это цирк, который всегда с тобой! СБУ объявила Цемаха в розыск - Цензор.НЕТ 6892
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Это ты написал "повесть о настоящем человеке"? Вот там действительно цирк показан! СБУ объявила Цемаха в розыск - Цензор.НЕТ 535
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Я вот думаю когда наконец ЦРУ поймет что филиал фсб их водит за нос
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выбрав в преЗЕденты клоуна, ничего кроме цирка в стране ожидать не стоило.
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Толк в том ,что кондитер стал миллиардером
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Просто ФАНТАСТЫКА. Его не отпустили, его обменяли.
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Не трынди, пацак. Прежде чем обменять его отпустили.
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Интересно, Путин и Сурков уже тоже в розыске у СБУ?
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Ходит СБУ.. Ищет-свищет.. СБУ объявила Цемаха в розыск - Цензор.НЕТ 645 Це-е-мах! Кричит лейтенант..
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Об"явіть у розшук того, хто видав громадянина України Цемаха, порушивши Конституцію.
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На мосту Зели висят только дырявые флаги, украинских уже нет.
И гоблины без опозновательных знаков, уже дежурят на той територии, которую нарколыга отдал дырявым
СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 3057
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Есть закон про сепаратистские флаги и ленты.
Пора просто открыть уголовное дело , засудить (. Заочно) тех кто их повесил. Объявить в розыск Интерпола.
И флаги тихо исчезнут сами
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Клоун скоро кине під ноги Пуйлу всю Україну.
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Ну вот, опять надо его ВЫКРАДАТЬ
КСТАТИ раша может его убить , потому и отпустила в Лугандон
Он может спастись только сдавшись Украине
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Другий раз його вже не виведеш з окупованої території...
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Вместо того, чтобы оценить красоту игры , где использованного для обмена цемаха, могут использовать дважды - соевые лузеры устроили очередную истерику ни о чем
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Ну не дэбилы? СБУ оголосила Цемаха в розшук - Цензор.НЕТ 9952

А после капитуляции и захвата рашистами Киева и Одессы будут призывать украинцев возвращаться с Польши и спасать Украину?
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ААаааааа…… Поржал.

Зебобики - тупые существа!!! Их надо в клетках держать, дебилов!

Сами отпустили, а теперь ищут...….
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