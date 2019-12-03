 СБУ объявила Цемаха в розыск. ФОТО

Соответствующая информация появилась на сайте МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Датой исчезновения СБУ считает 23 сентября 2019 года.
Цемаха подозревают в участии в террористической группировке и совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.
Он объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от следственных органов.
Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.
Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.
И гоблины без опозновательных знаков, уже дежурят на той територии, которую нарколыга отдал дырявым
Пора просто открыть уголовное дело , засудить (. Заочно) тех кто их повесил. Объявить в розыск Интерпола.
И флаги тихо исчезнут сами
КСТАТИ раша может его убить , потому и отпустила в Лугандон
Он может спастись только сдавшись Украине
А после капитуляции и захвата рашистами Киева и Одессы будут призывать украинцев возвращаться с Польши и спасать Украину?
Зебобики - тупые существа!!! Их надо в клетках держать, дебилов!
Сами отпустили, а теперь ищут...….