 В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вам покажу примеры международного обмена информацией. Вот сколько вы думаете стоят эти 2 крана Liebherr 1030 и PPM 400? Импортер утверждает, что по 4400 евро каждый. Вам в это верится? Ну вот и мне как-то не очень. Сделали совместно с The Security Service of Ukraine запросы к продавцам - реальная стоимость 60 000 и 26 500 евро. Еще написано на инвойсах "оплачено наличными". Составили протоколы, штраф 100% стоимости и конфискация. Я бы выложил ответы продавца кранов, но персональная информация там ...", - написал он.





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Кроме того, Нефьодов отметил, что в сейчас еще начали делать запросы на некоторые tax free, когда замечают, что курьеры "тянут на десятки тысяч евро элитной одежды самолетами для бутиков".

"Вот это на фото - почти 70 000 евро (дороже реальной стоимости спецтехники - мир сошел с ума). Французские правоохранители оперативно дали чеки, товар изъят ...", - добавил глава Гостаможни.



Фото: Нефьодов/Facebook