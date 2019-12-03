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Все про:контрабанда (1881) таможня (1545) Нефьодов (148)

 В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о попытке ввоза в страну дорогих импортных товаров по заниженной стоимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вам покажу примеры международного обмена информацией. Вот сколько вы думаете стоят эти 2 крана Liebherr 1030 и PPM 400? Импортер утверждает, что по 4400 евро каждый. Вам в это верится? Ну вот и мне как-то не очень. Сделали совместно с The Security Service of Ukraine запросы к продавцам - реальная стоимость 60 000 и 26 500 евро. Еще написано на инвойсах "оплачено наличными". Составили протоколы, штраф 100% стоимости и конфискация. Я бы выложил ответы продавца кранов, но персональная информация там ...", - написал он.

В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 01
В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Кроме того, Нефьодов отметил, что в сейчас еще начали делать запросы на некоторые tax free, когда замечают, что курьеры "тянут на десятки тысяч евро элитной одежды самолетами для бутиков".

В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 03

"Вот это на фото - почти 70 000 евро (дороже реальной стоимости спецтехники - мир сошел с ума). Французские правоохранители оперативно дали чеки, товар изъят ...", - добавил глава Гостаможни.

В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 04
Фото: Нефьодов/Facebook

В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 05

Источник: https://censor.net.ua/p3163057
 
   
 Топ комментарии
 
у моих поставщиков на таможне уже две недели стоят контейнеры с компьютерными комплектующими. абсолютно незаконно. таможня уже три раза меняла сумма пошлины. каждый раз в бОльшую сторону. хотят взятку и говорят об этом откровенно.
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А їм пофіг що везуть на експорт, це наші проблеми взяти мито, а не їхні
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Це не "світ показився", а ви ідіоти. Десятиліттями Кабмін знищує вітчизняне виробництво і живе "з таможні". Значно легше контролювати потоки іноземних товарів нічого не виробляючи і не переробляючи у власній! Крім сировини тоннами. Таможня дає понад 30% бюджетних надходжень. Де, в якій цивілізованій країні така фуйня відбувається? Це ж маячня! Таможня дає більше ніж будь яка галузь економіки, а економіка животіє в тіні, бо податки разом з ПДВ, акцизами та сборами вже сягають 80% на кожну зароблену гривню.
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а як воно проходить через европейських прикордонників?
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А їм пофіг що везуть на експорт, це наші проблеми взяти мито, а не їхні
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ты действительно думаешь что в странах где закон работает как часы кому то будет пофиг на что то?
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їх можуть цікавити заборонені для вивезення позиції, а не вартість
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Вони перевіряють щоб не було наркоти, нелегалів, та заборонених дов ивозу вантажів. Наші експортні товари перевіряють так само, а обкласти і зняти мито то справа приймаючої товар стоони.
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По экспорту - даже нашей дебильной совеццкой таможне пофиг.
Чем дешевле ты товар вывез - тем меньше держава тебе возместит ПДВ.
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час работы такого крана от 70 евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!! надо ли дальше вообще что то говорить..... мы еще не научились работать совместнос Европой если кран "!скомундзили" в Европе то там есть его страховая она же оценачная стоимость... если кран типа угнали только посл того как груз пройдет растаможку ведь по честному можно доставть и фирму и владельца или собственника котоыр дал эти краны по 4 тсячи евро ему в его стране могут слегка на одно место с 10 кранов уронить и будет больная вавка... нет... это если самолет стоимостью 5 млн. доларов заявитьза 500 долларов кто о поверит в ценник и заяленную цену в декларации там даже если на разборку все одно почти 800 тысяч выйдет на ценных и цветных металах....
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Так а что незаконного, сделал человек для той страны, когда купил товара на 70 к и еще и таксфри вернул??
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Да, им пофиг, какая цена указана на экспорт, подтверждаю. Потому что это действительно не имеет никакого значения. Настоящий инвойс идёт в бухгалтерию, а в таможню, как правило - проформа-инвойс, то есть не окончательный счёт.
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именно потому что закон работает - пофиг на вывоз. Закон требует уплаты пошлины при ВВОЗЕ но не при вывозе. Вывози сколько хочешь.
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АГОВ!!! дурнику!!! Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 4553 ти взагі хоч СЛОВА що пишеш розумієш???
Прикордонники НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ товарами... А МИТНИКАМ ЄС всеодно що ти вивозиш аби не крадене. Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 4789
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Eto tomozni neinteresno.Masiny posmotrit mozet byt ukradeni tolko eto interesno.Vot siuda jesli zaxodit eto uze smotrit
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sto kasajetsia odezdy vot sto vizu na foto nasa tomoznia by nepricipilas.Net cen i vse raznyje.Imeli uze takoje delo tak sud resil sto tomoznia byla neprava i ucimliajet prava celoveka
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tut nado imet dokazatelstva sto etot celovek konkretno veziot na prodazu,a ne sebe.Ne tot celovek sto veziot odezdu dolzen dokazyvat,a tomoznia jesli takoj info neimejet dolzna izvenitsia i otpustit,da ecio zaplatyt za moralni ucerb
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Так ніхто не каже, що це заборонений для провозу через кордон товар. Питання в тому, що його декларують навмисне неправильно, щоб уникнути стплати ВВІЗНОГО мита.
Наприклад, везуть баули одягу на продаж, а декларують наче особисті речі. Або занижують вартість.
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так і нашим пофіг що везуть в сумках туристи, нехай їхні служби порпаються, а от цигарки "внезапно" накрити, то є таке
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когда таможне устанавливают задний привод,растаможка порой приносит весьма неожиданные результаты Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели" - Цензор.НЕТ 5978
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у моих поставщиков на таможне уже две недели стоят контейнеры с компьютерными комплектующими. абсолютно незаконно. таможня уже три раза меняла сумма пошлины. каждый раз в бОльшую сторону. хотят взятку и говорят об этом откровенно.
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і не мрій... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 3884
те що вони "хотять"=правда... А ВЖЕ НЕ ВІЗЬМУТЬ!!! і це теж правда!
пс. а як вважаєш що""нізаконно"" то подай в суд (як поц-альпєрін) там РОЗБЕРУТЬСЯ і отримаєш задоволення Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 9844
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угу. возьмут если дать.
брали берут и будут брать. только расценки повышаются. а так ничего не изменилось от бородатого фрика.
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внизу да. а сверху перестали брать. потому просто не давай, если все честно! или подымают пусть кипиш с привлечением СМИ и депутатов разных партий! все хотят попиарится и отпустят, если беспредел творят. я такую ситуацию лично видел, года 4 назад. На западной таможне. Там и арест был и прочее.. вымогали сбушники. три раза суд выносил арест и снимал его. потом отпустили. БЕЗ ВЗЯТКИ!!!
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Це якась патологічна жадібність. 25тис чи 30, хіба 5 тис. це гроші для будвельної фірми? Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели" - Цензор.НЕТ 6854
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Додам. У мене ідіот підрядник на об''єкті з обємами у 12 тис м3 монолітного залізобетону, посадив трьох(!) чоловік перераховувати специфікації по арматурі! Знаходять по кілька десятків кілограм на титулі (0,1-0,2% від загальнї маси) і влаштовують дикі скандали, хоча витрати на зарплату перераховувачам мабуть вдесятеро більші ніж вони знайдуть неточностей.
Часом людей клинить на баблі. Такі вважають що всі навколо такі само як вони. Якщо вони всіх дурять то впевнені, що всі інші сплять і бачать, як їх обдурити.
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поц та ти просто НЕ КРАДИ!!! Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 1464 і воно попусте
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А я не краду, мені ніде вкрасти, я проектую Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 7493
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А вы когда-то проектировали армирование??? Или просто шоб шо-то написать?
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От чому завжди в БІЛЬШУ сторону а не навпаки? І так повсюди!
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Идиоты! У них тут землю целой страны пытаются украсть, а они трусы и носки пересчитывают на таможне.
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У каждого своя работа. Таможня не занимается землей.
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Зачем женщинам краны? - а вот сапожки - то самое... потому и дороже)))
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соя. начинайте тошнить, что краны подбросили проклятые евробляхеры.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО! ВАМ НЕ НРАВИЛСЯ БАРЫГА, ЗНАЧИТ И ВЫ НЕ БУДЕТЕ БАРЫЖИТЬ! ПОДНИМАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ! А НЕ ПЕРЕПРОДАВАЙТЕ С НАЦЕНКОЙ 50-100%! ХВАТИТ НАЖИВАТСЯ НА ЗУБОЖИЛОМ НАРОДЕ! БАРЫГИ!
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Це Ви якось дуже скромно, деякі товари, на які є санітарні обмеження, значно більше крутять. Мафія безсмертна.
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ага.. в Італії вже мафіози і бзднути бояться бо їх ЛЮДИ там вже НЕНАВИДЯТЬ... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 6989
от коли в Україні "сваїх людєй"=мафіоз так само будуть ненавидіти, а не вважати їх спритним ділками "най-най-розумнішими",то й ЛЮДЯМ буде краще жити Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 3066
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А чого ніхто не займається контрабандою на Одещині ?
Коли китайський ширпотрєб поборете ?
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крани то б/у.
але льовкі хльопці таки попали на гроші... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 6305
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хоча насправді, потрібно приплачувати за ввіз такої техніки.
це не для того щоб дупу туди-сюди возить. така техніка працюватиме, даватиме робочі місця, буде джерелом податків тіпо.
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Тоже первая мысль такая была. Ведь это же рост ВВП ввозят. Тем более, что такая техника у нас никогда не изготовлялась. Зачем мешать людям работать???
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Может всё-таки не так, что-то с налогообложением. Защищать отечественного производителя уже не надо ввиду его отсутствия все из-за тех же налогов небесных или правильней от фонаря.
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Почитаешь и не знаешь, как прокомментировать, всюду и везде, это шо то не понятное. Джунгли, выживают сильнейшие и хитрые КРОВОЖЭРЫ. Остальные биомусор для их подпитки. Коротко - УТИКАЙ, КТО МОЖЕТ.
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Так ****** к себе на кацапстан и флажок смени на мокшанский.
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А у нас, что эти краны производятся? Сделайте адекватные пошлины, как в Грузии.
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вже ЗРОБИЛИ!! Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 9033
і зараз хитродупим поцам яйця відривати почали... щоб контрабанда не знищувала УКРАЇНСЬКЕ виробництво. Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 7855
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шмотки і пантики - то таке. нех ганяють.

а от таких кранів у нас не робили ніколи.
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Пошлина то такое - 10%, но НДСик в любом случае остаётся, а это уже ой..
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Це не "світ показився", а ви ідіоти. Десятиліттями Кабмін знищує вітчизняне виробництво і живе "з таможні". Значно легше контролювати потоки іноземних товарів нічого не виробляючи і не переробляючи у власній! Крім сировини тоннами. Таможня дає понад 30% бюджетних надходжень. Де, в якій цивілізованій країні така фуйня відбувається? Це ж маячня! Таможня дає більше ніж будь яка галузь економіки, а економіка животіє в тіні, бо податки разом з ПДВ, акцизами та сборами вже сягають 80% на кожну зароблену гривню.
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у "вас" нічого не робиться .. а в Україні автокрани і роблять і монтують іноземні на КРази... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 1300
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кетайський кран прикручують до білоруської бази?
афігенне виробництво.
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И с якого тако ... цей деятель решил, шо цена занижена???
Абсолютно адекватная цена для БУ спецтехники из европи. Если там ее всеравно єксплуатировать уже нельзя, по яким либо критериям (ТБ, ЄКО и тд.), те ж немци те крани и бесплатно отдадуть, токо шоб за утилизацию не платить. А у нас по бедности вони ще 50 год пахать будуть.
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Так написав же, що зробили запити до продавців. У нас той шо перший на фото 2012 року коштує 275 тисяч Евро, так шо навіть 60 тис. це дуже низька вартість.
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то він колись новим коштував... а коли вживаний...
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Если новый стоил в 2012 - 275 тыс., то вживаний ну никак не будет стоить 4 тыс.
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Простите, а при чем тут вообще запросы производителям? Я бы еще хоть как-то принял бы во внимание если бы производитель прислал комиссию, которая обследовала техническое состояние крана. А так это вообще ни о чем. И краны (судя по фото) куплены не у производителя, а сумма сделки на бу технику - это сугубо договоренность между субъектами... цена может быть любой.
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ВО всем мире, и в Европе есть такое понятие как "индикативная" цена. Ты можешь рассказывать что купил кран за 4000, но при ввозе в Европу тебе присудят пошлины с индикативной цены а не с того что ты им наврешь.
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Щось Нефьодом прибріхує такі автокрани не можуть так дешево коштувати хіба що це б/у в неробочому стані на запчастини, а про 4000 тис. єврів це взагалі сміх навіть для запчастин для такої техніки. У нас за совдеповський метелолом просять сотні тисяч грн., а тут Liebherr за 4 тис.)))).
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Дык так и стоят дорого, как раз из-за пошлин Дорого ввозить технику, поэтому на нее дифцит. А раз дифцит, то техника еще дороже. Та же шняга была с компами и мобилами и все топ чиновники на этом делали состояния, пока не пришла злая баба Юля и убрала пошлины и налоги в пенсионный фонд И техника сразу стала доступна людям....
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При Порошенку так не давили підприємців!!! Можна було ввозити звідки хочеш і що хочеш!!!
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А краны ведь не новые (судя по фото)? Может и реально купили списаные краны по 4 штуки (При чем тут запросы производителям???). И вообще такая техника должна беспошлинно ввозиться. У нас такой техники не делают, а экономика без нее развиваться не может. Поэтому все оборудование и станки не производящиеся в Украине должны ввозиться беспошлинно. Иначе так и будем банановой республикой....
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Вы не улавливаете главного. Такие краны НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ в Ураине. Сейчас их конфискуют и они НЕ БУДУТ работать на экономику (много месяцев минимум). Потом их тихо продадут своим за 3 тысячи евро. Профит! Стало от этого лучше гражданам Украины? Это невменяемая политика...
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ты не купишь за 4 тыс. бу кран в рабочем состоянии. Даже автомашину в нормальном состоянии на эти деньги не купишь.
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Вообще импортерам техники надо было быть умнее. Покупали бы через свою фирму-прокладку, как делают умные люди. Звонит Нефедов "продавцу", а ему отвечают - "да что вы! Какие 4к евро??? Мы им сами доплатили, чтоб они этот хлам забрали!!!"
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Я бы вообще снял таможенные пошлины на средства производства,если они не идут на перепродажу более 2лет.
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Ага. Попробовали бы вы завезти какой-либо металлорежущий станок типа координатно-расточного из Швейцарии в страну. Или прибор типа лазерного интерферометра, например. Я вам бы в таком случае не позавидовал.
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C 1992г по 2004 год (с 2008г. на пенсии) растамаживал на Одесской и Ильичевской таможне для своего предприятия грузы размером от фур до посылок через UPS или DHL. Из своего личного опыта могу точно сказать, что ни мусорня в разных ее видах, ни пожарные, ни СЭС, ни прокуроры и т.п. по мерзостной гнусности не могут сравнится с таможней. Кажется, что специально в эту гадостную контору отбирают самых гнусных подонков Украины. Вполне легальных способом приипаться на ровном месте море, начиная с "работы по правилам", у них море. И никакой суд вам не поможет. Вот, например, вы получили посылку с запчастью для импортного оборудования, которое у вас простаивает из-за поломки. У вас земля горит под ногами, фирма теряет за каждый день простоя опупенные деньги, а тварь, прекрасно понимая, в каком вы положении, спокойненько отправляет вашу запчасть на "експердизу" в их якобы лабораторию на подтверждение таможенного кода. На такие "експердизы" могут уйти недели, а доказать, что-то мытарь занимался вымогательством, в суде невозможно. И при этом таможенная крыса смотрит алчным взглядом вам в глаза, ожидая от вас предложения мзды. Дал и никакой экспертизы уже не надо. Это так действует рядовой состав, а их главшпаны это уже совсем другие приемы и вообще другая песня.
Одним словом мрази, которых надо убивать комиссарскими методами - без суда и следствия.
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Я бы предложил Нефедову внедрить ежегодное тестирование на полиграфе всех без исключения сотрудников таможни, всех таможенных постов, включая руководителей всех уровней. Любого, кто по той или иной причине отказывается от прохождения полиграфа - немедленно увольнять.
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немедленно увольнять,нет давать 10 лет с конфискацией.
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