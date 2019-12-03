 4-летнего мальчика, выпавшего из окна 4 этажа в Бахмуте, ночью доставили военным вертолетом в Днепр. Врачи борются за его жизнь, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Строгое взаимодействие гражданско-военного сотрудничества дало шанс маленьком Давиду на жизнь, сейчас борьбу продолжают врачи в нашей областной детской больнице, состояние крайне тяжелое - ушиб головного мозга, тотальный ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза, рядом с Давидом его мама.

Друзья, помолитеся за Давида, в январе ему исполнится 5 лет", - написала она.

Губа выразила благодарность командующему ООС генералу Владимиру Кравченко, начмеду ООС Александру Лабунцю, всем военным и гражданским медикам Донецкой области и вио руководителя облздрава, команде ДнепрОГА и лично главе области Александру Бондаренко, начальнику облздрава Валерию Сердюку, директору областной детской больницы Александру Хитрику, Сергей Криворотченко, Радию Шевченко, Сергею Стрелкину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин с ранением глаза ночью был доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

"Вы можете себе представить в каких сложных погодных условиях во время метели была эта эвакуация?! Кланяюсь экипажу вертолетчиков и медикам, которые были на борту", - отметила она.

Такж она добавила, что едицинское сопровождение в полете обеспечили военный анестезиолог из района ООС и

Андрей Островский, который сейчас работает начмедом в международной организации по разминированию в г. Краматорск.

"Даже не могу сейчас сказать, сколько раз Андрей принимал участие в аэроэвакуации раненых и пострадавших детей с 14-го года, Андрей летает бесплатно и добровольно по зову души и сердца, врач от Бога...", - написала она.



Фото: Губа/Facebook

"Желаю Давиду скорейшего выздоровления, маме сил и терпения", - резюмировала Губа.