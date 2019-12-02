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 На взятке $4 тыс. задержан чиновник Тернопольской райгосадминистрации, - Нацполиция. ФОТО

В понедельник, 2 декабря, сотрудники полиции задержали руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации во время получения части взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщает, чиновник требовал от гражданина взятку за утверждение строительных паспортов застройки земельного участка и декларации о начале выполнения строительных работ. Гражданин должен был передать чиновнику 4,2 тысячи долларов "вознаграждения".

Правоохранители задокументировали факт передачи и получения части взятки в 1,5 тыс. долларов, которые они изъяли в служебном кабинете чиновника.

Действия должностного лица подпадают под признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

На взятке $4 тыс. задержан чиновник Тернопольской райгосадминистрации, - Нацполиция 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3162999
 
   
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звідки у людей такі гроші? Тут на ліки немає дві тисячі гривень (менше ста доларів)
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Ну хто з понедівка бабло вимагає, невже середи мало
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не может такого быт в нашей стране!!! это ложь и наговор
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...ну совсем страх потеряли власть имущие..средь бела дня уже берут...ну ни стыда, ни совести...ганьба!....
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