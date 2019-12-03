 В центре Харькова возле дверей бутика повесили труп овечки с распоротым животом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харькове.
Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 3 декабря около 07:30. На улицу Маяковского выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции сейчас работают на месте происшествия.
Информация зарегистрирована в Едином учете Киевского отдела полиции. Все обстоятельства и личности злоумышленников устанавливаются.
Напомним, что с 4 августа 2017 года в Украине ввели уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
Фото: сайт города Харькова
веганы бушуют вместе с зелеными
пусть зимой в полиэтилене ходят
Все хотят кушать...
Только некоторые особенно голодны...к деньгам
...
- Только с пивом!
от скажите - а почему вегетарианцы не могут есть животных....
умерших своей смертью? )))))
Їй пообіцяли нове місце роботи... Хто ж знав, що шашлична дяді Раміза не найгірший варіант.
Зебилы, вы этого хотели, когда голосовали за своего клоуна???
Скільки плову і шашлика з баранини пропало((
.