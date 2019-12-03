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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

У входа в магазин, который специализируется на продаже меха, обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом. ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и несовершеннолетним.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харькове.

Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция 01

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Напомним, что с 4 августа 2017 года в Украине ввели уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция 02
Фото: сайт города Харькова

Источник: https://censor.net.ua/p3163077
 
 
 Топ комментарии
 
Бідна тваринка....Що іграшкову не можна було повісити? В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция - Цензор.НЕТ 5317
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нежно так "овечки"
веганы бушуют вместе с зелеными
пусть зимой в полиэтилене ходят
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Это импотентность полиции. Бандюки верят в свою безнаказанность демонстрируя хозяйке бутика гнилые намеки. Это показательный спектакль и полиция обязана либо его раскрыть либо делать кадровые выводы.
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ви забули гарну відмазку вониж ( мєнтьі) до сих пір деморалізовні.
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Бідна тваринка....Що іграшкову не можна було повісити?
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Это перебор, конечно, дети такое могут увидеть - могли бы просто зайти в бутик и меха красной краской облить...)
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и потом за порчу имущества тысяч 10-15 заплатить.... Знаешь, овца дешевле....
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Точно, такой дебильный перформанс, непонятно на кого рассчитанный, намного безопаснее, про это и речь...)
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Сейчас за овцу и посадить могут (жестокое обращение с животными)
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В людских душах и головах творится хаос - от этого все беды.
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Основные причины - это отсутствие в людях веры и морали, а также недостатки воспитания и образования...
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Любітєлі іскусствєнной чебурашки замучали животне.
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ще один приклад розуміння дерьмократії. івропійці бл...!
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По этой логике пусть несут трупы кур с распоротыми животами к любой продовольственной лавке
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т.е овечку вспороть - не жаль было? это уже шизофрения, по-моему
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Скорее всего овцу купили уже мёртвой у убийц-мясоедов...))
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І цим заохотили "вбивць м'ясоїдів" вбити ще одну вівцю
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Мо же то подарок хозяину от тайных поклонников шуб и мехов?
Все хотят кушать...
Только некоторые особенно голодны...к деньгам
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Убили овечку для защиты овечек?!! Я даже знаю за кого они голосовали.
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Так любят животных что аж овечку кретины убили чтобы показать это
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Намёк непонятный.То ли угроза хозяину магазина,то ли борьба за животных,то политическое преследование
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Обыкновенный безвредный и безопасный перформанс, ибо зайти в сам бутик и повредить сами меха очко жим-жим...)
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- А рыбу вегетарианцы жрать могут?
- Только с пивом!
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***
от скажите - а почему вегетарианцы не могут есть животных....
умерших своей смертью? )))))

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Меседж зрозумілий - власниця магазину - "тупа вівця" і має платити злочинцям. І хто ж її захистить в Харкові де править кримінальний жид Кернес на пару з таким же жидом Добкіним? Це якраз їх методи впливу. Наступним кроком викрадуть дитину... Кернес спєц в таких справах...
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Сіпуку...
Їй пообіцяли нове місце роботи... Хто ж знав, що шашлична дяді Раміза не найгірший варіант.
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Господи, после избрания ЗЕ начался просто беспредел - педофилы повылезали, стрельба, теперь дохлых овец подвешивают...…

Зебилы, вы этого хотели, когда голосовали за своего клоуна???
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Да что же это творится?! Когда же уймется этот Порошенко?!
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Тобто заради боротьби проти хутра вбили вівцю??? У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція - Цензор.НЕТ 3064 ЩО в них в головах??? У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція - Цензор.НЕТ 5304
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Які криваві грінпісівці. Еволюціонують. Заради збереження тварин готові вбивати тварин
Скільки плову і шашлика з баранини пропало((
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