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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1881) таможня (1545) Нефьодов (148)

 Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Глава государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал о попытке ввоза в страну дорогих импортных товаров по заниженной стоимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня вам покажу примеры международного обмена информацией. Вот сколько вы думаете стоят эти 2 крана Liebherr 1030 и PPM 400? Импортер утверждает, что по 4400 евро каждый. Вам в это верится? Ну вот и мне как-то не очень. Сделали совместно с The Security Service of Ukraine запросы к продавцам - реальная стоимость 60 000 и 26 500 евро. Еще написано на инвойсах "оплачено наличными". Составили протоколы, штраф 100% стоимости и конфискация. Я бы выложил ответы продавца кранов, но персональная информация там ...", - написал он.

Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 01
Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Везли шампуня на $2,5 тыс., но наивные французы прикрепили инвойс с реальными ценами в 20 раз больше заявленных, - Нефьодов о "контрабанде недели". ФОТОрепортаж

Кроме того, Нефьодов отметил, что в сейчас еще начали делать запросы на некоторые tax free, когда замечают, что курьеры "тянут на десятки тысяч евро элитной одежды самолетами для бутиков".

Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 03

"Вот это на фото - почти 70 000 евро (дороже реальной стоимости спецтехники - мир сошел с ума). Французские правоохранители оперативно дали чеки, товар изъят ...", - добавил глава Гостаможни.

Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 04
Фото: Нефьодов/Facebook

Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о контрабанде недели 05

Источник: https://censor.net.ua/p3163057
 
 
 Топ комментарии
 
у моих поставщиков на таможне уже две недели стоят контейнеры с компьютерными комплектующими. абсолютно незаконно. таможня уже три раза меняла сумма пошлины. каждый раз в бОльшую сторону. хотят взятку и говорят об этом откровенно.
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А їм пофіг що везуть на експорт, це наші проблеми взяти мито, а не їхні
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У каждого своя работа. Таможня не занимается землей.
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а як воно проходить через европейських прикордонників?
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А їм пофіг що везуть на експорт, це наші проблеми взяти мито, а не їхні
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ты действительно думаешь что в странах где закон работает как часы кому то будет пофиг на что то?
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АГОВ!!! дурнику!!! Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 4553 ти взагі хоч СЛОВА що пишеш розумієш???
Прикордонники НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ товарами... А МИТНИКАМ ЄС всеодно що ти вивозиш аби не крадене. Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 4789
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Eto tomozni neinteresno.Masiny posmotrit mozet byt ukradeni tolko eto interesno.Vot siuda jesli zaxodit eto uze smotrit
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sto kasajetsia odezdy vot sto vizu na foto nasa tomoznia by nepricipilas.Net cen i vse raznyje.Imeli uze takoje delo tak sud resil sto tomoznia byla neprava i ucimliajet prava celoveka
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когда таможне устанавливают задний привод,растаможка порой приносит весьма неожиданные результаты Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели" - Цензор.НЕТ 5978
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у моих поставщиков на таможне уже две недели стоят контейнеры с компьютерными комплектующими. абсолютно незаконно. таможня уже три раза меняла сумма пошлины. каждый раз в бОльшую сторону. хотят взятку и говорят об этом откровенно.
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і не мрій... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 3884
те що вони "хотять"=правда... А ВЖЕ НЕ ВІЗЬМУТЬ!!! і це теж правда!
пс. а як вважаєш що""нізаконно"" то подай в суд (як поц-альпєрін) там РОЗБЕРУТЬСЯ і отримаєш задоволення Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 9844
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угу. возьмут если дать.
брали берут и будут брать. только расценки повышаются. а так ничего не изменилось от бородатого фрика.
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Це якась патологічна жадібність. 25тис чи 30, хіба 5 тис. це гроші для будвельної фірми? Мир сошел с ума: одежда дороже спецтехники. В Украину пытались ввезти краны Liebherr по заниженной стоимости в 4,4 тыс. евро за штуку, - Нефьодов о "контрабанде недели" - Цензор.НЕТ 6854
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Додам. У мене ідіот підрядник на об''єкті з обємами у 12 тис м3 монолітного залізобетону, посадив трьох(!) чоловік перераховувати специфікації по арматурі! Знаходять по кілька десятків кілограм на титулі (0,1-0,2% від загальнї маси) і влаштовують дикі скандали, хоча витрати на зарплату перераховувачам мабуть вдесятеро більші ніж вони знайдуть неточностей.
Часом людей клинить на баблі. Такі вважають що всі навколо такі само як вони. Якщо вони всіх дурять то впевнені, що всі інші сплять і бачать, як їх обдурити.
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поц та ти просто НЕ КРАДИ!!! Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 1464 і воно попусте
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А я не краду, мені ніде вкрасти, я проектую Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 7493
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Идиоты! У них тут землю целой страны пытаются украсть, а они трусы и носки пересчитывают на таможне.
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У каждого своя работа. Таможня не занимается землей.
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Зачем женщинам краны? - а вот сапожки - то самое... потому и дороже)))
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соя. начинайте тошнить, что краны подбросили проклятые евробляхеры.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО! ВАМ НЕ НРАВИЛСЯ БАРЫГА, ЗНАЧИТ И ВЫ НЕ БУДЕТЕ БАРЫЖИТЬ! ПОДНИМАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВО В УКРАИНЕ! А НЕ ПЕРЕПРОДАВАЙТЕ С НАЦЕНКОЙ 50-100%! ХВАТИТ НАЖИВАТСЯ НА ЗУБОЖИЛОМ НАРОДЕ! БАРЫГИ!
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Це Ви якось дуже скромно, деякі товари, на які є санітарні обмеження, значно більше крутять. Мафія безсмертна.
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ага.. в Італії вже мафіози і бзднути бояться бо їх ЛЮДИ там вже НЕНАВИДЯТЬ... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 6989
от коли в Україні "сваїх людєй"=мафіоз так само будуть ненавидіти, а не вважати їх спритним ділками "най-най-розумнішими",то й ЛЮДЯМ буде краще жити Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 3066
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А чого ніхто не займається контрабандою на Одещині ?
Коли китайський ширпотрєб поборете ?
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крани то б/у.
але льовкі хльопці таки попали на гроші... Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня" - Цензор.НЕТ 6305
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Может всё-таки не так, что-то с налогообложением. Защищать отечественного производителя уже не надо ввиду его отсутствия все из-за тех же налогов небесных или правильней от фонаря.
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Почитаешь и не знаешь, как прокомментировать, всюду и везде, это шо то не понятное. Джунгли, выживают сильнейшие и хитрые КРОВОЖЭРЫ. Остальные биомусор для их подпитки. Коротко - УТИКАЙ, КТО МОЖЕТ.
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А у нас, что эти краны производятся? Сделайте адекватные пошлины, как в Грузии.
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