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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (3966) судья (2190) ВККСУ (409) преступления против Майдана (53)

 Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС. ФОТО

Судья Деснянского районного суда Киева Елена Журавская, выносившая решения против участников Революции Достоинства, может войти в состав комиссии по обновлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Prosud.

"Во времена Майдана Журавская избирала меру пресечения 19-летнему Сергею Мартынюку, которого задержали на Институтской. По словам прокурора, юноша был агрессивным и самостоятельно побил более 100 правоохранителей, доказательства - изъятые каска и кофта. Судья Журавская отправила парня в СИЗО", - говорится в сообщении.

Во время собеседования Журавская убеждала ВККС, что Мартынюк не был против заключения и вообще не считала его участником Майдана.

Судила Журавская и участников поездки Автомайдана в Межигорье. Она на три месяца лишила водительских прав Семак. Дело слушалось при отсутствии водительницы, а в материалах была пропущена фамилия инспектора ГАИ, который выписывал протокол.

По мнению Общественного совета добропорядочности, постановление является немотивированным. Здесь Журавская также утверждала, что даже не догадывалась, что это дело касается событий Майдана.

Сейчас Журавская - секретарь Совета судей, как и другие члены совета, она может войти в состав конкурсной комиссии, которая вместе с международными экспертами будет выбирать членов новой ВККС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запретивший Евромайдан судья Санин получил повышение и стал судьей-спикером Окружного суда, - Центр противодействия коррупции

Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС 01
Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163081
 
 
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гарна "соска" видимо всем кому надо "отсмоктало" "подстилочная куртизанка" на у нее на лбу написано шлюха и прейскурант за какие именно интим услуги....
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а ты случаем не ее муж... чего так возбудился то петушарник......
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Шютіт як ваганич. Це з крівого квартала хтось...
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я по работе насмотерлся на этих у мантиях и форме...брр один раз иду к бьабенке судье подписать допуск на свиданку у СИЗО дергаю двери стучу а те думали что закрылись и картина маслом чья та 5 голая точка между ног Вашей Чести.. и грмко стогнаты... тут еще коллега судья мужик забегает как увидел замер взял меня за руку и молча вывел меня в ступоре.. из ее кабинета....
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это мыролюбно. кадры вальцманата и сейчас нужны.
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не только на постах. но и на дамбасе тамжынашилюди. винницкое мыролюбство эгейн.
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Так коли ж звільнять Крим? Вже і рік закінчується.

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так и будет. крысы получат по полной. Но кто же мог знать тогда что свиномыролюбство настолько затянется.
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"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское"
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Портнов,глядя на нее, умилительно улыбается. Судья Деснянского райсуда Киева Журавская, выносившая решения против майдановцев, может войти в состав комиссии по обновлению ВККС - Цензор.НЕТ 3944
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если бы только улыбался..... и какой частью своего тела
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За адские решения получила повышение
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святі кадри рошена плавно пливуть від одного берега до іншого ( як в ополонці).
хоча вірити всяким просудам, демократичним, і не дуже, сокирам, тягнисра..вцям не варто
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/// По словам прокурора, юноша был агрессивным и самостоятельно побил более 100 правоохранителей ///
Че-то мало, надо было сразу 1000 мусарам навалять!
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Талановита і успішна,відразу видно
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ну правильно! )))) а кто туда должен входить?
не может же портнов сам везде успеть)))
(сарказм...болезненный)
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