 Погибшего на Донбассе воина Алексея Капустяна проводили в последний путь на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Rivne1.

Алексей Капустян родился 18.10.1993 года в Киеве, жил в Криничках. Срочную службу он проходил в Мариуполе, во внутренних войсках, а с началом вооруженной агрессии РФ против Украины добровольцем вступил в 2-го батальон территориальной обороны "Горынь", в составе которого участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украины.

После службы в 30-й ОМБр в 2016 Алексей перешел в 130-го отдельный разведывательный батальона, где служил в роте огневой поддержки Затем он перевелся в 24-й отдельную механизированную бригаду, в которой служил сержантом в должности главного сержанта 2-го взвода 1- й роты в период с 14.11.2018 до 09.08.2019 гг.

В ноябре этого года года подписал с ВСУ новый контракт.

Церемония отпевания и погребения состоялась в соседнем селе Тучин. У Героя остались мать, брат и дочь.

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Так тело встречали в Гоще 1 декабоя. Фото - Гощанская РГА









Фото - Rivne-1