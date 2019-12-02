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 Общество
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Все про:Закарпатье (1685) курорт (89) спецназ (524) Национальная гвардия (1288)

 Спецназ Нацгвардии со специальным транспортом и снаряжением отправлен на Закарпатье для усиления порядка с начала курортного сезона. ФОТО

Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области.

Такие меры приняты с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона, оказания помощи Национальной полиции Украины в борьбе с преступностью, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Нацгвардейцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности Виноградовского района днем и ночью", - говорится в сообщении.

С целью быстрого реагирования или в случае осложнения оперативной обстановки в состав мобильного резерва привлечены спецназовцы и вертолет Нацгвардии.

Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военные патрули будут использовать квадроциклы, снегоходы, лыжи и горное снаряжение. Также на вооружении нацгвардейцев есть тепловизоры и приборы ночного видения.

\В общем, к службе по охране общественного порядка в Виноградовском районе Закарпатской области привлечены около 60 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 600 полицейских и нацгвардейцев в течение месяца будут патрулировать Одессу для стабилизации криминогенной ситуации. ФОТОрепортаж

Спецназ Нацгвардии со специальным транспортом и снаряжением отправлен на Закарпатье для усиления порядка с начала курортного сезона 01
Спецназ Нацгвардии со специальным транспортом и снаряжением отправлен на Закарпатье для усиления порядка с начала курортного сезона 02

Источник: https://censor.net.ua/p3163013
 
   
 Топ комментарии
 
МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста.
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Це і є район компактного проживання мадяр.
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Пускай пару раз демократизатором опэрэзают *******. Шоб лучше думалось.
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МИД вызвал посла Венгрии Ийдярто из-за заявлений о венгерской автономии и вручил ноту протеста.
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Це і є район компактного проживання мадяр.
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https://korrespondent.net/world/4167023-amerykanets-dokazal-v-sude-chto-borsch-eto-ukraynskoe-******
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Зачем отдыхающим Беркут? Электричество вырабатывать?
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Если кацапским - то да. Отчего бы с отдельно взятого кацапа и не выработать электричество? А ведь 10 тысяч кацапов это уже маленькая электростанция.
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Не знаю за отдыхающих, но говорят что у ******* КПД очень неплохой😁
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Ця горно-патрульна рота дислокується нібито в Ів.-Фр. Контигент з місцевих, за ментальністю до чужаків не дуже толєрантні. Так що на курортах буде спокійно, в мадярів паприковане сало відбирати не будуть.
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а на дамбас эту мусорву отправить не судьба? или туда им низя, там стрЫляют?
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Мусорва у некоторых в голове. По твоему теперь все силовики должны быть только на Донбассе, или все-таки, курорты тоже должны быть защищены от криминала? А еще на Донбассе убивают - давай туда всех врачей отправим...
Абы шо написать.
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С каких пор Виноградовский район стал центром мирового туризма?
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Не сообщили только мелочь - во сколько обойдется этот цирк Авакяна... Спецпризначенців Нацгвардії зі спеціальним транспортом і спорядженням відправили на Закарпаття для посилення порядку від початку курортного сезону - Цензор.НЕТ 9638
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ну мусять на комусь руку "набити" щоб потім пацаків кропити
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Или по-другому, продолжается распил средств государственного бюджета по-закарпатски!
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П.С. Кстати, а с вырубкой леса уже все спокойно? Полный порядок?
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А в Виноградове курортов просто завались, аж один, Теплица называется.
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с каких пор в Виноградорском районе появились горы и зимние курорты ?
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Это хорошая новость. ***** путлеровские поутихнут. Венгры были союзниками гитлеровцев. Дед рассказывал, что немцы их за людей не считали. Единственной их доблестью был грабеж населения. Они смелые, когда против безоружных. Наши добробаты одним танковым взводом до Будапешта дойдут.
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Там треба мати постійні -агони нацгвардії.
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