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 В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым. ФОТОрепортаж

В центре культуры и искусств Службы безопасности Украины состоялась церемония прощания с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым, который погиб во время выполнения боевого задания на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Проститься с павшим бойцом пришли руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег.

Траурный венок передал президент Украины, который выразил соболезнования семьям Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова, погибших вместе во время выполнения контрдиверсионного задания на линии разграничения.

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

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Напомним, при выполнении боевого задания на Донбассе погибли офицеры ЦСО - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым 01
В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым 02
В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым 03
В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым 04
В Киеве простились с погибшим на Донбассе полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаевым 05

Источник: https://censor.net.ua/p3163114
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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