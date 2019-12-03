 В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня вам покажу примеры международного обмена информацией. Вот сколько вы думаете стоят эти 2 крана Liebherr 1030 и PPM 400? Импортер утверждает, что по 4400 евро каждый. Вам в это верится? Ну вот и мне как-то не очень. Сделали совместно с The Security Service of Ukraine запросы к продавцам - реальная стоимость 60 000 и 26 500 евро. Еще написано на инвойсах "оплачено наличными". Составили протоколы, штраф 100% стоимости и конфискация. Я бы выложил ответы продавца кранов, но персональная информация там ...", - написал он.
Кроме того, Нефьодов отметил, что в сейчас еще начали делать запросы на некоторые tax free, когда замечают, что курьеры "тянут на десятки тысяч евро элитной одежды самолетами для бутиков".
"Вот это на фото - почти 70 000 евро (дороже реальной стоимости спецтехники - мир сошел с ума). Французские правоохранители оперативно дали чеки, товар изъят ...", - добавил глава Гостаможни.
Чем дешевле ты товар вывез - тем меньше держава тебе возместит ПДВ.
Прикордонники НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ товарами... А МИТНИКАМ ЄС всеодно що ти вивозиш аби не крадене.
Наприклад, везуть баули одягу на продаж, а декларують наче особисті речі. Або занижують вартість.
те що вони "хотять"=правда... А ВЖЕ НЕ ВІЗЬМУТЬ!!! і це теж правда!
пс. а як вважаєш що""нізаконно"" то подай в суд (як поц-альпєрін) там РОЗБЕРУТЬСЯ і отримаєш задоволення
брали берут и будут брать. только расценки повышаются. а так ничего не изменилось от бородатого фрика.
Часом людей клинить на баблі. Такі вважають що всі навколо такі само як вони. Якщо вони всіх дурять то впевнені, що всі інші сплять і бачать, як їх обдурити.
от коли в Україні "сваїх людєй"=мафіоз так само будуть ненавидіти, а не вважати їх спритним ділками "най-най-розумнішими",то й ЛЮДЯМ буде краще жити
Коли китайський ширпотрєб поборете ?
але льовкі хльопці таки попали на гроші...
це не для того щоб дупу туди-сюди возить. така техніка працюватиме, даватиме робочі місця, буде джерелом податків тіпо.
і зараз хитродупим поцам яйця відривати почали... щоб контрабанда не знищувала УКРАЇНСЬКЕ виробництво.
а от таких кранів у нас не робили ніколи.
афігенне виробництво.
Абсолютно адекватная цена для БУ спецтехники из европи. Если там ее всеравно єксплуатировать уже нельзя, по яким либо критериям (ТБ, ЄКО и тд.), те ж немци те крани и бесплатно отдадуть, токо шоб за утилизацию не платить. А у нас по бедности вони ще 50 год пахать будуть.
Одним словом мрази, которых надо убивать комиссарскими методами - без суда и следствия.