 На взятке $4 тыс. задержан чиновник Тернопольской райгосадминистрации, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщает, чиновник требовал от гражданина взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ. Гражданин должен был передать чиновнику 4,2 тысячи долларов "вознаграждения".

Правоохранители задокументировали факт передачи и получения части взятки в 1,5 тыс. долларов, которые они изъяли в служебном кабинете чиновника.

Действия должностного лица подпадают под признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА попался при получении $10 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО